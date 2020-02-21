103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с «закулисной» Барселоной для самых пытливых — обзорная экскурсия с необычными деталями

Нина
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Нина – ваш гид
Эта экскурсия для людей любознательных, пытливых.

Для тех, кому недостаточно привычного «посмотрите направо, посмотрите налево».

Даже если вы не единожды приезжали в Барселону, поверьте, я найду, чем удивить вас.

Барселона — город многолюдный, праздничный...

Вы хотите узнать, что спрятано за этой яркой обложкой?
€130
117 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии103 отзыва
4.92
Барселона под особым углом, или о чем молчат путеводители
Барселона под особым углом, или о чем молчат путеводители

Что вас ожидает

  • Знакомство с «закулисной» Барселоной мы начнем с площади Каталонии. Вы узнаете, например, как каталонцы обманывали генерала Франко, в самом сердце города поместив каталонскую святыню. И много других секретов открою я вам на этой площади, где, казалось бы, каждый сантиметр истоптан ногами туристов.
  • Затем мы пройдем по проспекту Грасия. Вы узнаете о том, какие «подводные течения» препятствовали наивному утопическому плану главного «расширителя» Барселоны (автора Эшампле). Узнаете и о том, кто такие «индейцы» и какую роль сыграли они в преображении Барселоны. И почему на фасадах домов Барселоны XX-го века вдруг появились средневековые горгульи. Узнаете, на чьи деньги был построен дом Ла Педрера и кого сеньор Мила называл «мой предшественник».
  • Храм Саграда Фамилия — сплошная загадка. Я помогу вам увидеть то, что «спрятал» (притом, что находится оно на самом виду) на фасаде собора Антонио Гауди.
  • На площади Испании я раскрою вам тайну еще одного каталонского символа и доказательства «каталонского упрямства».
  • Триумфальная Арка Казалось бы, какие тут могут быть тайны? Ан нет, нечто любопытное вы точно услышите.
  • Закончим наше знакомство с «оборотной стороной» Барселоны в ее старинной части. А уж здесь-то открытия ожидают вас на каждом шагу. Вы узнаете, почему китайскому императору сказали, что древнюю Барселону стоили кролики и петухи. Я покажу вам, где, приезжая в Барселону, прятался разбойник, один из персонажей «Дон Кихота». И многое-многое другое.

Организационные детали

  • Наша экскурсия в основном будет пешеходной и использованием общественного транспорта. Стоимость проезда не включена в стоимость экскурсии (разовый билет на метро стоит €2,15, 5 поездок на метро и автобусы в центре города — €9,95).
  • При желании временные границы экскурсии можно расширить
Барселона под особым углом, или о чем молчат путеводители
Барселона под особым углом, или о чем молчат путеводители

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Доброго времени суток всем, кто зашел на мою страничку. Много лет я живу в Каталонии, в той части Испании, в которую невозможно не влюбиться. Что я и сделала. Я не только влюбилась в нее, я делаю все, чтобы узнать досконально историю Каталонии и ее городов и поделиться частичкой моей любви и знаниями со всеми приезжающими сюда.
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103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Нина отличный экскурсовод. С самого начала увлекла рассказами о Барселоне. Очень интересно, увлекательно. Четыре часа прошли как один миг. Рекомендую данную экскурсию как для первого знакомства с городом, так и для тех кто уже бывал в Барселоне.
9 февраля 2020
Интересные факты из истории города, легкая подача информации, занимательные рассказы, приятное человеческое общение с гидом Ниной - индивидуальная экскурсия, это именно то, что было нужно нам с мужем и мы остались очень довольны😊
7 января 2020
Это было первое знакомство с Барселоной, нам все очень понравилось! Экскурсовод подстроилась под нас, время и место было обозначено удобно. Нина интересный рассказчик, рассказала много интересного про Саграда Фамилия, погуляли по Готическому кварталу. Осталось масса приятных впечатлений!
28 декабря 2019
Экскурсовод- мастер своего дела! Нина действительно профессионал. Мы провели замечательные 4 часа и не заметили, как пролетело время. Всей нашей группе понравилось как Нина построила маршрут экскурсии и какие интересные факты о Барселоне и Испании она нам рассказала. Так получилось, что часть нашей группы сильно опоздала к началу экскурсии , но она терпеливо ждала и мы начали только после того, как все собрались. За что отдельное ей спасибо! Также Нина охотно отвечала на все наши вопросы, делала перерыв на кофе-брейк ( по нашей инициативе), посоветовала хорошие ресторанчики.
Юлия
1 декабря 2019
Замечательная экскурсия! Мы с мужем побывали во многих городах Европы и думали, что нас уже ничего не сможет удивить. Но влюбились в Барселону, особенно в архитектуру этого удивительного города! Нина прекрасный гид. Красивая речь, много интересных фактов из жизни знаменитого Гауди, увлекательный рассказ о каждом из его творений. Организация экскурсии была безупречна. Мы заранее с ней списались, оговорили все детали, и Нина выполнила все наши пожелания. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Более того, Нина уделила нам даже больше времени и внимания, чем положено, проконсультировала нас по многим вопросам и посоветовала ресторан. Огромное ей спасибо!
10 ноября 2019
Тема Барселоны под особым углом раскрыта! Отличная, познавательная прогулка по городу.
17 сентября 2019
Нина - удивительный экскурсовод, знающая, добросовестная, интересный рассказчик! На этой экскурсии мы получили больше знаний чем ожидали! Я рекомендую конечно же такого замечательного экскурсовода своим друзьям! Спасибо Нина, вы - умница!
5 июля 2019
Город можно полюбить только от того, с кем ты там побывал. Поездка в великолепную Барселону как подарок от любимого ребенка. И очень важно, чтобы человек, помогающий узнать этот город, был на одной волне с вами. Наша гид провела чудесную экскурсию по Старой части города. Было интересно послушать легенды и байки, узнать правдивые факты. Маленькие подсказки знающего человека заставляют совсем по-другому смотреть на дома, площади, фонтаны и соборы. Одновременно очень тактично рассказывалось о современной жизни города, о его проблемах и реалиях, коренных жителях и туристах. Ведь кроме исторических достопримечательностей и архитектуры так хочется узнать, чем живет сегодняшняя столица Каталонии. Хотим поблагодарить Нину за прекрасно проведенное время.
3 июля 2019
Великолепная экскурсия с великолепным Гидом!!! Была до этого в Барселоне 2 раза, но именно эта экскурсия действительно показала Барселону под особым углом. Огромное спасибо Нине за её кропотливую работу по изысканию интересных фактов и яркое, увлекательное изложение материала))) Всё было здорово))))
22 мая 2019
Приятно побывать на экскурсии. Увлекательный рассказ гида, прекрасный маршрут, приятная беседа за кофе. Рекомендую!
Ещё 93 отзыва

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