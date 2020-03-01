Выбирайте и другие экскурсии в Фигерасе

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Познакомиться с гением сюрреализма на экскурсии с профессиональным гидом

Olga
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Olga – ваш гид
Вы погрузитесь в творчество и биографию Дали, расшифруете его неоднозначные произведения и услышите, как формировалась личность каталонского провокатора.

А еще рассмотрите монументальное здание театра-музея, созданное самим Дали, и раскроете символику его экстравагантных деталей.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в музей
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Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали

Что вас ожидает

Загадочный мир сюрреализма
Театр-музей Дали — это последнее и крупнейшее творение великого сюрреалиста. Вы узнаете, когда и при каких обстоятельствах оно было возведено и какие события происходили в его стенах. Кроме того, я расскажу о самом Дали: как он стал художником, кем были его родители, в каких странах и городах он жил, с кем дружил, в чем особенности его художественного стиля и как на него повлияла русская жена Гала.

Главные работы Дали
Гуляя по знаменитому залу «Сокровищница», вам покажется, что вы оказались внутри удивительной шкатулки. Именно здесь Дали разместил свои самые значимые творения и ювелирные изделия. А еще театр-музей насыщен интересными инсталляциями. Так, вы увидите работы: «Дождливое такси», «Комната Мэй Уэст», «Предмет с сюрреалистическим функционированием» и «Христос из плат». Я помогу вам расшифровать их смысл и понять, кем же все-таки был Дали: гением или сумасшедшим.

Организационные детали

Входные билеты в музей не включены в стоимость экскурсии — 14 евро на человека, дети до 9 лет бесплатно.

Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали
Шедевры театра-музея Сальвадора Дали

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в музей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я работаю лицензированным гидом в Каталонии более 10 лет. С радостью покажу вам ее знаковые места и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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