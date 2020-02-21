103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Город можно полюбить только от того, с кем ты там побывал. Поездка в великолепную Барселону как подарок от любимого ребенка. И очень важно, чтобы человек, помогающий узнать этот город, был на одной волне с вами. Наша гид провела чудесную экскурсию по Старой части города. Было интересно послушать легенды и байки, узнать правдивые факты. Маленькие подсказки знающего человека заставляют совсем по-другому смотреть на дома, площади, фонтаны и соборы. Одновременно очень тактично рассказывалось о современной жизни города, о его проблемах и реалиях, коренных жителях и туристах. Ведь кроме исторических достопримечательностей и архитектуры так хочется узнать, чем живет сегодняшняя столица Каталонии. Хотим поблагодарить Нину за прекрасно проведенное время.