Изучить Старый город и неизведанные кварталы, разобраться в архитектурных символах и тайнах вампирши
В этом туре вы не просто увидите Барселону — вы прочувствуете душу города, который за 2 тысячи лет скопил немало тайн, парадоксов и невероятных сюжетов.
3 древнейших района — Готический квартал, Эль Борн и Эль Раваль: петляя по лабиринтам улочек, перенесёмся во времена ведьм и инквизиции, отыщем античные руины и любимые места Хемингуэя, Пикассо, Дали.
Целый день посвятим шедеврам Гауди — постараемся понять творчество гения, рассматривая всемирно известные Саграда Фамилия, парк Гуэль, дома Каса-Мила и Бальо и малознакомые обывателям работы мастера.
В завершение доберёмся туда, где редко бывают гости: полюбуемся образцом каталонской готики — монастырём Педральбес, окажемся у ног Христа на священной горе Тибидабо, побеседуем о городе мёртвых на склонах Монтжуик и насладимся окрестными панорамами с высоты Кармель.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 7+
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Общественный, оплачивается отдельно.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Готический квартал, районы Эль Борн и Эль Раваль
Знакомство с Барселоной начнётся в самом центре. Мы пройдём по Готическому кварталу и району Эль Борн. Осмотрим Кафедральный и Морской соборы, площадь Короля, улицу средневековых дворцов, старейшие магазины города. При желании посетим Музей истории.
А в квартале Эль Раваль погрузимся в криминальные тайны, побеседуем о местной вампирше и коте Фернандо Ботеро, встретим на своём пути исторический бар. Если захотите, заглянем в монастырь 12 века.
2 день
Архитектура Антонио Гауди
Этот день посвятим творениям Антонио Гауди. Увидим фонари на Королевской площади, дворец и парк Гуэль, школу при монастыре Святой Терезы, собор Саграда Фамилия. Рассмотрим детали домов Кальвет, Каса-Мила, Бальо, Висенс, Бельесгуард и ворот усадеб Миральес и Гуэль. Пообедаем в историческом ресторане, а потом можем посетить одно из зданий архитектора (с аудиогидом, билеты необходимо приобрести заранее, оплатить самостоятельно).
3 день
Монастырь Педральбес, горы Тибидабо, Монтжуик, Кармель
Начнём день с экскурсии по монастырю Педральбес, построенному для искупления королевских грехов. А также поднимемся на горы Тибидабо, Монтжуик и Кармель, откуда открываются потрясающие виды на город.
Ответы на вопросы
Что включено
Сопровождение гидом
Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Барселону и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Трансферы
Входные билеты
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, площадь Каталонии, 10:00. По договорённости возможно другое время встречи в течение дня
Завершение: Барселона, площадь Каталонии, 17:00. По договорённости возможно другое время финиша в течение дня
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 9329 туристов
Журналист. Сценарист. Собиратель городских историй. Живу в Барселоне с 2012 года. Провожу необычные экскурсии и устраиваю приключения по всей Каталонии — в монастырь Монтсеррат, по местам Сальвадора Дали, в Таррагону, в средневековые города региона… А также могу организовать для вас и ваших друзей увлекательную игру-квест с поиском «сокровищ» в самых интересных районах города.