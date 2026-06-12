149 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У вас всего несколько часов в Барселоне? Тогда эта прогулка станет идеальным знакомством с городом! Вы увидите главные достопримечательности — от узких улочек Готического квартала до величественной Саграды Фамилии, услышите легенды о Геракле и Христофоре Колумбе, откроете секреты домов Гауди и почувствуете живую атмосферу столицы Каталонии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся в самом центре Барселоны — на площади Святого Иакова. Именно здесь 2000 лет назад находилось сердце римской колонии Барсино, а сейчас стоят здания мэрии Барселоны и Правительства Каталонии.

Затем мы свернём вглубь Готического квартала, хранящего сотни тайн. Вы увидите кафедральный собор, Королевский дворец, площадь Филипа Нери и еврейский квартал, улицы которого помнят эпидемии чумы, погромы и изгнания.

На бульваре Грасия вас ждёт великолепный «Квартал раздора» с особняками в стиле модерн, а также дом Бальо и дом Мила, построенные главным гением Барселоны — Антонио Гауди.

Кульминацией станет знаменитый храм Святого Семейства — Саграда Фамилия. Невероятное здание, которое называют Библией в камне, ведь каждый его сантиметр покрыт символами.

Вы узнаете:

кто на самом деле основал Барселону и при чём здесь Геракл

почему во дворике кафедрального собора живут 13 гусей

что делал в Барселоне Христофор Колумб

почему один дом Гауди покрыт чешуёй, а другой зарос водорослями

зачем великий архитектор собирал бутылки, охотился на ослов и кто на самом деле истинный заказчик Саграды Фамилии

Организационные детали