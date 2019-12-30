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Прикоснуться к потрясающей природе Гран-Канарии

Юлия
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Юлия – ваш гид
Гран-Канария – рай для любителей трекинга, горных походов и чарующей природы! Мы отправимся в городок Фиргас неподалеку от Лас-Пальмаса, чтобы пройти по самому красивому ущелью севера Гран-Канарии, Азуахэ.

Во время экскурсии-трекинга вам предстоит услышать своё эхо в горной низине, пройти по канатной дороге, искупаться в каскадах горного ущелья, устроить пикник у пихтового леса и насладится невероятными канарскими пейзажами!
313 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Трекинг в ущелье Азуахе
Трекинг в ущелье Азуахе

Что вас ожидает

Красивейшие панорамы ущелья Азуахе
От площади Святого Роке в городке Фиргас мы отправимся в сторону заповедного ущелья Азуахе. Спустившись по узкой дорожке, вы выйдете на обзорную площадку, с которой открывается потрясающий вид на ущелье! В безоблачный день отсюда можно увидеть вулкан Тейде на Тенерифе, городок Гальдар и Фиргас. А недалеко от этого места мы рассмотрим акведук конца 15 века, который растянулся на 17 км по Гран-Канарии.

Руины легендарной спа-гостиницы
Спускаясь дальше в живописное ущелье, вы встретите руины бывшей спа-гостиницы 19 века, слава которой когда-то гремела на всю Гран-Канарию и западную Европу. Сотни европейских аристократов съезжались к целебным горячим водам ущелья Азуахэ! Я расскажу вам печальную историю этого места, которое когда-то было олицетворением роскоши.

Наедине с природой Гран-Канарии
Мы пройдем через канарскую Лаурисильву, редкий тип леса из лавровых и пихтовых деревьев, и в середине трекинга сделаем остановку на пикник в окружении потрясающих пейзажей. Затем вас ждут канатная дорога, несколько подъёмов и спусков в окружении зарослей бамбука, агавы, алое, каменных роз, папоротников и других удивительных растений! А во время последнего подъема через сельские угодья можно встретить небольшие стада овечек и козочек, мирно пасущихся на склонах ущелья.

Организационные детали

  • Пеший маршрут по ущелью Азуахэ длится примерно 7 км, есть незначительные спуски и подъёмы.
  • Трансфер из города Лас-Пальмас и обратно входит в стоимость экскурсии.
  • Не забудьте про удобную одежду и обувь!
Трекинг в ущелье Азуахе
Трекинг в ущелье Азуахе
Трекинг в ущелье Азуахе
Трекинг в ущелье Азуахе
Трекинг в ущелье Азуахе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Привет всем! Меня зовут Юля! Я живу на моем любимом острове Гран Канария более 8 лет, прекрасно знаю местные традициии и культуру,быт, праздники, историю, архитектуру, и все самые потаенные уголки "рая". Являюсь официальным, лицензированным гидом с 2013 года, и предлагаю вам мои авторские экскурсии. В городе Лас Пальмас я закончила второе высшее образование в университете УНЕД, по специальности туризм, отлично говорю по-испански и люблю это место всей душой и сердцем, и хочу влюбить и вас!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

30 декабря 2019
Нам очень понравился трекинг. Мы не капли не пожалели, что выбрали Юлю в качестве гида. Было очень интересно и познавательно. Маршрут очень красивый и нескучный. Очень советуем всем.

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

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450 за экскурсию
9 часов
3 отзыва
Открыть для себя каждую грань «острова мечты»
Гран-Канария — это удивительные пейзажи и невероятная природа, которая меняется каждые пять минут пути на автомобиле: от пышных пальмовых лесов и густых лавров до сосновых рощ и могучих эвкалиптов. Вы узнаете главное про историю и традиции острова и надышитесь воздухом горных трав. В моей экскурсии собрано всё самое важное, что каждый приезжающий на Гран-Канарию должен увидеть собственными глазами, попробовать на вкус и сфотографировать на память, чтобы в конце воскликнуть: «Вот так остров, полный контрастов и ярких красок!».

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