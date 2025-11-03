Проехать остров за 1 день: от аутентичной деревни в скале до пустыни у океана
Гран-Канария — это горные ущелья, пещерные деревни, лавовые ландшафты и пески Сахары посреди Атлантики.
Приглашаю вас в путешествие по этому невероятному месту! Я собрал маршрут, в котором вы увидите природное разнообразие, узнаете историю и мифы, попробуете местные деликатесы и заглянете во все потаённые уголки острова. Поехали!
Ущелье Гуайядеке — деревня в скале
Начнём путешествие с живописного уголка Гран-Канарии, официально признанного природным памятником. Здесь среди скал притаилась одноимённая деревня, где люди живут в пещерах, как и сотни лет назад. Не только дома, но и магазины, кафе, ресторан, а также церковь находятся прямо в камне.
Пико-де-лас-Ньевес — вершина острова
Затем поднимемся к самой высокой точке Гран-Канарии — Пико-де-лас-Ньевес на высоте 1949 метров. Отсюда открываются завораживающие панорамы: зелёные ущелья, острые скальные пики, лавовые образования и бескрайний горизонт.
Взгляд на Роке-Нубло
Следующая остановка — смотровая площадка Крус-де-Техеда. Это идеальное место, чтобы рассмотреть символ острова — скалу Роке-Нубло, возвышающуюся над «лунным» пейзажем. Здесь же можно будет попробовать местные деликатесы.
Дюны Маспаломас
В завершение — на юг, за солнцем и теплом. Нас ждёт самый неожиданный пейзаж архипелага — дюны Маспаломас с золотистым песком. Кусочек настоящей Сахары посреди Атлантики!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
Если вы путешествуете с детьми, не забудьте сообщить мне их рост — я подготовлю детское кресло или бустер
Дополнительно оплачивается обед — по желанию
Программе может быть скорректирована по вашему запросу
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вадим — ваш гид в Гране-Канарии
Я профессиональный гид на Канарском архипелаге. Люблю эти острова, живу и работаю здесь с 2011 года!
Моя специализация — индивидуальные экскурсии любого формата, будь то авто путешествие, вдумчивые пешие прогулки по читать дальше
закоулкам истории архипелага, хайкинг по умопомрачительным горным тропам или же морские приключения. Каждый новый путешественник — это с чистого листа свёрстанная программа, под ваши пожелания и с учётом ваших потребностей и хотелок)))
Алексей
3 ноя 2025
Отличная экскурсия! Вадим хорошо составил маршрут, интересно рассказывал об острове и его истории. Мы узнали много познавательного.