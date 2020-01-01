5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. «Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест

Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
Каждый дом в Готическом квартале Барселоны скрывает тайну, каждый кирпич хранит загадочные сюжеты — в прямом смысле: на городском камне в средние века оставляли послания тамплиеры, умудренные раввины и избранные горожане.

Вы пройдете путь, полный интриг, разгадаете шифры и послания, а письма пары влюбленных помогут вам узнать новое еврейском квартале, о быте и традициях этого народа, о порядках древних орденов и нравах Средневековья.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча pla de la Seu
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У этой экскурсии5 отзывов
5
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест

Что вас ожидает

Поиграть, подумать, разгадать
Вы узнаете романтичную историю любви еврейки Сары и Энрике — храмовника из ордена Тамплиеров. С помощью их переписки вы распутаете клубок локаций и дойдете до самого конца квеста, где вас ждет приятный сюрприз. Вам придется выполнить занимательные задания, разгадать загадки и ребусы, разобраться с фрагментами карт и открыть все замки. Вы попробуете расшифровать надписи, оставленные членами тайного ордена, договориться с их секретным посланником — и получить предмет, без которого не видать разгадки квеста.

Правдивые истории и удивительные легенды
Истории города и наших влюбленных тесно связаны. Мы побываем на камерной, закрытой со всех сторон площади Нери, и вы поймете, от чего остались отметины на церкви, которую каждый день посещал Гауди. На Королевской площади увидите ступени, по которым поднимался Колумб, вернувшийся из путешествия. Мы полюбуемся на часовню святой Агаты — вы услышите её трагичную историю и узнаете, каким необычным образом чтят память святой. Я открою легенду о средневековой церкви Санта-Мария-дель-Пи, и вы поймете, почему архитектор сделал именно 99 ступенек у винтовой лестницы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся. По желанию вы можете перекусить за свой счет в баре, который является одной из точек квеста.

«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест
«Мистика и реальность Готического квартала» — экскурсия-квест

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура pla de la Seu.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 января 2020
Отличная экскурсия: гид погружает в атмосферу Старого Города практически со старта. Пять звезд без вариантов. Большое спасибо!
3 сентября 2019
Все прошло отлично. И детям и взрослым было интересно!
29 августа 2019
Людмила - талантливый рассказчик и действительно знает историю Барселоны. Экскурсия была умело и продуманно завуалирована под квест в Готическом квартале, что мы увлеченно топали от одного места е другому чтобы найти определенный знак и послушать очередную историю. Я не знаю как Людмила придумала или где взяла такую интересную переписку, котрая служила подсказками в квесте, но это было оригинально. Даже мой сын-подросток, который уже был пресыщен экскурсиями и хотел побыстрее вернуться к компьютеру, увлекся незаметно для себя. Людмила, большое спасибо и удачи Вам!
13 мая 2019
Большое спасибо гиду Людмиле! Помимо того, что организовать квест - это само по себе является непростой задачей, Людмила - замечательный рассказчик, знающий историю, разбирающийся во всех тонкостях каталонской специфики. Доступное изложение исторических событий, в том числе для дочки 8 лет, и особенно, занимательный квест, очень понравились нам. Благодаря Людмиле мы полюбили Барселону и Каталонию. Планируем обязательно вернуться и вновь пройтись с Людмилой по уютным улочкам Барселоны тропами, неизвестными для большинства туристов.
17 февраля 2019
В Барселоне мы были в 3-ий раз и наконец, решились заказать персональную экскурсию по готическому кварталу. До этого - лишь катались на красных туристических автобусах. Что я Вам скажу, дорогие читатели данного поста. Если думаете - стоит заказывать экскурсию, если вы не в первые в Барселоне и знаете / видели основные достопримечательности - ответ тут однозначен - стоит. Эмоции и впечатления от поездки совсем другие. Касаемо Людмилы как гида если вопрос - ответ также однозначен - рекомендуем. Было интересно, увлекающе. Даже, не смотря на то что выбрали обычный вариант экскурсии - не квест с загадками. Хороших эмоций всем тем, кто решит провести 2,5 часа в компании Людмилы и узнать об интересных исторических фактах о Барселоне в форме интересного повествования и неспешной прогулке по готическому кварталу.

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