Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду

Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо
Едем любоваться двумя столицами Испании — архитектурной и политической.

Вы пройдёте по следам Гауди, увидите величественную Саграда Фамилия, фантастический парк «Гуэль» и древний Готический квартал, где зародилась Барселона.

Переехав в Мадрид, прогуляетесь
по улочкам, знакомым Гойе и Хемингуэю, осмотрите Королевский дворец и посетите музей Прадо.

По пути вас ждут уютные таверны, старинные площади и живые улицы, полные звуков серенад и ароматов испанской кухни. Проезды на общественном транспорте оплачиваются отдельно.

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Рекомендуется иметь с собой телефон с международным роумингом, прибыть в Барселону хотя бы накануне тура и заранее продумать ночёвку после окончания поездки.

Программа тура по дням

1 день

Барселона: Саграда Фамилия, парк «Гуэль», Готический квартал и Кафедральный собор

Встретимся и начнём знакомство с Барселоной. Первым делом осмотрим Саграда Фамилия. Эта необыкновенная базилика, над которой трудился Антонио Гауди, до сих пор строится, но уже давно признана одним из главных символов города. Увидим усыпальницу самого Гауди.

Затем отправимся в парк «Гуэль», охраняемый ЮНЕСКО. Здесь Гауди дал волю своей фантазии — мозаичные скамейки, волнообразные формы, символичный дракон на лестнице. Прогулка по парку — это возможность увидеть, каким архитектор видел идеальный городской ансамбль.

Во второй половине дня — погружение в средневековую Барселону. Мы пройдём по улицам Готического квартала, где до сих пор сохранились фрагменты римских стен, старинные церкви, мрачноватые дворцы и бывшие дворы Инквизиции. Центральное место занимает Кафедральный собор, возведённый на месте первой христианской церкви города. Здесь хранятся мощи покровительницы Барселоны, а во внутреннем дворе гуляют белые гуси.

Завершим день в самой атмосферной кондитерской города, где витрины сияют, как витражи, а каждый десерт — гастрономическая сказка.

2 день

Госпиталь Сан-Пау, Дворец каталонской музыки, прогулка по историческому центру Мадрида

Утро начнётся с посещения либо госпиталя Сан-Пау, либо Дворца каталонской музыки. Оба объекта — архитектурные шедевры каталонского модерна, и оба построены мастером Доменек-и-Монтанером. Один — воплощение красоты медицины, другой — торжество музыки и света. Решим вместе, что ближе вам — наука или искусство.

После экскурсии поедем на вокзал Сантс, где сядем на скоростной поезд до Мадрида. Дорога займёт около 3 часов. В пути вы сможете отдохнуть или послушать рассказ гида об испанской культуре, традициях и особенностях разных регионов.

По прибытии в Мадрид — заселение и вечерняя прогулка по историческому центру. Мы побываем на Пласа Майор, у символической Пуэрта-дель-Соль и на Площади Испании. Пройдёмся по тем же улицам, где жили и творили Лопе де Вега, Гойя, Сервантес и даже Хемингуэй. Заглянем в бар, расположенный в бывшем разбойничьем логове прямо под главной площадью — это одно из самых атмосферных мест города. Обязательно попробуем мадридский бокадильо с кальмарами и хрустящие чуррос.

3 день

Королевский дворец, Кафедральный собор Мадрида, музей Прадо

Этот день будет посвящён королевскому великолепию и великому искусству. Начнём с Королевского дворца, построенного в 18 веке по приказу Филиппа V — первого испанского короля из династии Бурбонов. Сегодня дворец остаётся официальной резиденцией короля, хотя и используется преимущественно для торжеств. Рядом возвышается Кафедральный собор Мадрида, завершённый лишь в конце 20 века.

По променаду от дворца до музея Прадо мы пройдём мимо Конгресса депутатов и живописных площадей. По пути сделаем остановку в уютной таверне, чтобы перекусить и передохнуть перед следующим ярким впечатлением.

Во второй половине дня — визит в музей Прадо, одно из главных художественных собраний Европы. Здесь хранятся полотна Гойи, Веласкеса, Эль Греко, Босха, Рубенса и других мастеров. Увидим картины, ставшие символами испанской истории, а также коллекцию Дельфина — часть приданого французского принца, который стал испанским королём.

Вечером — кофе и прощание. Возможен обратный переезд на поезде в Барселону или продолжение путешествия по древним городам Кастилии.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€750
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Заказ билетов на поезд, входных билетов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Барселоны и обратно из Мадрида
  • Проживание
  • Питание - около €50 в день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту на общественном транспорте:
  • Поезд Барселона - Мадрид - €40
  • Городской транспорт
  • Виза
  • Входные билеты (6 музеев) - €130
  • Возможно проведение тура только для вашей компании в любые даты с ноября по март
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, 10:00
Завершение: Мадрид, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Барселоне
Hola! Я одна из немногих русскоязычных гидов в Каталонии с официальной лицензией, дающей право вести экскурсии во всех музеях, соборах, памятниках ЮНЕСКО и объектах Гауди — без очередей и с
бесплатным входом для гида. Я живу в Испании с 1988 г., здесь получила высшее образование в сфере туризма и аккредитацию экскурсовода. Барселона и Жирона — мои основные города, но также провожу авторские туры по всей Испании и на юге Франции. Я говорю на 5 языках и более 30-ти лет работаю с туристами со всего мира. Мои экскурсии проходят в тёплой, дружеской атмосфере — как прогулка с человеком, который искренне любит своё дело. Я стараюсь найти индивидуальный подход и адаптируюсь под ваши интересы и ритм. Выбирая меня, вы выбираете гарантию приятных впечатлений и желания вернуться!

