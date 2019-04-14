18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Барселона очень многолика. Для большинства путешественников это город Антонио Гауди. Но есть и другая Барселона — средневековая, по улицам которой до сих пор бродят тени прошлого.
Мы отправимся на прогулку по моей Каталонии, по старинному Готическому кварталу, и посмотрим на него глазами местных жителей!
Мы отправимся на прогулку по моей Каталонии, по старинному Готическому кварталу, и посмотрим на него глазами местных жителей!
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы побываете на площади, где раньше было старое кладбище, а потом снимали сцены из фильма «Парфюмер»
- Заглянете в кафе, где прямо около столика в зале можно обнаружить… каменную стену римской эпохи
- Узнаете историю проклятого дома
Я — журналист, поэтому не буду забивать вам голову стандартными фразами, датами и именами. Моя Барселона — как роман, в котором есть загадка, неожиданные повороты в сюжете и реальные герои.
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для двух человек
- После моей экскурсии вас ожидает подарок — электронная книга каталонских рецептов. Все это вы потом сможете приготовить у себя дома.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия излучала позитив, что было очень приятно и очень нужно нам в тот день! Огромное ей спасибо за это отдельное!!! Юлия рассказывала и показывала все живо и с интересом к
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В
Мы, семейная пара средних лет, побывали на экскурсии "Что скрывает готический квартал" в январе 2015 года. Всем рекомендуем эту необыкновенную экскурсию и гида - Юлию. Экскурсия потрясающая. Каждый найдет для
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Н
Интересно, ненавязчиво, с учетом наших пожеланий и предпочтений, увидели много красивых и интересных мест, любителям красивых фото будут показаны места, где их сделать, и предложена помощь сделать совместное фото гидом.
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М
Нам очень понравилась и экскурсия, и Юлия! С этой экскурсии мы решили начать знакомство с Барселоной и не ошиблись: Юлия своим оптимизмом и юмором задала тон всей нашей поездке. Интересный
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А
21 октября Юлия водила нас по Готическому кварталу. До этого были в Барселоне четыре раза, жили рядом с пл. Каталонии и думали, что Готический квартал знаем отлично по путеводителям и
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Е
Экскурсия нам ОЧЕНЬ понравилась. В Барселону прибыли днем раньше и, конечно, самостоятельно осматривали Готический квартал, т. к. наш отель был рядом. На следующий день, уже вместе с Юлей, обходя те
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