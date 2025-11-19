Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по самым знаменитым местам Барселоны

Мила Ваш гид в Барселоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3.5 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 20% Скидка на заказ 250 выгода €50 €200 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Эта экскурсия идеально подходит тем, кто впервые в Барселоне и хочет увидеть все самое главное и узнать все самое интересное! За три с половиной часа мы увидим все главные достопримечательности Барселоны. Мы начнем наше путешествие в Готическом Квартале, где увидим Кафедральный Собор, Королевский Дворец, тайные дворики, атмосферные площади и церкви. Затем перенесемся на роскошный Бульвар Грасия, где стоят дома каталонских миллионеров. Там нас ждут самые красивые здания в стиле Модерн и два Дома Гауди - Casa Batllo и Casa Mila. А закончим нашу прогулку у невероятной Саграда Фамилия - церкви, которую строят уже 143 года! Вы узнаете: - почему во Дворике Кафедраля живут 13 белых гусей - что делал в Барселоне Христофор Колумб - как каталонские буржуа писали свои биографии на фасадах домов - почему Дом Бальо усыпан костями в Дом Мила опозорил Барселону? - для чего Гауди нужны были ослы и мертвые младенцы - из-за чего Саграда Фамилия строят полтора столетия и когда наконец закончат!? В этой экскурсии не будет дат и цифр, зато будет много захватыфвающих историй о жизни города, легенд и удивительных фактов! По пути мы можем сделать паузу в аутентичном кафе и купить уникальные сувениры.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату