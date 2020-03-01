Выбирайте и другие экскурсии в Бургосе

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Путешествие к истокам истории Испании

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы увидите самые интересные места бывшей столицы королевства Кастилия, таких как кафедральный собор Бургоса — шедевр готического зодчества, в недрах которого покоится легендарный Сид Кампеадор, национальный герой Испании с XII в.

и неизменное действующее лицо народных испанских эпосов.

Познакомитесь с иторией Пути Святого Иакова и узнаете, как он повлиял на облик и жизнь города.

А в завершении попробуете лучшие местные блюда в традиционном ресторане.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Возле Кафедрального Собора или музея Эволюции Человека
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Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии

Что вас ожидает

Следы столицы средневекового королевства
Бургос — голова Кастилии, так называют ее сами испанцы, помня времена, когда этот город был столицей королевства Кастилия, и отсюда по сути началась история всей Испании. Сегодня это столица одноименной провинции, город еще сохраняет свое средневековое очарование, и знаменит прежде всего своим старинным готическим собором XIII в, настоящим сокровищем испанской архитектуры, охраняемым ЮНЕСКО. На экскурсии вы узнаете самые важные и интересные факты, которые помогут вам лучше разобраться в истории региона и его роли в историческом пути страны.

История паломнического Пути Святого Иакова
Бургос лежит на маршруте Пути Сантьяго, который оставил свой отпечаток в памятниках разных эпох: средневековых постоялых дворах, больницах для паломников, церквях и часовнях, а также в самой форме города, который вытянулся с востока на запад вдоль паломнической дороги. Здесь до сих пор можно встретить многочисленных паломников, которые набираются сил в старинных приютах для пилигримов. Гуляя по Бургосу, вы узнаете подробности знаменитого Пути и увидите объекты, неспоредственно с ним связанные.

Самые красивые и интересные места города
Мы прогуляемся по старому кварталу Бургоса, где сосредоточены прекрасно сохранившиеся средневековые здания. Вы увидите дворец, в котором в конце 15 веке состоялась аудиенция Колумба после его возвращения из второй экспедиции в Америку с Католическими Королями Фердинандо и Изабеллой. Я расскажу вам об испанском национальном герое 15 века – каждый ребёнок в Испании знает Бургос как город Сида, который родился в окрестностях Бургоса. Вы также осмотрите церковь, в которой Сид Кампеадор заставил самого короля поклясться на Библии.

Кроме того, мы прогуляемся по бульвару Эсполон, протянувшемуся вдоль живописной реки Арланзон, с его ажурной музыкальной беседкой и террасами летних кафе, пройдем через торжественную Арку Санта Мария – бывшие городские ворота в окружавшей город стене, внутри которой притаился неожиданный музей. Поднимемся к руинам замка Бургоса, который когда-то был неприступной крепостью в борьбе с маврами, а теперь превращен в прекрасную зону отдыха для горожан, со смотровой площадки которого открываются великолепные виды на город.

Обед в традиционном ресторане
В конце прогуки вы сможете пообедать в ресторане Бургоса, расположенном в старинном здании 15в., служившим первой печатной мастерской города. В этом ресторане ы проникнитесь особой атмосферой: официанты одеты в национальные костюмы, а из окон открывается прекрасный вид на кафедральный собор. Бургос носил титул “Гастрономической Столицы Испании 2013 года”, и вы убедитесь в том, что это звание он вполне заслужил.
Кастильская кухня очень сытная и славится своими косидо на основе бобовых и молочным ягненком, запечённым в дровяной печи, и все это в компании экспрессивных красных вин Риберы дель Дуэро.

Дополнения к программе

Пещера Атапуэрка
По предварительного согласованию мы можем дополнить экскурсию поездкой в пригород Бургоса, пещеру Атапуэрка, настоящую «Колыбель Человечества», охраняемую ЮНЕСКО. Находки в пещере Атапуэрка, по качеству, объему и разнообразию человеческих останков занимают первое место в мире. Некоторым из находок – полтора миллиона лет. Здесь были обнаружены останки Homo Antecessor (Человека предшествующего), первого жителя Иберийского полуострова и следующего после неандертальца Homo Heidelbergensis (Гейдельбергского человека).

Также, по желанию, можно будет съездить в монастырь Мирафлорес XV века (4 км от города) и действующий монастырь Лас-Уэльгас XII века (30 минут пешком от центра Бургоса).

Организационные детали

В стоимость не входит:

  • трансфер из отеля к месту начала экскурсии
  • обед, напитки
  • входные билеты в музеи и Кафедральный Собор Бургоса — 7 евро (дополнительная программа).
  • билет в пещеру – 80 евро для группы 1-4 человек
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии
Бургос - древняя столица королевства Кастилии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Возле Кафедрального Собора или музея Эволюции Человека.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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