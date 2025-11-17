Вам будет очень вкусно в этом путешествии! Ведь вы продегустируете лучшее на Гран-Канарии — свежие сыры, крепкий кофе и белые, красные и фруктовые вина. Побываете на ферме в заповедной зоне, посмотрите на коз и коров и сделаете свежий сыр с хозяйкой сыроварни. Узнаете, почему кофе в Европе растёт только на этом острове. И выясните, зачем виноград собирают по ночам.

Ваш гид в Гране-Канарии

Сыр и мастер-класс

Мы посетим сыроварню, где вас поближе познакомят с искусством сыроварения на острове, покажут фермерских коров и коз и расскажут об особенностях их дойки.

Вы узнаете, с помощью какого фермента на Гран-Канарии делают уникальный цветочный сыр, который много раз занимал призовые места на международных сырных выставках.

А затем попробуете приготовить мягкий сыр из свежего молока на мастер-классе от хозяйки сыроварни. После в тихой сельской обстановке пройдёт дегустация 5–6 сортов, которые здесь производятся.

Кофе и вино

Мы отправимся на кофейную плантацию-винодельню, где посмотрим, как выращивают кофе и обжаривают зёрна. А также познакомимся с искусством виноделия Гран-Канарии.

После прогулки по плантациям вас ждёт дегустация кофе арабика, вин (белое фруктовое, красное бочковое и белое сухое) и местных специалитетов (кофейный джем, козий сыр, мягкая колбаса и домашний кекс).

Вы узнаете:

Откуда привезли на остров первый кофе

Почему Гран-Канария — единственное место в Европе, где растёт кофе

Зачем виноград собирают ночью

И многое другое!

Примерный тайминг:

9:00 — выезд из вашего отеля

10:00-12:00 — посещение сыроварни: дегустация, мастер-класс

12:30- 14:00 — кофейная плантация и винодельня

15:00 — прибытие в отель

Время указано ориентировочно и корректируется по обстановке.

Организационные детали

Путешествуем на комфортабельном авто Opel Mokka или аналоге.

Дополнительные расходы: