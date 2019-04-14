18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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нам, она спрашивала на что ей сделать больше акцент, что нам интереснее! Еще хочу отметить, что Юлия очень предупредительна и заботлива к своим туристам, она следила и за нашими сумками и за нашими передвижениями, чтобы не запнулись, не упали, не запутались в толпе! Рассказ о домах и жителях Барселоны был очень интересным, по окончании экскурсии Юлия отметила нам места, которые советует посетить еще и нам это очень помогло, очень понравилось! Спасибо Юлия ОГРОМНОЕ! Благодаря Вам нам еще хочется вернуться и не один раз! С Уважением, Светлана.