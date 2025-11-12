Встретимся и начнём знакомство с Барселоной. Первым делом осмотрим Саграда Фамилия. Эта необыкновенная базилика, над которой трудился Антонио Гауди, до сих пор строится, но уже давно признана одним из главных символов города. Увидим усыпальницу самого Гауди.

Затем отправимся в парк «Гуэль», охраняемый ЮНЕСКО. Здесь Гауди дал волю своей фантазии — мозаичные скамейки, волнообразные формы, символичный дракон на лестнице. Прогулка по парку — это возможность увидеть, каким архитектор видел идеальный городской ансамбль.

Во второй половине дня — погружение в средневековую Барселону. Мы пройдём по улицам Готического квартала, где до сих пор сохранились фрагменты римских стен, старинные церкви, мрачноватые дворцы и бывшие дворы Инквизиции. Центральное место занимает Кафедральный собор, возведённый на месте первой христианской церкви города. Здесь хранятся мощи покровительницы Барселоны, а во внутреннем дворе гуляют белые гуси.

Завершим день в самой атмосферной кондитерской города, где витрины сияют, как витражи, а каждый десерт — гастрономическая сказка.