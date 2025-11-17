Мои заказы

Ароматы и вкус Гран-Канарии: кофе, сыр и вино

Побывать в заповедных уголках острова и попробовать там местные специалитеты
Вам будет очень вкусно в этом путешествии! Ведь вы продегустируете лучшее на Гран-Канарии — свежие сыры, крепкий кофе и белые, красные и фруктовые вина.

Побываете на ферме в заповедной зоне, посмотрите на коз и коров и сделаете свежий сыр с хозяйкой сыроварни. Узнаете, почему кофе в Европе растёт только на этом острове. И выясните, зачем виноград собирают по ночам.
Описание мастер-класса

Сыр и мастер-класс

Мы посетим сыроварню, где вас поближе познакомят с искусством сыроварения на острове, покажут фермерских коров и коз и расскажут об особенностях их дойки.

Вы узнаете, с помощью какого фермента на Гран-Канарии делают уникальный цветочный сыр, который много раз занимал призовые места на международных сырных выставках.

А затем попробуете приготовить мягкий сыр из свежего молока на мастер-классе от хозяйки сыроварни. После в тихой сельской обстановке пройдёт дегустация 5–6 сортов, которые здесь производятся.

Кофе и вино

Мы отправимся на кофейную плантацию-винодельню, где посмотрим, как выращивают кофе и обжаривают зёрна. А также познакомимся с искусством виноделия Гран-Канарии.

После прогулки по плантациям вас ждёт дегустация кофе арабика, вин (белое фруктовое, красное бочковое и белое сухое) и местных специалитетов (кофейный джем, козий сыр, мягкая колбаса и домашний кекс).

Вы узнаете:

  • Откуда привезли на остров первый кофе
  • Почему Гран-Канария — единственное место в Европе, где растёт кофе
  • Зачем виноград собирают ночью

И многое другое!

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из вашего отеля
10:00-12:00 — посещение сыроварни: дегустация, мастер-класс
12:30- 14:00 — кофейная плантация и винодельня
15:00 — прибытие в отель

Время указано ориентировочно и корректируется по обстановке.

Организационные детали

Путешествуем на комфортабельном авто Opel Mokka или аналоге.

Дополнительные расходы:

  • Дегустация на сыроварне: €12,50 за чел. Дегустация + мастер-класс (по желанию) — €20 за чел.
  • Дегустация на кофейной плантации: €14 за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Гране-Канарии
Провела экскурсии для 156 туристов
Привет всем! Меня зовут Юля. Я живу на моём любимом острове Гран Канария с 2008 года, прекрасно знаю местные традиции и культуру, быт, праздники, историю, архитектуру, все самые потаённые уголки
«рая». В университете УНЕД города Лас-Пальмас я получила второе высшее образование (по специальности туризм). Являюсь официальным лицензированным гидом с 2013 года, отлично говорю по-испански, люблю это место всей душой и сердцем. Предлагаю вам мои авторские экскурсии, чтобы влюбить и вас!

