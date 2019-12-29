Гран-Канария – рай для любителей треккинга, горных походов и чарующей природы! Мы отправимся в городок Фиргас неподалеку от Лас-Пальмаса, чтобы пройти по самому красивому ущелью севера Гран-Канарии, Азуахэ.
Во время экскурсии-треккинга вам предстоит услышать своё эхо в горной низине, пройти по канатной дороге, искупаться в каскадах горного ущелья, устроить пикник у пихтового леса и насладится невероятными канарскими пейзажами!
От площади Святого Роке в городке Фиргас мы отправимся в сторону заповедного ущелья Азуахе. Спустившись по узкой дорожке, вы выйдете на обзорную площадку, с которой открывается потрясающий вид на ущелье! В безоблачный день отсюда можно увидеть вулкан Тейде на Тенерифе, городок Гальдар и Фиргас. А недалеко от этого места мы рассмотрим акведук конца 15 века, который растянулся на 17 км по Гран-Канарии.
Руины легендарной спа-гостиницы
Спускаясь дальше в живописное ущелье, вы встретите руины бывшей спа-гостиницы 19 века, слава которой когда-то гремела на всю Гран-Канарию и западную Европу. Сотни европейских аристократов съезжались к целебным горячим водам ущелья Азуахэ! Я расскажу вам печальную историю этого места, которое когда-то было олицетворением роскоши.
Наедине с природой Гран-Канарии
Мы пройдем через канарскую Лаурисильву, редкий тип леса из лавровых и пихтовых деревьев, и в середине треккинга сделаем остановку на пикник в окружении потрясающих пейзажей. Затем вас ждут канатная дорога, несколько подъёмов и спусков в окружении зарослей бамбука, агавы, алое, каменных роз, папоротников и других удивительных растений! А во время последнего подъема через сельские угодья можно встретить небольшие стада овечек и козочек, мирно пасущихся на склонах ущелья.
Организационные детали
Пеший маршрут по ущелью Азуахэ длится примерно 7 км, есть незначительные спуски и подъёмы.
Трансфер из города Лас-Пальмас и обратно входит в стоимость экскурсии.
Не забудьте про удобную одежду и обувь!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Гране-Канарии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 214 туристов
Привет всем! Меня зовут Юля. Я живу на моём любимом острове Гран Канария с 2008 года, прекрасно знаю местные традиции и культуру, быт, праздники, историю, архитектуру, все самые потаённые уголки читать дальшеуменьшить
«рая».
В университете УНЕД города Лас-Пальмас я получила второе высшее образование (по специальности туризм). Являюсь официальным лицензированным гидом с 2013 года, отлично говорю по-испански, люблю это место всей душой и сердцем. Предлагаю вам мои авторские экскурсии, чтобы влюбить и вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Нам очень понравился трекинг. Мы не капли не пожалели, что выбрали Юлю в качестве гида. Было очень интересно и познавательно. Маршрут очень красивый и нескучный. Очень советуем всем.