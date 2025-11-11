Наше знакомство с городом начнётся с 2-часовой прогулки по старинному Готическому кварталу — запутанному, словно древняя легенда, с узкими улочками, за каждым поворотом которых скрывается прошлое: от громких судеб инквизиции до молчаливых камней, хранящих чужие тайны. Мы пройдём по маршрутам, где однажды искал себя молодой Пабло Пикассо, и побываем там, где начиналось вдохновение Антонио Гауди.

Исследуем Ла Рамблу как посвящённые, зная, где спрятаны подлинные истории города. Поговорим о тёмной стороне Барселоны — с исчезновениями, тайнами и следами инквизиторских процессов. Посетим рынок Ла Бокерия — место ароматов, голосов и тайн, спрятанных среди прилавков. Зайдём в места, где снимали сцены культового фильма «Парфюмер», и почувствуем, как оживает дух страсти и тьмы.

Не оставим без внимания и архитектурные сокровища Старого города — но взглянем на них с неожиданного ракурса. Этот день — как пролог к захватывающему роману, в котором Барселона не фон, а полноценный герой.