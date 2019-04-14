18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Что скрывает Готический квартал

Познакомиться со средневековой Барселоной, пройти по тайным улочкам и погрузиться в местный колорит
Барселона очень многолика. Для большинства путешественников это город Антонио Гауди. Но есть и другая Барселона — средневековая, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого.

Мы отправимся на прогулку по моей Каталонии, по старинному Готическому кварталу, и посмотрим на него глазами местных жителей!
4.8
20 отзывов
Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы побываете на площади, где раньше было старое кладбище, а потом снимали сцены из фильма «Парфюмер»
  • Заглянете в кафе, где прямо около столика в зале можно обнаружить… каменную стену римской эпохи
  • Узнаете историю проклятого дома

Я — журналист, поэтому не буду забивать вам голову стандартными фразами, датами и именами. Моя Барселона — как роман, в котором есть загадка, неожиданные повороты в сюжете и реальные герои.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для двух человек
  • После моей экскурсии вас ожидает подарок — электронная книга каталонских рецептов. Все это вы потом сможете приготовить у себя дома.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом
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деле, а не так, как кажется при взгляде на какое-то из её зданий. А ещё я обожаю Каталонскую провинцию и приглашаю вас в городки, которые никак нельзя не посетить: в Таррагону и Ситжес. И, конечно, в пешие прогулки по каталонскому побережью.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Юлия излучала позитив, что было очень приятно и очень нужно нам в тот день! Огромное ей спасибо за это отдельное!!! Юлия рассказывала и показывала все живо и с интересом к
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нам, она спрашивала на что ей сделать больше акцент, что нам интереснее! Еще хочу отметить, что Юлия очень предупредительна и заботлива к своим туристам, она следила и за нашими сумками и за нашими передвижениями, чтобы не запнулись, не упали, не запутались в толпе! Рассказ о домах и жителях Барселоны был очень интересным, по окончании экскурсии Юлия отметила нам места, которые советует посетить еще и нам это очень помогло, очень понравилось! Спасибо Юлия ОГРОМНОЕ! Благодаря Вам нам еще хочется вернуться и не один раз! С Уважением, Светлана.

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В
Мы, семейная пара средних лет, побывали на экскурсии "Что скрывает готический квартал" в январе 2015 года. Всем рекомендуем эту необыкновенную экскурсию и гида - Юлию. Экскурсия потрясающая. Каждый найдет для
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себя много интересного: и те, кто впервые в Барселоне, и те, кто проходил эти улочки и площади по нескольку раз. Отдельно о гиде. Среди профессиональный качеств - хорошее знание истории и географии города, компетентность, пунктуальность, предупредительность, корректность в общении. Среди личностных - очень светлый, располагающий к общению человек. Все желаем также хорошо проводить время на отдыхе, как это удалось нам.
Александр и Вера, Старый Оскол

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Н
Интересно, ненавязчиво, с учетом наших пожеланий и предпочтений, увидели много красивых и интересных мест, любителям красивых фото будут показаны места, где их сделать, и предложена помощь сделать совместное фото гидом.
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Мы три года назад ходили по готическому кварталу с группой, все было по-другому. Рекомендую всем желающим увидеть то, что не доступно в случаях прохождения группой по готическому кварталу. Местные магазинчики и лавочки, красивые двери и балконы, легенды и просто интересные факты, немного истории и местного колорита!

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М
Нам очень понравилась и экскурсия, и Юлия! С этой экскурсии мы решили начать знакомство с Барселоной и не ошиблись: Юлия своим оптимизмом и юмором задала тон всей нашей поездке. Интересный
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маршрут, много необычных фактов, историй и легенд. Юлия смогла вовлечь в экскурсию и моего 11-летнего сына, рассказывая ему истории про призраков, великанов, палачей и прочих чудесных жителей квартала. И делала это очень органично и технично)). 2 часа пролетели быстро и увлекательно! Юлия, большое Вам спасибо!!!

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А
21 октября Юлия водила нас по Готическому кварталу. До этого были в Барселоне четыре раза, жили рядом с пл. Каталонии и думали, что Готический квартал знаем отлично по путеводителям и
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предыдущим экскурсиям, оказалось, что это не так. Юлия показала нам совершенно другую сторону и это было удивительно. Понравилось и то, что в отличие от многих гидов, которым надоели и туристы и достопримечательности - Юлия заражает своей любознательность и любовью к Барселоне. Спасибо!
Александр и Наталья. Волгоград.

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Е
Экскурсия нам ОЧЕНЬ понравилась. В Барселону прибыли днем раньше и, конечно, самостоятельно осматривали Готический квартал, т. к. наш отель был рядом. На следующий день, уже вместе с Юлей, обходя те
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же места, удивлялись - как же мы вчера так много не рассмотрели? Спасибо Юле за очень познавательную и интересную экскурсию! Легко и непринужденно мы прошагали почти 4 часа, наделали кучу красивых фоток и узнали ооочень многого интересного о Готическом квартале и не только… Всем советуем!

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