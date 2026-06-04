103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Барселона — город многолюдный, праздничный.
Однако что спрятано за этой яркой обложкой? Вы узнаете, как каталонцы хитрили с Франко, зачем горгульи вернулись на фасады, спустя несколько веков. Какую роль в развитии Барселоны сыграли петухи, кролики и индейцы. И множество других удивительных историй — на прогулке по самым знаменитым локациям центра.
Однако что спрятано за этой яркой обложкой? Вы узнаете, как каталонцы хитрили с Франко, зачем горгульи вернулись на фасады, спустя несколько веков. Какую роль в развитии Барселоны сыграли петухи, кролики и индейцы. И множество других удивительных историй — на прогулке по самым знаменитым локациям центра.
Описание экскурсии
Площадь Каталонии
Вы узнаете, какую каталонскую святыню каталонцы поместили в самом сердце Барселоны и какой в этом был двойной смысл.
Проспект Грасия
- Я расскажу, какие подводные течения препятствовали наивному утопическому плану главного «расширителя» Барселоны (автора Эшампле)
- кто такие «индейцы» и какую роль сыграли они в преображении Барселоны
- почему на фасадах 20 века появились средневековые горгульи
- на чьи деньги был построен дом Ла Педрера и кого сеньор Мила называл своим предшественником
Саграда Фамилия
Я помогу увидеть скрытые знаки Гауди, которые как будто и не прячутся вовсе.
Площадь Испании
Вы раскроете тайну одного каталонского символа и упрямого характера местных.
Триумфальная арка
Казалось бы, какие тут могут быть тайны? А нет, нечто любопытное вы точно услышите.
Старая Барселона
- Вы выясните, почему китайского императора уверяли, что город построили кролики и петухи
- увидите, где один из персонажей «Дон Кихота»
- и многое-многое другое
Организационные детали
- Наша экскурсия в основном будет пешеходной, но мы также будем пользоваться общественным транспортом. Проезд оплачивается дополнительно, в том числе для гида: разовый билет на метро стоит €2,15, 5 поездок на метро и автобусы в центре города — €9,95.
- При желании временные границы экскурсии можно расширить
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1064 туристов
Много лет я живу в Каталонии — в той части Испании, в которую невозможно не влюбиться. Что я и сделала. Я не только влюбилась в неё, я делаю всё, чтобы узнать досконально историю Каталонии и её городов. И поделиться частичкой моей любви и знаниями со всеми приезжающими сюда.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 129 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим выразить огромную благодарность Нине за незабываемое знакомство с Барселоной! Мы влюбились в этот город с первых минут экскурсии. Наш гид — настоящий профессионал, который не просто пересказывает сухие факты
Нина
Ответ организатора:
Спасибо, Наталья! Мне очень приятно было работать с вами!!!
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Мы гуляли по Барселоне с несколькими гидами, так как очень любим этот город и нам очень интересно открывать его с разных сторон, но Нина, на наш взгляд, лучший гид по
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В
Экскурсовод Нина — находка для тех, кто хочет познакомиться с Барселоной глубоко и интересно. Она отлично ориентируется в истории города, архитектуре, искусстве и культурных особенностях. Маршрут был насыщенным, но не утомительным, а подача — лёгкой, живой и увлекательной. Особенно понравились авторские комментарии и маленькие секреты, которые знают только местные. Очень рекомендуем!
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Нам очень понравилось. Хорошая прогулка, интересный маршрут, а главное много действительно уникальной информации и легкость в общении.
Большое спасибо, Нина 🌷
Большое спасибо, Нина 🌷
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Мы отлично провели время с Ниной, которая смогла рассказать много нового и мне, хотя я много раз был в Барселоне раньше, и заинтересовать моего 11-летнего сына, который хоть и тоже
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Дуже дякую Ніні, за змістовну та цікаву екскурсію, нам дуже сподобалось, ми були з дітьми і Ніні вдалося зацікавити дітей цікавим історіями та легендами! Маршрум сподобався ми пройшлися по основних, визначних місцях Барселони. Дуже вразили розповіді про Гауді та таємниці Готичного кварталу!
Однозначно рекомендую Ніну,як професіонала своєї справи!
Однозначно рекомендую Ніну,як професіонала своєї справи!
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