Моя миссия как профессионального фотографа и гида — в том, чтобы сделать вашу фотосессию незабываемой частью путешествия.
Вы не просто получите качественные фото, но и окунётесь в атмосферу местных красот, истории и культуры.
Я проведу вас по интересным локациям Бургоса и поделюсь секретными местами, которые не вписаны в путеводители.
Вы не просто получите качественные фото, но и окунётесь в атмосферу местных красот, истории и культуры.
Я проведу вас по интересным локациям Бургоса и поделюсь секретными местами, которые не вписаны в путеводители.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Фотопрогулка пройдёт по такому маршруту:
- Арка Санта-Мария. Начнём прогулку у исторических ворот, которые когда-то служили входом в город. На фоне великолепной архитектуры получаются отличные кадры
- Кафедральный собор. Пройдя через арку, окажемся на живописной площади, где перед нами предстанет величественный храм Бургоса. Готический шедевр восхитит изящной архитектурой и размерами
- Площадь Пласа-Майор, где оживает дух старинной Испании. Среди исторических зданий и аутентичных кафе почувствуем настоящий колорит города
- Руины старинного замка. Поднимемся на смотровую площадку замка, откуда открывается вид на весь город. На фоне закатного неба запечатлеем моменты, которые останутся с вами навсегда
Я расскажу вам о жизни в Бургосе, его атмосфере и уникальном климате. Вы узнаете, как великий исследователь Христофор Колумб отчитывался здесь о морских путешествиях. Мы не будем углубляться в долгие исторические рассказы. Мой маршрут — это, прежде всего, лёгкая увлекательная фотопрогулка.
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm 1.4
- Вы получите до 100 обработанных фотографий в течение 3 дней после прогулки. Вышлю ссылку на Яндекс Диск
- По желанию мы можем провести фотосессию за пределами Бургоса. В таком случае поездка пройдёт на вашем транспорте. Детали и стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У арки Санта-Мария
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Бургосе
Провёл экскурсии для 298 туристов
Всем привет! Меня зовут Артём, я профессиональный фотограф и гид. Активно хожу в походы и знаю тайные локации. Люблю бегать по утрам, увлекаюсь йогой. Очень давно отказался от мяса, не курю и не употребляю спиртное. Восхищаюсь природой и с радостью поделюсь своими эмоциями с вами.Задать вопрос
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