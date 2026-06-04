103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Барселона — город многолюдный, праздничный. Однако что спрятано за этой яркой обложкой? Вы узнаете, как каталонцы хитрили с Франко, зачем горгульи вернулись на фасады, спустя несколько веков. Какую роль в развитии Барселоны сыграли петухи, кролики и индейцы. И множество других удивительных историй — на прогулке по самым знаменитым локациям центра.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €180 за экскурсию

Ваш гид в Барселоне

Описание экскурсии

Площадь Каталонии

Вы узнаете, какую каталонскую святыню каталонцы поместили в самом сердце Барселоны и какой в этом был двойной смысл.

Проспект Грасия

Я расскажу, какие подводные течения препятствовали наивному утопическому плану главного «расширителя» Барселоны (автора Эшампле)

кто такие «индейцы» и какую роль сыграли они в преображении Барселоны

почему на фасадах 20 века появились средневековые горгульи

на чьи деньги был построен дом Ла Педрера и кого сеньор Мила называл своим предшественником

Саграда Фамилия

Я помогу увидеть скрытые знаки Гауди, которые как будто и не прячутся вовсе.

Площадь Испании

Вы раскроете тайну одного каталонского символа и упрямого характера местных.

Триумфальная арка

Казалось бы, какие тут могут быть тайны? А нет, нечто любопытное вы точно услышите.

Старая Барселона

Вы выясните, почему китайского императора уверяли, что город построили кролики и петухи

увидите, где один из персонажей «Дон Кихота»

и многое-многое другое

Организационные детали