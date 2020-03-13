149 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть все самое главное в Барселоне за 4 часа

Мила
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Мила – ваш гид
Чтобы узнать о Барселоне как можно больше за один день, вам нужно присоединиться ко мне на этой экскурсии! За несколько часов я покажу вам самые интересные достопримечательности города, расскажу их историю и поведаю древние легенды.
157 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Каталонии (Placa Catalunya)
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У этой экскурсии149 отзывов
4.97
Знакомьтесь, сеньорита Барселона!
Знакомьтесь, сеньорита Барселона!

Что вас ожидает

  • Наше путешествие начнется в самом сердце Барселоны — на площади Каталонии.
  • Первым делом прогуляемся по самой красивой улице города — Рамбле, выпьем воды из волшебного фонтана Каналетас, увидим римские раскопки! А затем — заглянем на знаменитый рынок Боккерия.
  • Свернув на Королевскую площадь, мы посмотрим на первую работу Антонио Гауди.
  • А после — потеряемся в знаменитом Готическом Квартале. Там вас ждут Площадь Святого Иакова, Королевский Дворец, таинственный еврейский квартал Каль, Дома Архидьякона и Епископа.
  • Далее посетим роскошный Кафедральный Собор Барселоны, где вы узнаете, почему в его дворике живут 13 гусей и где хранится кусочек Креста, на котором был распят Иисус.
  • Вдоволь нагулявшись по Старой Барселоне, мы изучим Барселону 19 века. На Бульваре Грасия вас ждут великолепный «Квартал Раздора» — особняки в стиле Модерн, а также Дом Бальо и Дом Мила, построенные главным гением Барселоны — Антонио Гауди.
  • А кульминацией путешествия станет знаменитый Храм Святого Семейства — Саграда Фамилия. Здание, строительство которого ведется более 137 лет!
  • Таким образом, вы совершите настоящее путешествие во времени, охватив историю города за 2 000 лет и увидев все самое главное!

Я расскажу об истории города и о его сегодняшней жизни, об особенностях архитектуры тех строений, которые мы увидим. Поделюсь древними легендами, современными байками и веселыми историями. Например, вы услышите:
— кто на самом деле основал Барселону и при чем здесь Геракл;
— почему символ Каталонии — ослик;
— как Эйфелеву Башню едва не построили в Барселоне;
— отчего все такси в городе выкрашены в черно-желтый цвет;
— как появились гаргульи и кто истинный заказчик Саграда Фамилия.

☕ В середине прогулки можем сделать паузу и выпить кофе в типичном каталонском баре.

Хотите посетить что-то еще? Напишите мне — и я разработаю маршрут специально для вас. До встречи в восхитительной Барселоне!

Кому подойдет прогулка

Одинаково интересно будет и детям, и взрослым!

Организационные детали

  • Между Площадью Ангела, Пассеидж де Грасия и Саграда Фамилия поедем на метро (5-6 евро за поездку) или на такси (от 1 евро на человека) — оплачивается отдельно
  • Прогулка включает только внешний осмотр зданий
Знакомьтесь, сеньорита Барселона!
Знакомьтесь, сеньорита Барселона!
Знакомьтесь, сеньорита Барселона!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Каталонии (Placa Catalunya).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мила
Мила
Hola! Меня зовут Мила. Я живу в Барселоне и с радостью покажу этот прекрасный город вам!) По образованию я историк-музыковед, а по профессии — журналист. Однажды приехав в Барселону на пару дней я поняла, что именно здесь хочу остаться навсегда — и моя мечта сбылась! Барселона такая разная, что каждый найдет в ней что-то для себя. На ее улицах органично уживаются стены древних римлян и средневековые дворцы, шедевры Антонио Гауди и современное искусство. Я расскажу вам об истории Барселоны, ее культуре и традициях, поведаю древние легенды и современные байки. Я много общаюсь с местными жителями и изучаю каталонскую культуру, поэтому вы узнаете обо всем «из первых рук»! Bienvenido!
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149 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия была интересной и увлекательной! Очень комфортная, спасибо гиду Миле за внимание, чуткость, понимание и профессионализм. После экскурсии целый день продолжили обсуждать историю Барселоны, придумываем сюда переехать на долго ) Крутое знакомство с крутым городом...
24 февраля 2020
Сложно оценивать эту экскурсию потому, что за день до нее мы получили сообщение от экскурсовода Милы о том, что она не может ее провести, но постарается найти себе замену. Мила выполнила свое обещание и нашла экскурсовода Алексея, но экскурсию пришлось начать на час позже. Алексей был не очень вкурсе программы Милы, но , тем не менее, показал нам Барселону архитектурную. Рассказ был интересным, не академичным. Нам понравилось.
16 февраля 2020
Замечательная экскурсия!Информативная, динамичная, интересная! Мила очень приятная девушка, рассказывала с душой. 4 часа прошли на одном дыхании. Мы остались очень довольны. Всем рекомендуем!
16 января 2020
Прекрасная экскурсия!
До сих пор под впечатлением от увиденного и от полученной информации о Барселоне.
Мила - компетентный экскурсовод, с огромным багажём знаний, передающий свою любовь к Барселоне окружающим! Обязательно приеду в Барселону ещё раз!
Очень понравилось ощущение свободы во время экскурсии, а не «строго выверенный маршрут по четко отведённому времени»!
Ещё раз спасибо, Мила!
15 января 2020
Экскурсия, которую проводила Мила была очень интересная и познавательная. Очень хороший язык, тембр голоса, много информации, которая хорошо воспринимается, так как не перегружена цифрами. Мила показала такие интересные места Барселоны, которые без нее мы не смогли бы увидеть. И взрослым и детям было очень интересно. Всем рекомендую этого экскурсовода.
29 декабря 2019
Большое спасибо Миле за прекрасную экскурсию! Через некоторое время от начала экскурсии возникает устойчивое ощущение, что мы общаемся с давним добрым другом!
1 декабря 2019
Мила провела очень хорошо экскурсию, побывали во многих интересных местах, включая смотровую площадку, расположенную в одном из храмов готического квартала (это был приятный сюрприз) все понравилось и запомнилось!
15 ноября 2019
Спасибо, Мила, за увлекательную экскурсию и море впечатлений!!!! Такого вдохновенного гида мы не встречали - вы даже на ципочке вставали, когда рассказывали историю Барселоны , Это здорово!!!!!
5 ноября 2019
Ходили втроём, 2 взрослых + ребёнок (9 лет), понравилось всем! Мила, спасибо за интересную и увлекательную экскурсию.
29 октября 2019
Прекрасный гид с обширными познаниями и качественной подачей информации. Рекомендую всем, кто действительно хочет узнать как можно больше о Барселоне.
Ещё 139 отзывов

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