Фигерес -с этим городом связана жизнь Сальвадора Дали. Здесь он родился и здесь находится самый большой в мире сюрреалистический обьект - это Его Театр - Музей 🖼. Музей, в котором не просто висят молчаливые картины, а сюрреалистический лабиринт, как сказал Дали;- "я хочу, чтобы каждый выходящий с лабиринта - думал что ему приснился сюрреалистический сон". И, судя по впечатлениям выходящих оттуда людей, я думаю, ему это удалось. Мы пройдём по лабиринту музея, где многие инсталяции посвященны знаменитым персонажам, с которыми на протяжение своей жизни, сталкивался Сальвадор Дали. Это - Пабло Пикассо, чей портрет тяжело угадать, это - американскай актриса, Мэй Уест, которой художник посвятил целую комнату. Кроме сюрреалистического музея мы посетим ещё одну жемчужину - это музей ювелирных изделий, где особенное внимание нужно обратить на инсталюцию - Королевское сердце, подаренное Дали свой музе, это его жена Гала. Затем мы отправимся к крепости Сан Фермин, бывшая некоторое время тюрмой, где даже сидел несколько месяцев Дали.