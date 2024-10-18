Туры выходного дня в Барселоне

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Барселоне на русском языке, цены от €3500. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
На машине
1 отзыв
5 дней
Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
Насладиться кулинарными изысками, побывать на сыроварне и спуститься в подвалы виноделен
Начало: Барселона, 08:00
5 янв в 08:00
12 янв в 08:00
3500 за человека
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
10 дней
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
5 янв в 08:00
15 янв в 08:00
8500 за человека
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
10 дней
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
4 янв в 08:00
18 янв в 08:00
7000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анатолий
    18 октября 2024
    Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
    В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии. Получилось очень насыщенно, красиво и многогранно:
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    посмотрели и топовые винодельни, и древности, ночевали в совершенно необыкновенных комфортных "деревенских" гостиницах - ооо! Это вообще отдельная тема. Спасибо Владимиру, что чутко уловил наши интересы и возможности. Мы не любим мегаполисы, поэтому самый первый пункт - Монсеррат - заложил верный вектор всей поездке. Удалось даже сгонять на день в Андорру! Маленькая Швейцария в горах, лесах и отличных дорогах🥰 С общем, впечатления только положительные и стимулирующие на следующую поездку (её мы тоже намечаем именно с Владимиром). Располагающий и грамотный гид, человек увлеченный (чего стоит только его любовь к личности и деятельности Дали! Ждём, кстати, выхода его книги на эту тему). Ответственный: не было ни одного "прокола" за 7 дней. Маршрут и детали корректировались на месте при необходимости. В общем, с нетерпением ждём следующей поездки (район уже определили:))!

    В сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по КаталонииВ сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по КаталонииВ сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по КаталонииВ сентябре 2024 нам довелось попутешествовать в компании и под чутким патронажем Владимира по Каталонии

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На выходные»

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  1. Изысканный гастротур в Барселону: мидии, сыры, вино и шикарные рестораны
  2. Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
  3. Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Сколько стоит тур в Барселоне в декабре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 3500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на выходные, 1 ⭐ отзыв, цены от €3500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль