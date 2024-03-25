5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Каждый уголок Готического квартала Барселоны хранит свои секреты. Участники квеста узнают историю любви Сары и Энрике, разгадают загадки и откроют тайны древних орденов. На маршруте ждут интригующие задания, шифры и легенды, связанные с известными местами, такими как площадь Нери и Королевская площадь. Пешеходная экскурсия обещает быть захватывающей и познавательной, без дополнительных расходов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Поиграть, подумать, разгадать

Вы узнаете романтичную историю любви еврейки Сары и Энрике — храмовника из ордена Тамплиеров. С помощью их переписки вы распутаете клубок локаций и дойдете до самого конца квеста, где вас ждет приятный сюрприз. Вам придется выполнить занимательные задания, разгадать загадки и ребусы, разобраться с фрагментами карт и открыть все замки. Вы попробуете расшифровать надписи, оставленные членами тайного ордена, договориться с их секретным посланником — и получить предмет, без которого не видать разгадки квеста.

Правдивые истории и удивительные легенды

Истории города и наших влюбленных тесно связаны. Мы побываем на камерной, закрытой со всех сторон площади Нери, и вы поймете, от чего остались отметины на церкви, которую каждый день посещал Гауди. На Королевской площади увидите ступени, по которым поднимался Колумб, вернувшийся из путешествия. Мы полюбуемся на часовню святой Агаты — вы услышите её трагичную историю и узнаете, каким необычным образом чтят память святой. Я открою легенду о средневековой церкви Санта-Мария-дель-Пи, и вы поймете, почему архитектор сделал именно 99 ступенек у винтовой лестницы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительные расходы не предвидятся. По желанию вы можете перекусить за свой счет в баре, который является одной из точек квеста.