331 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Погружение в атмосферу Барселоны начинается с прогулки по Готическому кварталу. Улицы, наполненные историей, приведут к Старому порту и бульвару Ла Рамбла. Знакомство с шедеврами Гауди, такими как храм Святого Семейства и парк Гуэль, оставит незабываемые впечатления. Не упустите шанс попробовать местные деликатесы и насладиться видом на город с лучших смотровых площадок

Описание экскурсии

История и дух Старого города

Начнём с Готического квартала — сердца старой Барселоны. Вы погуляете по лабиринту узких улочек, увидите площадки знаменитых киносъёмок и продегустируете национальные сладости и ликёры. Маршрут выведет к Старому порту, а далее — на бульвар Ла Рамбла. Вы узнаете о римском и средневековом прошлом города, услышите истории борьбы каталонцев за независимость, осмотрите Дворец Гуэля и Королевскую площадь. Впечатления дополнит посещение старейшего рынка Европы, Ла Бокерия, где вам предложат свежайших креветок из Средиземного моря.

Шедевры каталонского модерна

Вы познакомитесь с гением Антонио Гауди и его современников. Мы исследуем не только фасады знаменитых особняков, но и заглянем в их парадные подъезды и внутренние дворики, где вас встретят мрамор, витражи и керамическая мозаика. Вы увидите главный долгострой Европы — храм Святого Семейства, обойдёте его вокруг и найдёте часовню, где похоронен сам Гауди. А затем вас ждёт парк Гуэль с его знаменитой изогнутой скамьёй, «пряничными» домиками и смотровой площадкой на высоте 210 метров — идеальное место для встречи заката.

Знаковые кафе и ресторанчики Барселоны

Мы не только проникнем в тайны истории и архитектуры Барселоны, но и попробуем её на вкус! Зайдём в самый знаменитый коктейльный бар города, завсегдатаями которого были Миро и Хэмингуэй. Если разыграется аппетит, заглянем на обед в культовый ресторанчик, обложку меню для которого разрабатывал сам Пабло Пикассо. Поднимемся на лучшую смотровую площадку города и выпьем кофе с видом на всю Барселону. А после прогулки по шедеврам Гауди присядем в ресторанчике с кухней провинции Экстремадура, где производят лучший испанский хамон.

Организационные детали