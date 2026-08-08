Найдено 3 экскурсии в Бургосе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Бургос - древняя столица королевства Кастилии Путешествие к истокам истории Испании Начало: Возле Кафедрального Собора или музея Эволюции Чело... от €240 за всё до 4 чел. Пешая 1 час Фотопрогулка до 4 чел. Фотопрогулка по Бургосу Запечатлеть историю в каждом кадре - на фоне уникальной готической архитектуры Начало: У арки Санта-Мария от €100 за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Знакомство с Черногорией: Ловчен и Боко-Которская бухта Начало: По договоренности или ваш отель Расписание: Ежедневно по договоренности €150 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бургосу Самые популярные экскурсии в Бургосе Бургос - древняя столица королевства Кастилии; Фотопрогулка по Бургосу; Знакомство с Черногорией: Ловчен и Боко-Которская бухта. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Бургосу в августе 2026 Сейчас в Бургосе можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 240. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Приглашаем вас принять участие в наших экскурсиях в Бургосе в 2026 году. Откройте для себя лучшие достопримечательности Испании на русском языке по доступным ценам от €100. Увлекательные истории и красивые места ждут Вас