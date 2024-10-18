5 дней
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
Начало: Барселона, 08:00
5 янв в 08:00
12 янв в 08:00
€3500 за человека
10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
5 янв в 08:00
15 янв в 08:00
€8500 за человека
10 дней
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
4 янв в 08:00
18 янв в 08:00
€7000 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнатолий18 октября 2024В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии. Получилось очень насыщенно, красиво и многогранно:
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На выходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Барселоне
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Барселоне в декабре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 3500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на выходные, 1 ⭐ отзыв, цены от €3500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль