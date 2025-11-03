Гран-Канария — это горные ущелья, пещерные деревни, лавовые ландшафты и пески Сахары посреди Атлантики. Приглашаю вас в путешествие по этому невероятному месту! Я собрал маршрут, в котором вы увидите природное разнообразие, узнаете историю и мифы, попробуете местные деликатесы и заглянете во все потаённые уголки острова. Поехали!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–4 человек или €99 за человека, если вас больше

от €399 за 1–4 человек или €99 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Ущелье Гуайядеке — деревня в скале

Начнём путешествие с живописного уголка Гран-Канарии, официально признанного природным памятником. Здесь среди скал притаилась одноимённая деревня, где люди живут в пещерах, как и сотни лет назад. Не только дома, но и магазины, кафе, ресторан, а также церковь находятся прямо в камне.

Пико-де-лас-Ньевес — вершина острова

Затем поднимемся к самой высокой точке Гран-Канарии — Пико-де-лас-Ньевес на высоте 1949 метров. Отсюда открываются завораживающие панорамы: зелёные ущелья, острые скальные пики, лавовые образования и бескрайний горизонт.

Взгляд на Роке-Нубло

Следующая остановка — смотровая площадка Крус-де-Техеда. Это идеальное место, чтобы рассмотреть символ острова — скалу Роке-Нубло, возвышающуюся над «лунным» пейзажем. Здесь же можно будет попробовать местные деликатесы.

Дюны Маспаломас

В завершение — на юг, за солнцем и теплом. Нас ждёт самый неожиданный пейзаж архипелага — дюны Маспаломас с золотистым песком. Кусочек настоящей Сахары посреди Атлантики!

Организационные детали