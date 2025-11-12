Вы пройдёте по следам Гауди, увидите величественную Саграда Фамилия, фантастический парк «Гуэль» и древний Готический квартал, где зародилась Барселона.
Переехав в Мадрид, прогуляетесь
Описание экскурсии
Организационные детали
Рекомендуется иметь с собой телефон с международным роумингом, прибыть в Барселону хотя бы накануне тура и заранее продумать ночёвку после окончания поездки.
Программа тура по дням
Барселона: Саграда Фамилия, парк «Гуэль», Готический квартал и Кафедральный собор
Встретимся и начнём знакомство с Барселоной. Первым делом осмотрим Саграда Фамилия. Эта необыкновенная базилика, над которой трудился Антонио Гауди, до сих пор строится, но уже давно признана одним из главных символов города. Увидим усыпальницу самого Гауди.
Затем отправимся в парк «Гуэль», охраняемый ЮНЕСКО. Здесь Гауди дал волю своей фантазии — мозаичные скамейки, волнообразные формы, символичный дракон на лестнице. Прогулка по парку — это возможность увидеть, каким архитектор видел идеальный городской ансамбль.
Во второй половине дня — погружение в средневековую Барселону. Мы пройдём по улицам Готического квартала, где до сих пор сохранились фрагменты римских стен, старинные церкви, мрачноватые дворцы и бывшие дворы Инквизиции. Центральное место занимает Кафедральный собор, возведённый на месте первой христианской церкви города. Здесь хранятся мощи покровительницы Барселоны, а во внутреннем дворе гуляют белые гуси.
Завершим день в самой атмосферной кондитерской города, где витрины сияют, как витражи, а каждый десерт — гастрономическая сказка.
Госпиталь Сан-Пау, Дворец каталонской музыки, прогулка по историческому центру Мадрида
Утро начнётся с посещения либо госпиталя Сан-Пау, либо Дворца каталонской музыки. Оба объекта — архитектурные шедевры каталонского модерна, и оба построены мастером Доменек-и-Монтанером. Один — воплощение красоты медицины, другой — торжество музыки и света. Решим вместе, что ближе вам — наука или искусство.
После экскурсии поедем на вокзал Сантс, где сядем на скоростной поезд до Мадрида. Дорога займёт около 3 часов. В пути вы сможете отдохнуть или послушать рассказ гида об испанской культуре, традициях и особенностях разных регионов.
По прибытии в Мадрид — заселение и вечерняя прогулка по историческому центру. Мы побываем на Пласа Майор, у символической Пуэрта-дель-Соль и на Площади Испании. Пройдёмся по тем же улицам, где жили и творили Лопе де Вега, Гойя, Сервантес и даже Хемингуэй. Заглянем в бар, расположенный в бывшем разбойничьем логове прямо под главной площадью — это одно из самых атмосферных мест города. Обязательно попробуем мадридский бокадильо с кальмарами и хрустящие чуррос.
Королевский дворец, Кафедральный собор Мадрида, музей Прадо
Этот день будет посвящён королевскому великолепию и великому искусству. Начнём с Королевского дворца, построенного в 18 веке по приказу Филиппа V — первого испанского короля из династии Бурбонов. Сегодня дворец остаётся официальной резиденцией короля, хотя и используется преимущественно для торжеств. Рядом возвышается Кафедральный собор Мадрида, завершённый лишь в конце 20 века.
По променаду от дворца до музея Прадо мы пройдём мимо Конгресса депутатов и живописных площадей. По пути сделаем остановку в уютной таверне, чтобы перекусить и передохнуть перед следующим ярким впечатлением.
Во второй половине дня — визит в музей Прадо, одно из главных художественных собраний Европы. Здесь хранятся полотна Гойи, Веласкеса, Эль Греко, Босха, Рубенса и других мастеров. Увидим картины, ставшие символами испанской истории, а также коллекцию Дельфина — часть приданого французского принца, который стал испанским королём.
Вечером — кофе и прощание. Возможен обратный переезд на поезде в Барселону или продолжение путешествия по древним городам Кастилии.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€750
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии
- Заказ билетов на поезд, входных билетов
Что не входит в цену
- Перелёт до Барселоны и обратно из Мадрида
- Проживание
- Питание - около €50 в день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту на общественном транспорте:
- Поезд Барселона - Мадрид - €40
- Городской транспорт
- Виза
- Входные билеты (6 музеев) - €130
- Возможно проведение тура только для вашей компании в любые даты с ноября по март