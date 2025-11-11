Мои заказы

Город с тысячей лиц: персональное знакомство с Барселоной в сопровождении местной жительницы

Пройти там, где искал себя Пабло Пикассо, заглянуть в винтажные лавки и поговорить о творениях Гауди
Я покажу вам, насколько многогранна и многослойна Барселона! Здесь за каждой дверью скрыта история, вдохновение рождается прямо на улицах, а повороты маршрутов превращаются в откровения.

Мы пройдём по Готическому кварталу, где
читать дальше

по ночам шепчутся камни, а на узких улицах до сих пор витает дух великих художников — от юного Пикассо до загадочного Гауди. Поговорим о тёмной стороне города — с исчезновениями, тайнами и следами инквизиции. Посетим рынок Ла Бокерия и зайдём в места, где снимали сцены культового фильма «Парфюмер».

Погрузимся в атмосферу богемного района Раваль и заглянем в дизайнерские мастерские и винтажные магазинчики. Я научу вас различать качественное оливковое масло, а желающие отведают каталонские деликатесы.

В завершение прогуляемся по Эль Борну, и я расскажу вам, как Олимпиада-92 изменила судьбу Барселоны.

Город с тысячей лиц: персональное знакомство с Барселоной в сопровождении местной жительницы
Город с тысячей лиц: персональное знакомство с Барселоной в сопровождении местной жительницы
Город с тысячей лиц: персональное знакомство с Барселоной в сопровождении местной жительницы
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется иметь при себе немного наличных: в некоторых местах не принимают карты.

Программа тура по дням

1 день

Готика, призраки и вдохновение Барселоны: старинный квартал, Ла Рамбла, рынок Ла Бокерия, Старый город

Наше знакомство с городом начнётся с 2-часовой прогулки по старинному Готическому кварталу — запутанному, словно древняя легенда, с узкими улочками, за каждым поворотом которых скрывается прошлое: от громких судеб инквизиции до молчаливых камней, хранящих чужие тайны. Мы пройдём по маршрутам, где однажды искал себя молодой Пабло Пикассо, и побываем там, где начиналось вдохновение Антонио Гауди.

Исследуем Ла Рамблу как посвящённые, зная, где спрятаны подлинные истории города. Поговорим о тёмной стороне Барселоны — с исчезновениями, тайнами и следами инквизиторских процессов. Посетим рынок Ла Бокерия — место ароматов, голосов и тайн, спрятанных среди прилавков. Зайдём в места, где снимали сцены культового фильма «Парфюмер», и почувствуем, как оживает дух страсти и тьмы.

Не оставим без внимания и архитектурные сокровища Старого города — но взглянем на них с неожиданного ракурса. Этот день — как пролог к захватывающему роману, в котором Барселона не фон, а полноценный герой.

Готика, призраки и вдохновение Барселоны: старинный квартал, Ла Рамбла, рынок Ла Бокерия, Старый городГотика, призраки и вдохновение Барселоны: старинный квартал, Ла Рамбла, рынок Ла Бокерия, Старый городГотика, призраки и вдохновение Барселоны: старинный квартал, Ла Рамбла, рынок Ла Бокерия, Старый городГотика, призраки и вдохновение Барселоны: старинный квартал, Ла Рамбла, рынок Ла Бокерия, Старый город
2 день

Ароматы, стиль и уличное искусство: Барселона, которую любят местные

Сегодня отправимся в район Раваль — дерзкий, творческий и многогранный. Здесь жизнь звучит громче, а город раскрывает свои нестандартные грани. Мы прогуляемся по улицам, украшенным работами уличных художников, и узнаем, кто такие настоящие герои барселонского граффити. Зайдём в магазины с винтажной одеждой и бутики молодых дизайнеров, где мода встречается с историей.

Во время мини-дегустации вы научитесь различать качественное оливковое масло и распознавать маркетинговые трюки. А ещё поднимемся на скрытую от глаз террасу — место, которое запоминается навсегда. Желающие попробуют тапас, вино и каталонские деликатесы под увлекательные рассказы о культуре, привычках и традициях местных.

Ароматы, стиль и уличное искусство: Барселона, которую любят местныеАроматы, стиль и уличное искусство: Барселона, которую любят местныеАроматы, стиль и уличное искусство: Барселона, которую любят местныеАроматы, стиль и уличное искусство: Барселона, которую любят местные
3 день

Между вдохновением и утончённостью: Барселона как палитра

Финальный день погрузит нас в контрасты: от творческого авангарда до величия буржуазной эстетики. Начнём в районе Эль Борн, где в тени галерей и креативных мастерских ещё витает дух молодого Пикассо. Заглянем в старинный винный магазин с уникальной коллекцией — здесь каждая бутылка хранит свою историю. Увидим скульптуры, установленные к Олимпиаде-92, и поймём, как город заново открыл себя миру.

Затем перейдём в квартал Эшампле — район изящных линий модерна и утончённой архитектуры. Я открою вам малоизвестные грани позднего творчества Гауди, и вы узнаете, какие тайны могут скрываться за фасадами даже самых будничных зданий. После побываем в современных арт-пространствах, где зарождаются новые идеи, что станут Барселоной будущего.

Между вдохновением и утончённостью: Барселона как палитраМежду вдохновением и утончённостью: Барселона как палитраМежду вдохновением и утончённостью: Барселона как палитраМежду вдохновением и утончённостью: Барселона как палитра

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3 тематических экскурсии по 2 часа каждая
  • Список персональных рекомендаций
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Барселоны и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Транспортные и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, у музея восковых фигур, 10:00
Завершение: Барселона, в районе Каса Мила, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 118 туристов
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне с 2018 года и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других? Я предлагаю нишевые темы, на 100 % индивидуальный подход, необычный взгляд на привычные достопримечательности. Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте экскурсию или тур — и до скорой встречи!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Барселоны

Похожие туры из Барселоны

Барселона: входные билеты в парк Гуэль и дом-музей Гауди
Пешая
1 день
4 отзыва
Билеты
Барселона: входные билеты в парк Гуэль и дом-музей Гауди
Начало: Парк Гуэль
Расписание: См. календарь
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€28 за билет
Впервые в Барселоне: легенды, готика, Гауди
Пешая
3 дня
Впервые в Барселоне: легенды, готика, Гауди
Изучить Старый город и неизведанные кварталы, разобраться в архитектурных символах и тайнах вампирши
Начало: Барселона, площадь Каталонии, 10:00. По договорённ...
30 ноя в 10:00
€370 за человека
Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия
На автобусе
8 дней
Классика Испании с экскурсиями на выбор: Барселона и Мадрид, Кордова, Гранада и Валенсия
Увидеть собор, где хранится копия чаши Грааля, пройтись по Сарагосе и полюбоваться творениями Гауди
Начало: Барселона, аэропорт, 11:00
18 апр в 08:00
16 мая в 08:00
€650 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Барселоне
Все туры из Барселоны