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Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.

Наталия К.
Наталия К. – Гид из Фигераса
Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €50 за человека

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Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.
Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.

Что вы увидите

  • Театр-музей Сальвадора Дали
  • инсталяции
  • которые находятся на площади Гала- -Дали
  • музей ювелирных изделий
Фигерес -с этим городом связана жизнь Сальвадора Дали. Здесь он родился и здесь находится самый большой в мире сюрреалистический обьект - это Его Театр - Музей 🖼. Музей, в котором не просто висят молчаливые картины, а сюрреалистический лабиринт, как сказал Дали;- "я хочу, чтобы каждый выходящий с лабиринта - думал что ему приснился сюрреалистический сон". И, судя по впечатлениям выходящих оттуда людей, я думаю, ему это удалось. Мы пройдём по лабиринту музея, где многие инсталяции посвященны знаменитым персонажам, с которыми на протяжение своей жизни, сталкивался Сальвадор Дали. Это - Пабло Пикассо, чей портрет тяжело угадать, это - американскай актриса, Мэй Уест, которой художник посвятил целую комнату. Кроме сюрреалистического музея мы посетим ещё одну жемчужину - это музей ювелирных изделий, где особенное внимание нужно обратить на инсталюцию - Королевское сердце, подаренное Дали свой музе, это его жена Гала. Затем мы отправимся к крепости Сан Фермин, бывшая некоторое время тюрмой, где даже сидел несколько месяцев Дали.
Что входит
  • Услуги гида
  • экскурсия по музею
  • смотровая площадка крепости
  • если Вы пойдёте обедать в один из ресторанов
  • который находится недалеко от музея
  • в обед бесплатно включён бокал шампанского
  • которое так любил Сальвадор или бокал знаменитой сангрии. Просмотр видео- обьяснение некоторых картин Сальвадора
  • которых нет в музее.
Что не входит
  • Входные билеты в Театр-Музей и музей ювелирных изделий( для групп больше 20 человек-скидки на билеты)
  • билеты в крепость Сан Фермин
  • обед.
Начало
🚩 Площадь Гала-Дали, Фигерес.
Место завершения
🏁 Крепость Сан Фермин.
Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.
Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.
Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.
Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.
Сумасшедший или гений ? Фигерес и Сальвадор Дали.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия К.
Наталия К.
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