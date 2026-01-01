Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Фигерасе на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Фигерасу в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фигерасе Мир Сальвадора Дали: Фигерас и секреты гения; Экскурсия в музей Дали Фигераса; Сальвадор Дали и самый необычный в мире Театр - музей. В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Фигерасу в марте 2026 Сейчас в Фигерасе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 390. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Фигерасе? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке