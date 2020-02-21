103 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Замечательная экскурсия! Мы с мужем побывали во многих городах Европы и думали, что нас уже ничего не сможет удивить. Но влюбились в Барселону, особенно в архитектуру этого удивительного города! Нина прекрасный гид. Красивая речь, много интересных фактов из жизни знаменитого Гауди, увлекательный рассказ о каждом из его творений. Организация экскурсии была безупречна. Мы заранее с ней списались, оговорили все детали, и Нина выполнила все наши пожелания. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Более того, Нина уделила нам даже больше времени и внимания, чем положено, проконсультировала нас по многим вопросам и посоветовала ресторан. Огромное ей спасибо!