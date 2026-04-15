331 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Начнём с Готического квартала — сердца старой Барселоны. Вы погуляете по лабиринту узких улочек, увидите площадки знаменитых киносъёмок и продегустируете национальные сладости и ликёры. Маршрут выведет к Старому порту, а далее — на бульвар Ла Рамбла. Вы узнаете о римском и средневековом прошлом города, услышите истории борьбы каталонцев за независимость, осмотрите Дворец Гуэля и Королевскую площадь. Впечатления дополнит посещение старейшего рынка Европы, Ла Бокерия, где вам предложат свежайших креветок из Средиземного моря.
Шедевры каталонского модерна
Вы познакомитесь с гением Антонио Гауди и его современников. Мы исследуем не только фасады знаменитых особняков, но и заглянем в их парадные подъезды и внутренние дворики, где вас встретят мрамор, витражи и керамическая мозаика. Вы увидите главный долгострой Европы — храм Святого Семейства, обойдёте его вокруг и найдёте часовню, где похоронен сам Гауди. А затем вас ждёт парк Гуэль с его знаменитой изогнутой скамьёй, «пряничными» домиками и смотровой площадкой на высоте 210 метров — идеальное место для встречи заката.
Знаковые кафе и ресторанчики Барселоны
Мы не только проникнем в тайны истории и архитектуры Барселоны, но и попробуем её на вкус! Зайдём в самый знаменитый коктейльный бар города, завсегдатаями которого были Миро и Хэмингуэй. Если разыграется аппетит, заглянем на обед в культовый ресторанчик, обложку меню для которого разрабатывал сам Пабло Пикассо. Поднимемся на лучшую смотровую площадку города и выпьем кофе с видом на всю Барселону. А после прогулки по шедеврам Гауди присядем в ресторанчике с кухней провинции Экстремадура, где производят лучший испанский хамон.
Организационные детали
Стоимость экскурсии за группу 5-8 человек составит 300€, для компании свыше 9 человек — 400€
Экскурсия обзорная и не предполагает вход в музеи. Но по запросу мы можем изменить программу. В таком случае билеты в Саграда Фамилия и Парк Гуэль нужно купить заранее В стоимость экскурсии не включены проезд на транспорте (если вы устанете и захотите им воспользоваться), кофе и обеды в кафе:
Разовая поездка на общественном транспорте стоит 2,2€
Средняя цена чашки кофе — 3€, комплексный обед на одного человека — 12€
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
площадь Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3799 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении.
Влюблена в Барселону с первого взгляда. Исходила её пешком вдоль и поперёк. читать дальшеуменьшить
Знаю то, о чём не расскажут путеводители.
Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности.
На моих экскурсиях вы получите ответы на любые вопросы, связанные как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 546 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Мы во всех странах берем индивидуальные экскурсии, встречали много разных гидов, соотвественно есть с чем сравнить. Дарья удивительно профессиональный гид и очень приятный человек. Она рассказывает о Барселоне с любовью, глубоко знает материал, и в тоже время очень захватывающе его преподносит. Экскурсия понравится и взрослым и детям. Всем рекомендуем и сами в будущем планируем вернуться за новыми впечатлениями!
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Сергей
Все понравилось! Спасибо 🙏
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Наталия
Нам все понравилось, прогулка была чудесной, очень познавательной. Дарья- чудесный рассказчик, на любой наш вопрос мы получали развёрнутый ответ. Спасибо за чудесный день
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Дмитрий
Здравствуйте! Экскурсия очень понравилась. Несмотря на то что длится более 5 часов, все прошло на одном дыхании. Дарья подает очень интересно информацию. Даже не думал, что возможно столько посмотреть и воспринять такое количество информации. Очень рекомендую. С удовольствием обратимся к Дарье за новыми экскурсиями.
Дарья
Ответ организатора:
Спасибо огромное за добрые слова. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Жду новых встреч.
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Дарья
Прекрасная Дарья показала нам Барселону❤️ Огромное спасибо за внимание и такое теплое отношение. Рекомендую на миллион процентов
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Мария
Всё было замечательно! Дарья провела наом очень интересную и познавательную экскурсию. Мы узнали много нового. Спасибо!