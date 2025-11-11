Город с тысячей лиц: персональное знакомство с Барселоной в сопровождении местной жительницы
Пройти там, где искал себя Пабло Пикассо, заглянуть в винтажные лавки и поговорить о творениях Гауди
Я покажу вам, насколько многогранна и многослойна Барселона! Здесь за каждой дверью скрыта история, вдохновение рождается прямо на улицах, а повороты маршрутов превращаются в откровения.
Мы пройдём по Готическому кварталу, где читать дальше
по ночам шепчутся камни, а на узких улицах до сих пор витает дух великих художников — от юного Пикассо до загадочного Гауди. Поговорим о тёмной стороне города — с исчезновениями, тайнами и следами инквизиции. Посетим рынок Ла Бокерия и зайдём в места, где снимали сцены культового фильма «Парфюмер».
Погрузимся в атмосферу богемного района Раваль и заглянем в дизайнерские мастерские и винтажные магазинчики. Я научу вас различать качественное оливковое масло, а желающие отведают каталонские деликатесы.
В завершение прогуляемся по Эль Борну, и я расскажу вам, как Олимпиада-92 изменила судьбу Барселоны.
Рекомендуется иметь при себе немного наличных: в некоторых местах не принимают карты.
Программа тура по дням
1 день
Готика, призраки и вдохновение Барселоны: старинный квартал, Ла Рамбла, рынок Ла Бокерия, Старый город
Наше знакомство с городом начнётся с 2-часовой прогулки по старинному Готическому кварталу — запутанному, словно древняя легенда, с узкими улочками, за каждым поворотом которых скрывается прошлое: от громких судеб инквизиции до молчаливых камней, хранящих чужие тайны. Мы пройдём по маршрутам, где однажды искал себя молодой Пабло Пикассо, и побываем там, где начиналось вдохновение Антонио Гауди.
Исследуем Ла Рамблу как посвящённые, зная, где спрятаны подлинные истории города. Поговорим о тёмной стороне Барселоны — с исчезновениями, тайнами и следами инквизиторских процессов. Посетим рынок Ла Бокерия — место ароматов, голосов и тайн, спрятанных среди прилавков. Зайдём в места, где снимали сцены культового фильма «Парфюмер», и почувствуем, как оживает дух страсти и тьмы.
Не оставим без внимания и архитектурные сокровища Старого города — но взглянем на них с неожиданного ракурса. Этот день — как пролог к захватывающему роману, в котором Барселона не фон, а полноценный герой.
2 день
Ароматы, стиль и уличное искусство: Барселона, которую любят местные
Сегодня отправимся в район Раваль — дерзкий, творческий и многогранный. Здесь жизнь звучит громче, а город раскрывает свои нестандартные грани. Мы прогуляемся по улицам, украшенным работами уличных художников, и узнаем, кто такие настоящие герои барселонского граффити. Зайдём в магазины с винтажной одеждой и бутики молодых дизайнеров, где мода встречается с историей.
Во время мини-дегустации вы научитесь различать качественное оливковое масло и распознавать маркетинговые трюки. А ещё поднимемся на скрытую от глаз террасу — место, которое запоминается навсегда. Желающие попробуют тапас, вино и каталонские деликатесы под увлекательные рассказы о культуре, привычках и традициях местных.
3 день
Между вдохновением и утончённостью: Барселона как палитра
Финальный день погрузит нас в контрасты: от творческого авангарда до величия буржуазной эстетики. Начнём в районе Эль Борн, где в тени галерей и креативных мастерских ещё витает дух молодого Пикассо. Заглянем в старинный винный магазин с уникальной коллекцией — здесь каждая бутылка хранит свою историю. Увидим скульптуры, установленные к Олимпиаде-92, и поймём, как город заново открыл себя миру.
Затем перейдём в квартал Эшампле — район изящных линий модерна и утончённой архитектуры. Я открою вам малоизвестные грани позднего творчества Гауди, и вы узнаете, какие тайны могут скрываться за фасадами даже самых будничных зданий. После побываем в современных арт-пространствах, где зарождаются новые идеи, что станут Барселоной будущего.
Завершение: Барселона, в районе Каса Мила, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 118 туристов
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне с 2018 года и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других? Я предлагаю нишевые темы, на 100 % индивидуальный подход, необычный взгляд на привычные достопримечательности. Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте экскурсию или тур — и до скорой встречи!