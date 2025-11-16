Найдено 3 тура в категории « Дворцы, замки и особняки » в Барселоне на русском языке, цены от €370. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 дня Впервые в Барселоне: легенды, готика, Гауди Изучить Старый город и неизведанные кварталы, разобраться в архитектурных символах и тайнах вампирши Начало: Барселона, площадь Каталонии, 10:00. По договорённ... «Увидим фонари на Королевской площади, дворец и парк Гуэль, школу при монастыре Святой Терезы, собор Саграда Фамилия» €370 за человека На машине 3 дня Испанский колорит и итальянский шарм: мини-тур по Барселоне и Венеции Расписать карнавальную маску, увидеть шедевры Гауди и заглянуть на острова Мурано или Бурано Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег... €2550 за человека 3 дня Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо Начало: Барселона, 10:00 «Переехав в Мадрид, прогуляетесь по улочкам, знакомым Гойе и Хемингуэю, осмотрите Королевский дворец и посетите музей Прадо» €750 за человека Все туры Барселоны

