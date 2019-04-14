18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

После моей экскурсии вас ожидает подарок! Электронная книга каталонских рецептов. Все это вы потом сможете приготовить у себя дома.

Программа

Хотите побывать на площади, где раньше было старое кладбище, а потом снимали сцены из фильма «Парфюмер»? Хотите заглянуть в кафе, где прямо около столика в зале можно обнаружить… каменную стену римской эпохи? А узнать историю проклятого дома в Еврейском квартале?

Я не профессиональный гид, а журналист, поэтому я не буду забивать вам голову стандартными фразами, датами и именами. Моя Барселона — как роман, в котором есть загадка, неожиданные повороты в сюжете и реальные герои…

Приглашаю на необычные экскурсии по Барселоне и на блог Моя Каталония!