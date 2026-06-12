149 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Саграда Фамилия, Готический квартал и шедевры Гауди - главное в городе за 4 часа
У вас всего несколько часов в Барселоне? Тогда эта прогулка станет идеальным знакомством с городом! Вы увидите главные достопримечательности — от узких улочек Готического квартала до величественной Саграды Фамилии, услышите легенды о Геракле и Христофоре Колумбе, откроете секреты домов Гауди и почувствуете живую атмосферу столицы Каталонии.
Наше путешествие начнётся в самом центре Барселоны — на площади Святого Иакова. Именно здесь 2000 лет назад находилось сердце римской колонии Барсино, а сейчас стоят здания мэрии Барселоны и Правительства Каталонии.
Затем мы свернём вглубь Готического квартала, хранящего сотни тайн. Вы увидите кафедральный собор, Королевский дворец, площадь Филипа Нери и еврейский квартал, улицы которого помнят эпидемии чумы, погромы и изгнания.
На бульваре Грасия вас ждёт великолепный «Квартал раздора» с особняками в стиле модерн, а также дом Бальо и дом Мила, построенные главным гением Барселоны — Антонио Гауди.
Кульминацией станет знаменитый храм Святого Семейства — Саграда Фамилия. Невероятное здание, которое называют Библией в камне, ведь каждый его сантиметр покрыт символами.
Вы узнаете:
кто на самом деле основал Барселону и при чём здесь Геракл
почему во дворике кафедрального собора живут 13 гусей
что делал в Барселоне Христофор Колумб
почему один дом Гауди покрыт чешуёй, а другой зарос водорослями
зачем великий архитектор собирал бутылки, охотился на ослов и кто на самом деле истинный заказчик Саграды Фамилии
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи
Между площадью Ангела и Саградой Фамилией поедем на метро (от €1,5 за поездку) или на такси (около €8 за одну поездку)
Во время экскурсии я могу провести для вас фотосессию (индивидуальную, семейную или лав-стори) в самых красивых местах нашего маршрута. Это удлинит программу примерно на час. В течение недели вы получите 30+ фотографий с цветокоррекцией и ретушью в стиле лайфстайл. Примеры моих работ смотрите в галерее. Стоимость фотосессии — €125
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ангела (placa de l’Angel)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2903 туристов
По образованию я музыковед, по профессии — журналист. Попав в Барселону в 2012 году, поняла, что хочу жить только тут, и спустя год переехала. В Барселоне я получила диплом гида читать дальшеуменьшить
Высшей школы туризма Каталонии и стала официальным гидом Кафедрального собора.
Благодаря природному любопытству обожаю раскапывать интересные факты и необычные подробности. В моих экскурсиях нет скучных дат, а историю города я рассказываю через истории людей, которые в нём жили. А ещё я профессиональный фотограф и с радостью проведу для вас съёмку прямо во время экскурсии или отдельно. Со мной вы полюбите Барселону!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 249 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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–
И
Ирина
Мила- наш любимый экскурсовод!!! Были с Милой на экскурсии два года назад и сейчас. Очень познавательно, живо, дети не заметили, как пролетели 3 часа. Рекомендуем от души!!!
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М
Марина
Отличная экскурсия, 3,5 часа пролетели незаметно, Мила чудесный рассказчик, с ней мы чувствовали себя очень комфортно и спокойно, как будто все события и времена, о которых нам рассказывали, прошли перед нашими глазами. Спасибо за прекрасное первое впечатление о Барселоне.
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E
Elena
Спасибо Миле за прекрасную экскурсию, 4-х часовая прогулка пролетела незаметно! Мы начали с старого города (Готического квартала), где Мила, оживила для нас римские стены и средневековые улочки. Она показывала не читать дальшеуменьшить
просто фасады, а детали, которые обычно ускользают от взгляда, и связывала их с удивительными историями. Далее мы посетили самые красивые и необычные доходные дома, где Мила рассказала нам символику каждого элемента и рассказала о заказчиках и эпохе. Это был настоящий мастер-класс по пониманию барселонского модерна. И в завершении нашего невероятной путешествия был собор Саграда фамилия. Мы изучили её со всех сторон! Сколько же символики на этом соборе! Мила обо всем нам рассказала! Подача информации была очень живая, без заученных фактов. Было очень интересно! Впечатлилась не только взрослые, но и дети, которых сложно чем то удивить! Мила - вы влюбили нас в Барселону!
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Айгуль
Это было потрясающе, экскурсия прошла на одном дыхании, все потому что Мила поет, вся история о Барселоне как песня, настолько приятно слушать, очень доступный материал, с нами дочка 10 лет, читать дальшеуменьшить
которая не любит экскурсии, даже ей было любопытно послушать о кафедральном соборе в готическом стиле, о шедевральной архитектуре Гауди, мы даже зашли в замечательное кафе casa Amatller и выпили горячий шоколад, с удовольствием провела бы с Милой целый день, чтоб успеть побывать внутри музеев. Мы очень рады, что нам повезло с гидом Милой, знает много и глубоко. Благодарим!!!! Когда вернемся, снова к вам обратимся!
+2
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Е
Екатерина
все прошло невероятно круто, влюбилась в Барселону с первой минуты 😍 Мила отличный гид, на все вопросы ответила, все рассказала показала 😍
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А
Анастасия
Нам с мужем очень понравилась экскурсия по Барселоне с Милой:) При встрече она подробно расспросила про то,что мы запланировали на дни пребывания в городе и, исходя из этого, мы спланировали и читать дальшеуменьшить
скорректировали маршрут) Сама подача материала очень живая, голос громкий, речь четкая. Информация структурирована грамотно, поэтому в голове не происходит каши от обилия разной информации. К тому же, для лучшего понимания, Мила показывала на телефоне различные исторические кадры или схемы городов/зданий, внутренних убранств:)
Мы остались очень довольны тем, что выбрали Милу, и с радостью порекомендуем всем экскурсии с ней❤️
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