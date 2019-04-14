18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство со средневековой Барселоной, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого

Julia
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Julia – ваш гид
Барселона очень многолика.

Для большинства туристов она, в первую очередь, является городом Антонио Гауди.

Но есть и другая Барселона.

Хотите увидеть мою Барселону? Средневековую, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого...

Или такую Барселону, какой ее видят (и любят!) местные жители? Тогда я приглашаю вас на мою пешеходную экскурсию по Готическому кварталу!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии18 отзывов
4.76
Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал

После моей экскурсии вас ожидает подарок! Электронная книга каталонских рецептов. Все это вы потом сможете приготовить у себя дома.

Программа

Хотите побывать на площади, где раньше было старое кладбище, а потом снимали сцены из фильма «Парфюмер»? Хотите заглянуть в кафе, где прямо около столика в зале можно обнаружить… каменную стену римской эпохи? А узнать историю проклятого дома в Еврейском квартале?

Я не профессиональный гид, а журналист, поэтому я не буду забивать вам голову стандартными фразами, датами и именами. Моя Барселона — как роман, в котором есть загадка, неожиданные повороты в сюжете и реальные герои…

Приглашаю на необычные экскурсии по Барселоне и на блог Моя Каталония!

Организационные детали

Экскурсия проводится минимум для двух человек.

Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал
Что скрывает Готический квартал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Я расскажу вам о городах и их истории..в историях. Мои экскурсии не просто обход достопримечательностей. Они населены реальными и вымышленными персонажами, каждый из которых живет своей интересной жизнью и будет сопровождать нас с вами по городу. Я не гид, а журналист и блогер, а потому...Будем раскрывать тайны каталонских городов вместе с вами!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 апреля 2019
Юлия излучала позитив, что было очень приятно и очень нужно нам в тот день! Огромное ей спасибо за это отдельное!!! Юлия рассказывала и показывала все живо и с интересом к нам, она спрашивала на что ей сделать больше акцент, что нам интереснее! Еще хочу отметить, что Юлия очень предупредительна и заботлива к своим туристам, она следила и за нашими сумками и за нашими передвижениями , чтобы не запнулись, не упали, не запутались в толпе! Рассказ о домах и жителях Барселоны был очень интересным, по окончании экскурсии Юлия отметила нам места, которые советует посетить еще и нам это очень помогло, очень понравилось! Спасибо Юлия ОГРОМНОЕ! Благодаря Вам нам еще хочется вернуться и не один раз! С Уважением, Светлана.
Екатерина
2 мая 2018
Очень интереснейшая экскурсия, не заметили как прошло два часа, настолько увлекательно Юлия нам все рассказывала. Маршрут составлен удобно, прошли весь готический квартал, потайные места, секретные улочки - все увидели!!! Мы в Барселоне не первый раз, но таким город я не видела, совершенно с иной стороны нам Юлия открыла Барселону готическую! Спасибо большое) Обязательно рекомендую, действительно гид без занудства!
17 апреля 2018
Нам очень понравилась и экскурсия, и Юлия! С этой экскурсии мы решили начать знакомство с Барселоной и не ошиблись: Юлия своим оптимизмом и юмором задала тон всей нашей поездке. Интересный маршрут, много необычных фактов, историй и легенд. Юлия смогла вовлечь в экскурсию и моего 11-летнего сына, рассказывая ему истории про призраков, великанов, палачей и прочих чудесных жителей квартала. И делала это очень органично и технично )). 2 часа пролетели быстро и увлекательно! Юлия, большое Вам спасибо!!!
5 апреля 2018
Интересно, ненавязчиво, с учетом наших пожеланий и предпочтений, увидели много красивых и интересных мест, любителям красивых фото будут показаны места, где их сделать, и предложена помощь сделать совместное фото гидом. Мы три года назад ходили по готическому кварталу с группой, все было по-другому. Рекомендую всем желающим увидеть то, что не доступно в случаях прохождения группой по готическому кварталу. Местные магазинчики и лавочки, красивые двери и балконы, легенды и просто интересные факты, немного истории и местного колорита!
11 ноября 2017
Мы в Барселоне не в первый раз, поэтому хотели необычную экскурсию, чтобы была информация, которую не прочитаешь в путеводителе, именно это мы и получили. Нас водили тайными тропами, показывали секретные места, явки и пароли. Так же по заявкам сладкоежек были показаны места, что не могут оставить равнодушным ни одного любителя сладостей. Юлия, спасибо за необычный взгляд на вроде бы обычные вещи!
12 августа 2017
Заказывал экскурсию маме с детьми 12 и 14 лет, очень понравилось, буду рекомендовать знакомым. Про шоколадгорячий которым их напоила Юля онивспоминают второйидень. Спасибо!
29 марта 2017
Спасибо, Юлия! Мы получили огромное удовольствие от знакомства с Готическим кварталом и его историями и легендами. Игорь
24 сентября 2016
Одна из лучших экскурсий. Интересной информации очень много: и история, и культура, и лучшие кондитерские, и храмы. Однозначно стоит и времени, и денег. Экскурсовод крайне образована, корректирует пограмму по Вашим интересам.Идите и получите массу удовольствия
22 января 2015
Мы, семейная пара средних лет, побывали на экскурсии "Что скрывает готический квартал" в январе 2015 года. Всем рекомендуем эту необыкновенную экскурсию и гида - Юлию. Экскурсия потрясающая. Каждый найдет для себя много интересного: и те, кто впервые в Барселоне, и те, кто проходил эти улочки и площади по нескольку раз. Отдельно о гиде. Среди профессиональный качеств - хорошее знание истории и географии города, компетентность, пунктуальность, предупредительность, корректность в общении. Среди личностных - очень светлый, располагающий к общению человек. Все желаем также хорошо проводить время на отдыхе, как это удалось нам.
Александр и Вера, Старый Оскол
30 декабря 2014
Отличная, познавательная экскурсия и замечательный гид. Были с детьми, у Юли в запасе много таких историй, которые послушать интересно и детям, скучать им не пришлось. Прогулка прошла на одном дыхании, обязательно встретимся с Юлей снова!
Ещё 8 отзывов

Julia проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсии по Готическому кварталу

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Готическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечеромГотическая Барселона вечером
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Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
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