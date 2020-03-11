331 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди

Дарья
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Дарья – ваш гид
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках.

Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
От 110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — Площадь Каталонии
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У этой экскурсии331 отзыв
4.89
Пешком по Барселоне
Пешком по Барселоне

Что вас ожидает

История и дух старинного города
Начнем исследовать город с Готического квартала, сердца старой Барселоны. Мы прогуляемся по узким улочкам, пронизанным мифами и легендами, увидим места съёмок известных фильмов, продегустируем национальные сладости и ликёры. А после выйдем к Старому Порту и продолжим путешествие во времени, проходя по главному пешеходному бульвару Барселоны — Ла Рамбла. Вы узнаете о римской и средневековой Барселоне, услышите истории о борьбе каталонцев на независимость, увидите Дворец Гуэля, заглянете на Королевскую площадь и отведаете еще утром обитавших в Средиземном море каталонских креветок на старейшем рынке Европы — Ла Бокерия.

Каталонский модернизм и творения Гауди
Вы полюбуетесь шедеврами каталонских архитекторов-модернистов: Антонио Гауди и его современников. Мы изучим не только фасады особняков, но и заглянем в их внутренние дворики и подъезды, отделанные мрамором, керамической плиткой, витражными стеклами и изразцами. Подойдем к главному долгострою Европы и неповторимому гению Гауди — Храму Святого Семейства, обойдем его по кругу, а также увидим часовню, где похоронен сам архитектор. А после отправимся в Парк Гуэль и отдохнем на самой удобной и длинной в мире мозаичной скамье Гауди, посетим дом, где жил архитектор, и по виадукам поднимемся на «Голгофу», чтобы с высоты 210 метров над уровнем моря увидеть каталонский закат…

Знаковые кафе и ресторанчики Барселоны
Вы не только проникнете в тайны истории и архитектуры Барселоны, но и попробуете её на вкус! Чтобы отведать вкуснейшие коктейли, мы зайдем в самый знаменитый коктейльный бар города, завсегдатаями которого были Миро и Хэмингуэй. А если разыграется аппетит, заглянем на обед в культовый ресторанчик, обложку меню для которого разрабатывал сам Пабло Пикассо. Поднимемся на лучшую смотровую площадку города и выпьем кофе с видом на всю Барселону. А после прогулки по шедеврам Гауди присядем в ресторанчике с кухней провинции Экстремадура, где производят лучший испанский хамон.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены проезд на транспорте (если вы устанете и захотите им воспользоваться), кофе и обеды в кафе:

  • Разовая поездка на общественном транспорте стоит 2 евро 20 центов
  • Средняя цена за чашку кофе — 3 евро, комплексный обед на одного человека — 12 евро
Пешком по Барселоне
Пешком по Барселоне
Пешком по Барселоне
Пешком по Барселоне
Пешком по Барселоне
Пешком по Барселоне
Пешком по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Площадь Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Hola! Привет из Барселоны! Меня зовут Дарья, я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда, исходила ее пешком вдоль и поперек, знаю то, о чем не расскажут путеводители. Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности. Отправляясь на экскурсию со мной, вы можете быть уверены, что получите ответы на любые вопросы, связанные, как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.
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331 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Спасибо огромное Даше за прекрасную информативную экскурсию. Очень понравилась подача материала. Все было рассказано интересно, структурировано. Очень грамотно продуман маршрут. Заглянули в уголки, куда не попадёшь со стандартной экскурсией.
Татьяна
9 марта 2020
Огромное спасибо Дарье за отличную экскурсию! Очень интересно, информативно и живо! Невероятно, что можно столько вложить в 4 часа и столько увидеть! Первый раз в Барселоне-без раздумий обращайтесь к Дарье! Спасибо!
9 марта 2020
С нами была Дарья. Шли не спеша, с остановками на кофе и мороженое, так как с нами был сын. Даша очень позитивный человек, вся экскурсия на одном дыхании! Не перегружена информацией, всё в меру! Прям таки было жаль расставаться :-) однозначно рекомендуем!
3 марта 2020
Спасибо огромное Дарье! Замечательная экскурсия! Мозоли на ногах говорят сами за себя! 😂 обязательно в следующий раз используем возможность, приобрести экскурсии именно с Дарьей ❤️️🙏
28 февраля 2020
Отличная экскурсия - все было как мы хотели!! Спасибо Даше за прекрасный день! 😎
25 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Дашей. Профессионально, тактично и в очень комфортном темпе. Рекомендую!
20 февраля 2020
Нашим экскурсоводом была Дарья. Умная, образованная, яркая, приветливая, отзывчивая, тактичная и очень в теме как истории, так и простой жизни Барселоны, девушка. Большой плюс - отличная дикция (последствие карьеры телеведущей очень положительно сказывается). Вообщем мы с друзьями получили огромное удовольствие от каждой минуты шестичасового нашего трипа с Дашей.
Даша более пяти лет живет в Барселоне, она историк по образованию, у неё внешность модели, она дает очень дельные советы, консультирует не только во время экскурсии, но и до неё, делится реальными лайфхаками. Вообщем, рекомендуем Дарью на все 100 процентов.
17 февраля 2020
Посредственно.
Не рекомендую.
Обычная обзорная экскурсия с заходом в магазины и ресторан.
Никаких «фишек» и необычных заготовок от экскурсовода, которые ждёшь при индивидуальной экскурсией.
Сравнивать есть с чем.
17 февраля 2020
Здравствуйте! Замечательная экскурсия и замечательная Даша. Экскурсия прошла как один миг, очень много интересного и познавательного нам рассказала Даша. На следующий день, гуляя по Барселоне, мы уже смотрели на все другими глазами, можно сказать как знающие люди. Дашенька спасибо огромное за внимание, доброту и конечно за любовь к Барселоне, которую Вы передали нам. Обязательно хочется вернуться!
17 февраля 2020
На одном дыхании. Здорово!
Ещё 321 отзыв

Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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