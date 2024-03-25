5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Путешествие по Готическому кварталу, полное загадок и тайн. Разгадайте шифры, узнайте истории любви и окунитесь в атмосферу Средневековья
Каждый уголок Готического квартала Барселоны хранит свои секреты.
Участники квеста узнают историю любви Сары и Энрике, разгадают загадки и откроют тайны древних орденов.
На маршруте ждут интригующие задания, шифры и легенды, связанные с известными местами, такими как площадь Нери и Королевская площадь. Пешеходная экскурсия обещает быть захватывающей и познавательной, без дополнительных расходов
Вы узнаете романтичную историю любви еврейки Сары и Энрике — храмовника из ордена Тамплиеров. С помощью их переписки вы распутаете клубок локаций и дойдете до самого конца квеста, где вас ждет приятный сюрприз. Вам придется выполнить занимательные задания, разгадать загадки и ребусы, разобраться с фрагментами карт и открыть все замки. Вы попробуете расшифровать надписи, оставленные членами тайного ордена, договориться с их секретным посланником — и получить предмет, без которого не видать разгадки квеста.
Правдивые истории и удивительные легенды
Истории города и наших влюбленных тесно связаны. Мы побываем на камерной, закрытой со всех сторон площади Нери, и вы поймете, от чего остались отметины на церкви, которую каждый день посещал Гауди. На Королевской площади увидите ступени, по которым поднимался Колумб, вернувшийся из путешествия. Мы полюбуемся на часовню святой Агаты — вы услышите её трагичную историю и узнаете, каким необычным образом чтят память святой. Я открою легенду о средневековой церкви Санта-Мария-дель-Пи, и вы поймете, почему архитектор сделал именно 99 ступенек у винтовой лестницы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся. По желанию вы можете перекусить за свой счет в баре, который является одной из точек квеста.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Pla de la Seu
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2411 туристов
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях читать дальшеуменьшить
Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенёс множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лаура
Провели несколько часов с Людмилой! Спасибо большое за экскурсию! Было познавательно и весело!
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Oleg
В Барселоне мы были в 3-ий раз и наконец, решились заказать персональную экскурсию по готическому кварталу. До этого - лишь катались на красных туристических автобусах. Что я Вам скажу, дорогие читать дальшеуменьшить
читатели данного поста. Если думаете - стоит заказывать экскурсию, если вы не в первые в Барселоне и знаете / видели основные достопримечательности - ответ тут однозначен - стоит. Эмоции и впечатления от поездки совсем другие. Касаемо Людмилы как гида если вопрос - ответ также однозначен - рекомендуем. Было интересно, увлекающе. Даже, не смотря на то что выбрали обычный вариант экскурсии - не квест с загадками. Хороших эмоций всем тем, кто решит провести 2,5 часа в компании Людмилы и узнать об интересных исторических фактах о Барселоне в форме интересного повествования и неспешной прогулке по готическому кварталу.
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Ермек
Людмила - талантливый рассказчик и действительно знает историю Барселоны. Экскурсия была умело и продуманно завуалирована под квест в Готическом квартале, что мы увлеченно топали от одного места е другому чтобы читать дальшеуменьшить
найти определенный знак и послушать очередную историю. Я не знаю как Людмила придумала или где взяла такую интересную переписку, котрая служила подсказками в квесте, но это было оригинально. Даже мой сын-подросток, который уже был пресыщен экскурсиями и хотел побыстрее вернуться к компьютеру, увлекся незаметно для себя. Людмила, большое спасибо и удачи Вам!
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Татьяна
Большое спасибо гиду Людмиле! Помимо того, что организовать квест - это само по себе является непростой задачей, Людмила - замечательный рассказчик, знающий историю, разбирающийся во всех тонкостях каталонской специфики. Доступное читать дальшеуменьшить
изложение исторических событий, в том числе для дочки 8 лет, и особенно, занимательный квест, очень понравились нам. Благодаря Людмиле мы полюбили Барселону и Каталонию. Планируем обязательно вернуться и вновь пройтись с Людмилой по уютным улочкам Барселоны тропами, неизвестными для большинства туристов.
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Наталья
Мы брали экскурсию Готический квартал, и нашими пожеланиями было захватить еще самой Барселоны и творений Гауди. Людмила все учла, маршрут был очень интересный. Очень интересно рассказывала, не сухими цифрами. Если читать дальшеуменьшить
бы не дождь нескончаемый мы бы продлили на пару часов еще экскурсию. 3й раз в Барселоне, для меня она теперь совсем другая. Людмила, вам большая благодарность. Хотим в следующий приезд экскурсию по Гауди, даже в дом Мила и Саграду без вас сегодня не пойдём))) Всем рекомендую!!!
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А
Александр
Просто потрясающее мероприятие с детьми! Двое парней 9 и 12 лет были невероятно увлечены, я даже сам не ожидал)) Столько раз сам посещал Барселону и был на экскурсиях, но все равно узнал много новых деталей, огромная благодарность Людмиле. Смело бронируйте любые экскурсии 🙏🏻 живо, нескучно, профессионально и с любовью к истории
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