Город Цетинье

Древняя столица ⭐️ Черногории город 🏙️ Цетинье — не такой красивый город, как Котор или Пераст, но он пропитан духом старины. А в древнем монастыре хранится значимая религиозная реликвия — десница Иоанна Крестителя. Мы прогуляемся по улицам города и узнаем его историю 📖 парк 🌳 Ловчен

Национальный парк расположенный на высоте более 1500 метров. С его смотровой площадки открываются потрясающие виды на горные вершины. Здесь же расположен самый высокогорный мавзолей почитаемого в Черногории Петра Негоша.

Боко-Которская бухта

Обратно на побережье мы спустимся по crazy road — серпантину из 28 поворотов. Это панорамная дорога со смотровыми площадками на всю Боко-Которскую бухту. Именно отсюда открываются лучшие виды на южный фьорд средиземноморья.

Древние города Котор и Пераст

Древние города Котор и Пераст имеют богатую историю и красивую архитектуру. История этих городов связана с римлянами, иллирийцами, финикийцами и другими народами, жившими здесь. Архитектура старого города Котор напоминает улочки Италии, а виды Пераста — визитная карточка Черногории. Вы узнаете много необычных фактов о городах, их историю, легенды и обычаи.

В Которе находится крепость св. Иоанна, стены которой являются самыми длинными после китайской стены, а чтобы забраться на крепость нужно преодолеть почти 1400 ступеней.

Остров Богородицы

Экскурсию по Котору и Перасту мы продолжим, отправившись на рукотворный остров 🏝️ Госпа-од-Шкрпела. Мы расскажем, как создавался этот остров, и какая реликвия хранится за стенами его храма. А так же поучаствуем в 500-летней традиции.

Дегустация и устричная ферма

На севере Черногории расположена небольшая деревушка, где делают домашние сыры, вино 🍷, ракию и национальный деликатес — пршут (вяленое мясо). Мы заедем на дегустацию, чтобы попробовать все это у фермеров. В конце экскурсии 🧭, по желанию, заедем на устричную ферму, попробовать устриц и мидий с бокалом вина. Организационные детали:Надевайте удобную обувь и возьмите теплую кофту — на севере прохладнее, чем на побережье.