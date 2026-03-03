Выбирайте и другие экскурсии в Бургосе

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Бургос - древняя столица королевства Кастилии

Путешествие к истокам истории Испании
Вы увидите самые интересные места бывшей столицы королевства Кастилия, таких как кафедральный собор Бургоса — шедевр готического зодчества, в недрах которого покоится легендарный Сид Кампеадор, национальный герой Испании с XII
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в. и неизменное действующее лицо народных испанских эпосов. Познакомитесь с иторией Пути Святого Иакова и узнаете, как он повлиял на облик и жизнь города. А в завершении попробуете лучшие местные блюда в традиционном ресторане.

5
3 отзыва
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии

Описание экскурсии

Следы столицы средневекового королевства

Бургос — голова Кастилии, так называют ее сами испанцы, помня времена, когда этот город был столицей королевства Кастилия, и отсюда по сути началась история всей Испании. Сегодня это столица одноименной провинции, город еще сохраняет свое средневековое очарование, и знаменит прежде всего своим старинным готическим собором XIII в, настоящим сокровищем испанской архитектуры, охраняемым ЮНЕСКО. На экскурсии вы узнаете самые важные и интересные факты, которые помогут вам лучше разобраться в истории региона и его роли в историческом пути страны.

История паломнического Пути Святого Иакова

Бургос лежит на маршруте Пути Сантьяго, который оставил свой отпечаток в памятниках разных эпох: средневековых постоялых дворах, больницах для паломников, церквях и часовнях, а также в самой форме города, который вытянулся с востока на запад вдоль паломнической дороги. Здесь до сих пор можно встретить многочисленных паломников, которые набираются сил в старинных приютах для пилигримов. Гуляя по Бургосу, вы узнаете подробности знаменитого Пути и увидите объекты, неспоредственно с ним связанные.

Самые красивые и интересные места города

Мы прогуляемся по старому кварталу Бургоса, где сосредоточены прекрасно сохранившиеся средневековые здания. Вы увидите дворец, в котором в конце 15 веке состоялась аудиенция Колумба после его возвращения из второй экспедиции в Америку с Католическими Королями Фердинандо и Изабеллой. Я расскажу вам об испанском национальном герое 15 века – каждый ребёнок в Испании знает Бургос как город Сида, который родился в окрестностях Бургоса. Вы также осмотрите церковь, в которой Сид Кампеадор заставил самого короля поклясться на Библии.

Кроме того, мы прогуляемся по бульвару Эсполон, протянувшемуся вдоль живописной реки Арланзон, с его ажурной музыкальной беседкой и террасами летних кафе, пройдем через торжественную Арку Санта Мария – бывшие городские ворота в окружавшей город стене, внутри которой притаился неожиданный музей. Поднимемся к руинам замка Бургоса, который когда-то был неприступной крепостью в борьбе с маврами, а теперь превращен в прекрасную зону отдыха для горожан, со смотровой площадки которого открываются великолепные виды на город.

Обед в традиционном ресторане

В конце прогуки вы сможете пообедать в ресторане Бургоса, расположенном в старинном здании 15в., служившим первой печатной мастерской города. В этом ресторане ы проникнитесь особой атмосферой: официанты одеты в национальные костюмы, а из окон открывается прекрасный вид на кафедральный собор. Бургос носил титул “Гастрономической Столицы Испании 2013 года”, и вы убедитесь в том, что это звание он вполне заслужил.
Кастильская кухня очень сытная и славится своими косидо на основе бобовых и молочным ягненком, запечённым в дровяной печи, и все это в компании экспрессивных красных вин Риберы дель Дуэро.

Дополнения к программе

Пещера Атапуэрка

По предварительного согласованию мы можем дополнить экскурсию поездкой в пригород Бургоса, пещеру Атапуэрка, настоящую «Колыбель Человечества», охраняемую ЮНЕСКО. Находки в пещере Атапуэрка, по качеству, объему и разнообразию человеческих останков занимают первое место в мире. Некоторым из находок – полтора миллиона лет. Здесь были обнаружены останки Homo Antecessor (Человека предшествующего), первого жителя Иберийского полуострова и следующего после неандертальца Homo Heidelbergensis (Гейдельбергского человека).

Также, по желанию, можно будет съездить в монастырь Мирафлорес XV века (4 км от города) и действующий монастырь Лас-Уэльгас XII века (30 минут пешком от центра Бургоса).

Организационные детали

В стоимость не входит:

  • трансфер из отеля к месту начала экскурсии
  • обед, напитки
  • входные билеты в музеи и Кафедральный Собор Бургоса — 7 евро (дополнительная программа).
  • билет в пещеру – 80 евро для группы 1-4 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Кафедрального Собора или музея Эволюции Человека
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Бургосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1431 туриста
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда.
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Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу самые интересные места. Позабочусь, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с её неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Марина
Огромное спасибо Наталье!
Она влюбила меня в этот город!
Ее описания кафедрального собора просто бесподобны! Трогало до слез.
Всем рекомендую окунуться в эту красоту вместе с Натальей!
Спасибо ей также за советы с местными ресторанами и блюдами.
И еще за сборник кинофильмов к описанию Бургоса и близлежащих окрестностей.
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М
У Натальи прекрасный запас знаний, но еще более важным является ее талант установления контакта и сотрудничества с клиентами. Наталья прислушивалась ко всем нашим пожеланиям и в итоге совместной планировки программы
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до и во время экскурсии мы получили такой тур, к которому просто не придраться и это радует. Также Наталья нам сильно помогла всеми необходимыми советами по поводу туризма в Бургосе: где можно хорошо поесть, на что еще посмотреть и как вызвать такси.
В формате двух путешественников (сын и мать) нам все понравилось настолько, что в будущем мы будем брать снова у Натальи экскурсии, ведь она показывает не только Бургос, но и много других городов Испании:)

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Y
Насладились экскурсией по Бургосу, бывшей столицы Кастилии, с посещением основных достопримечательностей королевства Кастилии-бургосского собора. Наш гид Наталия поразила нас своими знаниями истории и живым языком. Она построила экскурсию в соответствии
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с нашими пожеланиями. Мои дети, которых обычно трудно заинтересовать историческими фактами и архитектурой, внимательно слушали и задавали вопросы. Всем было легко и интересно. Для нас эта экскурсия стала настоящим открытием Кастилии.
Рекомендую экскурсию. Получили море позитивных эмоций. Подходит для маленьких детей.

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