Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Общественный, оплачивается отдельно.

Возраст участников. 7+.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.