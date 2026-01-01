Индивидуальная
до 3 чел.
Мир Сальвадора Дали: Фигерас и секреты гения
Начало: Плаца Гала и Сальвадор Дали, 5, Фигерас
Расписание: Любой день по согласованию
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сальвадор Дали и самый необычный в мире Театр - музей
Начало: По договоренности
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются между туристами и гидом.
€390 за всё до 3 чел.
