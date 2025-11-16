Впервые в Барселоне: легенды, готика, Гауди
Изучить Старый город и неизведанные кварталы, разобраться в архитектурных символах и тайнах вампирши
Начало: Барселона, площадь Каталонии, 10:00. По договорённ...
«Увидим фонари на Королевской площади, дворец и парк Гуэль, школу при монастыре Святой Терезы, собор Саграда Фамилия»
16 ноя в 10:00
€370 за человека
Испанский колорит и итальянский шарм: мини-тур по Барселоне и Венеции
Расписать карнавальную маску, увидеть шедевры Гауди и заглянуть на острова Мурано или Бурано
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
15 сен в 10:00
22 сен в 10:00
€2550 за человека
Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду
Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо
Начало: Барселона, 10:00
«Переехав в Мадрид, прогуляетесь по улочкам, знакомым Гойе и Хемингуэю, осмотрите Королевский дворец и посетите музей Прадо»
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
€750 за человека
