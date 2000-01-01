Все экскурсии в Бургосе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бургосе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бургосе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
6ч
€150
за 1-6 чел.
Знакомство с Черногорией: Ловчен и Боко-Которская бухта
Мы начнем нашу экскурсию с панорамы на Будванскую Ривьеру
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-8 чел.
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Путешествие к истокам истории Испании