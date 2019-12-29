Гран-Канария – рай для любителей треккинга, горных походов и чарующей природы! Мы отправимся в городок Фиргас неподалеку от Лас-Пальмаса, чтобы пройти по самому красивому ущелью севера Гран-Канарии, Азуахэ. Во время экскурсии-треккинга вам предстоит услышать своё эхо в горной низине, пройти по канатной дороге, искупаться в каскадах горного ущелья, устроить пикник у пихтового леса и насладится невероятными канарскими пейзажами!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красивейшие панорамы ущелья Азуахе

От площади Святого Роке в городке Фиргас мы отправимся в сторону заповедного ущелья Азуахе. Спустившись по узкой дорожке, вы выйдете на обзорную площадку, с которой открывается потрясающий вид на ущелье! В безоблачный день отсюда можно увидеть вулкан Тейде на Тенерифе, городок Гальдар и Фиргас. А недалеко от этого места мы рассмотрим акведук конца 15 века, который растянулся на 17 км по Гран-Канарии.

Руины легендарной спа-гостиницы

Спускаясь дальше в живописное ущелье, вы встретите руины бывшей спа-гостиницы 19 века, слава которой когда-то гремела на всю Гран-Канарию и западную Европу. Сотни европейских аристократов съезжались к целебным горячим водам ущелья Азуахэ! Я расскажу вам печальную историю этого места, которое когда-то было олицетворением роскоши.

Наедине с природой Гран-Канарии

Мы пройдем через канарскую Лаурисильву, редкий тип леса из лавровых и пихтовых деревьев, и в середине треккинга сделаем остановку на пикник в окружении потрясающих пейзажей. Затем вас ждут канатная дорога, несколько подъёмов и спусков в окружении зарослей бамбука, агавы, алое, каменных роз, папоротников и других удивительных растений! А во время последнего подъема через сельские угодья можно встретить небольшие стада овечек и козочек, мирно пасущихся на склонах ущелья.

Организационные детали