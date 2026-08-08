Индивидуальная
до 4 чел.
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Путешествие к истокам истории Испании
Начало: Возле Кафедрального Собора или музея Эволюции Чело...
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
от €240 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Бургосу
Запечатлеть историю в каждом кадре - на фоне уникальной готической архитектуры
Начало: У арки Санта-Мария
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Черногорией: Ловчен и Боко-Которская бухта
Начало: По договоренности или ваш отель
Расписание: Ежедневно по договоренности
€150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бургосу
Самые популярные экскурсии в Бургосе
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Сколько стоит экскурсия по Бургосу в августе 2026
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