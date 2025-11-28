Мои заказы

Впервые в Барселоне: легенды, готика, Гауди

Изучить Старый город и неизведанные кварталы, разобраться в архитектурных символах и тайнах вампирши
В этом туре вы не просто увидите Барселону — вы прочувствуете душу города, который за 2 тысячи лет скопил немало тайн, парадоксов и невероятных сюжетов.

Мы начнём в центре и исследуем
3 древнейших района — Готический квартал, Эль Борн и Эль Раваль: петляя по лабиринтам улочек, перенесёмся во времена ведьм и инквизиции, отыщем античные руины и любимые места Хемингуэя, Пикассо, Дали.

Целый день посвятим шедеврам Гауди — постараемся понять творчество гения, рассматривая всемирно известные Саграда Фамилия, парк Гуэль, дома Каса-Мила и Бальо и малознакомые обывателям работы мастера.

В завершение доберёмся туда, где редко бывают гости: полюбуемся образцом каталонской готики — монастырём Педральбес, окажемся у ног Христа на священной горе Тибидабо, побеседуем о городе мёртвых на склонах Монтжуик и насладимся окрестными панорамами с высоты Кармель.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Общественный, оплачивается отдельно.

Возраст участников. 7+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Готический квартал, районы Эль Борн и Эль Раваль

Знакомство с Барселоной начнётся в самом центре. Мы пройдём по Готическому кварталу и району Эль Борн. Осмотрим Кафедральный и Морской соборы, площадь Короля, улицу средневековых дворцов, старейшие магазины города. При желании посетим Музей истории.

А в квартале Эль Раваль погрузимся в криминальные тайны, побеседуем о местной вампирше и коте Фернандо Ботеро, встретим на своём пути исторический бар. Если захотите, заглянем в монастырь 12 века.

Готический квартал, районы Эль Борн и Эль Раваль
2 день

Архитектура Антонио Гауди

Этот день посвятим творениям Антонио Гауди. Увидим фонари на Королевской площади, дворец и парк Гуэль, школу при монастыре Святой Терезы, собор Саграда Фамилия. Рассмотрим детали домов Кальвет, Каса-Мила, Бальо, Висенс, Бельесгуард и ворот усадеб Миральес и Гуэль. Пообедаем в историческом ресторане, а потом можем посетить одно из зданий архитектора (с аудиогидом, билеты необходимо приобрести заранее, оплатить самостоятельно).

Архитектура Антонио Гауди
3 день

Монастырь Педральбес, горы Тибидабо, Монтжуик, Кармель

Начнём день с экскурсии по монастырю Педральбес, построенному для искупления королевских грехов. А также поднимемся на горы Тибидабо, Монтжуик и Кармель, откуда открываются потрясающие виды на город.

Монастырь Педральбес, горы Тибидабо, Монтжуик, Кармель

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Барселону и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы
  • Входные билеты
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, площадь Каталонии, 10:00. По договорённости возможно другое время встречи в течение дня
Завершение: Барселона, площадь Каталонии, 17:00. По договорённости возможно другое время финиша в течение дня
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 9329 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.

