Обзорная экскурсия по самым знаменитым местам Барселоны
Описание экскурсииЭта экскурсия идеально подходит тем, кто впервые в Барселоне и хочет увидеть все самое главное и узнать все самое интересное! За три с половиной часа мы увидим все главные достопримечательности Барселоны. Мы начнем наше путешествие в Готическом Квартале, где увидим Кафедральный Собор, Королевский Дворец, тайные дворики, атмосферные площади и церкви. Затем перенесемся на роскошный Бульвар Грасия, где стоят дома каталонских миллионеров. Там нас ждут самые красивые здания в стиле Модерн и два Дома Гауди - Casa Batllo и Casa Mila. А закончим нашу прогулку у невероятной Саграда Фамилия - церкви, которую строят уже 143 года! Вы узнаете: - почему во Дворике Кафедраля живут 13 белых гусей - что делал в Барселоне Христофор Колумб - как каталонские буржуа писали свои биографии на фасадах домов - почему Дом Бальо усыпан костями в Дом Мила опозорил Барселону? - для чего Гауди нужны были ослы и мертвые младенцы - из-за чего Саграда Фамилия строят полтора столетия и когда наконец закончат!? В этой экскурсии не будет дат и цифр, зато будет много захватыфвающих историй о жизни города, легенд и удивительных фактов! По пути мы можем сделать паузу в аутентичном кафе и купить уникальные сувениры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный Собор
- Королевский Дворец
- Дворец Инквизиции
- Римская стена
- Новая Площадь
- Дом Архидьякона
- Площадь Фелипа Нери
- Мост Епископа
- Площадь Сан Жауме (Дворец Мэрии и Правительства)
- Дом Малагрида
- Дом Льео и Морера
- Дом Амалье
- Дом Бальо
- Дом Мила
- Саграда Фамилия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расходы на транспорт (метро или такси, по вашему желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Испания, автономное сообщество Каталония, Барселона, улица де Жауме I
Завершение: Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 4 чел.
Пешком по Барселоне
Ощутите Барселону, гуляя по её улочкам, наслаждаясь архитектурой и вкусами. Узнайте историю города и откройте для себя его секреты
Начало: площадь Каталонии
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона под особым углом, или О чём молчат путеводители
Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых - обзорная экскурсия с необычными деталями
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Саграда Фамилия, Готический квартал и шедевры Гауди - главное в городе за 4 часа
Начало: На площади Ангела (placa de l’Angel)
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
€220 за всё до 4 чел.