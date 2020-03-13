149 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наше путешествие начнется в самом сердце Барселоны — на площади Каталонии .

. Первым делом прогуляемся по самой красивой улице города — Рамбле , выпьем воды из волшебного фонтана Каналетас, увидим римские раскопки! А затем — заглянем на знаменитый рынок Боккерия .

, выпьем воды из волшебного фонтана Каналетас, увидим римские раскопки! А затем — заглянем на знаменитый . Свернув на Королевскую площадь , мы посмотрим на первую работу Антонио Гауди.

, мы посмотрим на первую работу Антонио Гауди. А после — потеряемся в знаменитом Готическом Квартале . Там вас ждут Площадь Святого Иакова, Королевский Дворец, таинственный еврейский квартал Каль, Дома Архидьякона и Епископа.

. Там вас ждут Площадь Святого Иакова, Королевский Дворец, таинственный еврейский квартал Каль, Дома Архидьякона и Епископа. Далее посетим роскошный Кафедральный Собор Барселоны , где вы узнаете, почему в его дворике живут 13 гусей и где хранится кусочек Креста, на котором был распят Иисус.

, где вы узнаете, почему в его дворике живут 13 гусей и где хранится кусочек Креста, на котором был распят Иисус. Вдоволь нагулявшись по Старой Барселоне, мы изучим Барселону 19 века. На Бульваре Грасия вас ждут великолепный «Квартал Раздора» — особняки в стиле Модерн, а также Дом Бальо и Дом Мила , построенные главным гением Барселоны — Антонио Гауди.

вас ждут великолепный — особняки в стиле Модерн, а также , построенные главным гением Барселоны — Антонио Гауди. А кульминацией путешествия станет знаменитый Храм Святого Семейства — Саграда Фамилия . Здание, строительство которого ведется более 137 лет!

. Здание, строительство которого ведется более 137 лет! Таким образом, вы совершите настоящее путешествие во времени, охватив историю города за 2 000 лет и увидев все самое главное!

Я расскажу об истории города и о его сегодняшней жизни, об особенностях архитектуры тех строений, которые мы увидим. Поделюсь древними легендами, современными байками и веселыми историями. Например, вы услышите:

— кто на самом деле основал Барселону и при чем здесь Геракл;

— почему символ Каталонии — ослик;

— как Эйфелеву Башню едва не построили в Барселоне;

— отчего все такси в городе выкрашены в черно-желтый цвет;

— как появились гаргульи и кто истинный заказчик Саграда Фамилия.

☕ В середине прогулки можем сделать паузу и выпить кофе в типичном каталонском баре.

Хотите посетить что-то еще? Напишите мне — и я разработаю маршрут специально для вас. До встречи в восхитительной Барселоне!

Кому подойдет прогулка

Одинаково интересно будет и детям, и взрослым!