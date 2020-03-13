149 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает
- Наше путешествие начнется в самом сердце Барселоны — на площади Каталонии.
- Первым делом прогуляемся по самой красивой улице города — Рамбле, выпьем воды из волшебного фонтана Каналетас, увидим римские раскопки! А затем — заглянем на знаменитый рынок Боккерия.
- Свернув на Королевскую площадь, мы посмотрим на первую работу Антонио Гауди.
- А после — потеряемся в знаменитом Готическом Квартале. Там вас ждут Площадь Святого Иакова, Королевский Дворец, таинственный еврейский квартал Каль, Дома Архидьякона и Епископа.
- Далее посетим роскошный Кафедральный Собор Барселоны, где вы узнаете, почему в его дворике живут 13 гусей и где хранится кусочек Креста, на котором был распят Иисус.
- Вдоволь нагулявшись по Старой Барселоне, мы изучим Барселону 19 века. На Бульваре Грасия вас ждут великолепный «Квартал Раздора» — особняки в стиле Модерн, а также Дом Бальо и Дом Мила, построенные главным гением Барселоны — Антонио Гауди.
- А кульминацией путешествия станет знаменитый Храм Святого Семейства — Саграда Фамилия. Здание, строительство которого ведется более 137 лет!
- Таким образом, вы совершите настоящее путешествие во времени, охватив историю города за 2 000 лет и увидев все самое главное!
Я расскажу об истории города и о его сегодняшней жизни, об особенностях архитектуры тех строений, которые мы увидим. Поделюсь древними легендами, современными байками и веселыми историями. Например, вы услышите:
— кто на самом деле основал Барселону и при чем здесь Геракл;
— почему символ Каталонии — ослик;
— как Эйфелеву Башню едва не построили в Барселоне;
— отчего все такси в городе выкрашены в черно-желтый цвет;
— как появились гаргульи и кто истинный заказчик Саграда Фамилия.
☕ В середине прогулки можем сделать паузу и выпить кофе в типичном каталонском баре.
Хотите посетить что-то еще? Напишите мне — и я разработаю маршрут специально для вас. До встречи в восхитительной Барселоне!
Кому подойдет прогулка
Одинаково интересно будет и детям, и взрослым!