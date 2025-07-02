Индивидуальный тур по Каталонии и Южной Франции: от Коста-Бравы до подножия Пиреней
Увидеть монастырь Монсеррат, заглянуть в сад Кап Ройг и насладиться атмосферой Лёката
Начало: Барселона, точное место - по договорённости, 9:00
2 июл в 09:00
3 июл в 09:00
€900 за человека
Испанский колорит и итальянский шарм: мини-тур по Барселоне и Венеции
Расписать карнавальную маску, увидеть шедевры Гауди и заглянуть на острова Мурано или Бурано
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
€2550 за человека
Город с тысячей лиц: персональное знакомство с Барселоной в сопровождении местной жительницы
Пройти там, где искал себя Пабло Пикассо, заглянуть в винтажные лавки и поговорить о творениях Гауди
Начало: Барселона, у музея восковых фигур, 10:00
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
€471 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «3-дневные туры»
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