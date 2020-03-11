331 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

История и дух старинного города

Начнем исследовать город с Готического квартала, сердца старой Барселоны. Мы прогуляемся по узким улочкам, пронизанным мифами и легендами, увидим места съёмок известных фильмов, продегустируем национальные сладости и ликёры. А после выйдем к Старому Порту и продолжим путешествие во времени, проходя по главному пешеходному бульвару Барселоны — Ла Рамбла. Вы узнаете о римской и средневековой Барселоне, услышите истории о борьбе каталонцев на независимость, увидите Дворец Гуэля, заглянете на Королевскую площадь и отведаете еще утром обитавших в Средиземном море каталонских креветок на старейшем рынке Европы — Ла Бокерия.

Каталонский модернизм и творения Гауди

Вы полюбуетесь шедеврами каталонских архитекторов-модернистов: Антонио Гауди и его современников. Мы изучим не только фасады особняков, но и заглянем в их внутренние дворики и подъезды, отделанные мрамором, керамической плиткой, витражными стеклами и изразцами. Подойдем к главному долгострою Европы и неповторимому гению Гауди — Храму Святого Семейства, обойдем его по кругу, а также увидим часовню, где похоронен сам архитектор. А после отправимся в Парк Гуэль и отдохнем на самой удобной и длинной в мире мозаичной скамье Гауди, посетим дом, где жил архитектор, и по виадукам поднимемся на «Голгофу», чтобы с высоты 210 метров над уровнем моря увидеть каталонский закат…

Знаковые кафе и ресторанчики Барселоны

Вы не только проникнете в тайны истории и архитектуры Барселоны, но и попробуете её на вкус! Чтобы отведать вкуснейшие коктейли, мы зайдем в самый знаменитый коктейльный бар города, завсегдатаями которого были Миро и Хэмингуэй. А если разыграется аппетит, заглянем на обед в культовый ресторанчик, обложку меню для которого разрабатывал сам Пабло Пикассо. Поднимемся на лучшую смотровую площадку города и выпьем кофе с видом на всю Барселону. А после прогулки по шедеврам Гауди присядем в ресторанчике с кухней провинции Экстремадура, где производят лучший испанский хамон.