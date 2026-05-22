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Экскурсии в Гране-Канарии

Найдено 15 экскурсий в Гране-Канарии на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На машине
6 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Открыть для себя каждую грань «острова мечты»
Завтра в 14:30
10 авг в 09:30
от €390 за всё до 4 чел.
Старый город Лас-Пальмас
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый город Лас-Пальмас
Прогулка по атмосферным кварталам Вегета и Триана
Начало: Площадь Святой Анны
Завтра в 16:30
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
За один день увидеть три вулкана, пещеры, дюны и зайти в гости к троглодитам
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от €360 за всё до 4 чел.
Гран-Канария - сокровище Атлантики
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Гран-Канария - сокровище Атлантики
Проехать остров за 1 день: от аутентичной деревни в скале до пустыни у океана
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €399 за всё до 4 чел.
Гран-Канария - главная звезда в вашем круизе
На машине
Круизы
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Гран-Канария - главная звезда в вашем круизе
Сойти с трапа лайнера - и познакомиться с островом за несколько часов
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €399 за всё до 4 чел.
Открывая Гран-Канарию: сады, вулкан, дюны и кофе у океана
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Гран-Канарию: сады, вулкан, дюны и кофе у океана
Природа, легенды и вкус настоящих Канар за один день
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от €390 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Гран-Канария
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Гран-Канария
Горы, дюны, деревни: увидеть главное за один день
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от €460 за всё до 4 чел.
Путешествие по югу Лансароте
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по югу Лансароте
Исследовать чёрную жемчужину Канарских островов
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €360 за всё до 2 чел.
На джипе - сквозь всю Гран-Канарию
Джиппинг
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе - сквозь всю Гран-Канарию
Исследовать мир удивительных ландшафтов и ярких впечатлений
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €395 за всё до 4 чел.
Ароматы и вкус Гран-Канарии: кофе, сыр и вино
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ароматы и вкус Гран-Канарии: кофе, сыр и вино
Побывать в заповедных уголках острова и попробовать там местные специалитеты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €399 за всё до 4 чел.
Треккинг в ущелье Азуахе
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг в ущелье Азуахе
Прикоснуться к потрясающей природе Гран-Канарии
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
от €350 за всё до 3 чел.
Горное солнце: маршрут в сердце Гран-Канарии
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Горное солнце: маршрут в сердце Гран-Канарии
Отправиться туда, где небо касается земли: восход или закат у Роке-Нубло
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
от €335 за всё до 4 чел.
По следам аборигенов Гран-Канарии
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам аборигенов Гран-Канарии
Отправиться в аутентичные места и почувствовать себя настоящим первопроходцем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €390 за всё до 4 чел.
Сокровища юга Гран-Канарии: дюны Маспаломас, Пуэрто-де-Моган и пляж Анфи
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища юга Гран-Канарии: дюны Маспаломас, Пуэрто-де-Моган и пляж Анфи
Увидеть золотые барханы и окунуться в Атлантику
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €399 за всё до 4 чел.
Винное путешествие по Гран-Канарии
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное путешествие по Гран-Канарии
Узнать об искусстве канарского виноделия из первых уст и попробовать вино там, где его создают
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Путешествие по югу Лансароте
Замечательно
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Д
На джипе - сквозь всю Гран-Канарию
Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Очень познавательно и интересно. Нисколько не жалеем. Рекомендуем.
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Сарниц
Открывая Гран-Канарию: сады, вулкан, дюны и кофе у океана
Мы провели шикарный незабываемый день! прекрасная познавательная экскурсия, замечательный гид, удивительно красивые пейзажи - огромное спасибо за чудесные эмоции! Всем могу смело порекомендовать - комфортно, безопасно, душевно и профессионально 👍Ещё раз спасибо нашему прекрасному экскурсоводу! 🌺
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А
Старый город Лас-Пальмас
Very interesting excursion and professional guide.

Очень интересная экскурсия и профессиональный гид.
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W
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты горы, уютные горные городки
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и дома в пещерах, вулкан, быстро меняющая растительность!!! Узнали очень мого разных мелочей об острове истории, обычаев и местной еде. А также побывали за короткое время в тех местах где с обычной экскурсией и не побываешь. Спасибо вам огромное! Будем рекомендовать вас всем нашим родным и друзьям!

Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты
Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты
Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты
Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты+2
Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты
Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты
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Д
Гран-Канария - главная звезда в вашем круизе
Вадим провел отличную экскурсию по острову Гран-Канария, мы побывали во всех самых интересных и живописных местах!
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М
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Если вам нужен реально профессионал, вам сюда. На голову выше всех предидущих экскурсоводов по Канарским Остравам (а это был четвертый остров).
Умение сориентироваться под запрос заказчика, безупречное знание темы плюс великолепное вождение автомобиля достойны большого уважения.
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О
Гран-Канария - сокровище Атлантики
Экскурсия была просто шикарная! Всё было организовано на высшем уровне и, что самое главное, полностью подстроено лично под нас —
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наши интересы, темп, пожелания. Мы чувствовали, что программа создана именно для нас, а не по шаблону. Атмосфера была невероятная, каждый момент продуман до мелочей.

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А
Старый город Лас-Пальмас
Прогуливаясь по кварталам Вегета и Триана, я увидела кафедральный собор и музей Колумба, заглянула на местный рынок и в старинную кондитерскую, почувствовала атмосферу Лас-Пальмас, и узнала историю города. Рекомендую душевного гида Юлию для экскурсии по Лас-Пальмас.
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А
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
Светлана великолепный рассказчик с глубоким знанием истории острава, его фауны, красот и особенностей, да к тому же душевный человек. День экскурсии пролетел незаметно, но очень насыщенно. Очень рекомендую воспользоваться экскурсиями предлагаемые Светланой.
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Всего 44 отзыва в Гране-Канарии

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Ответы на вопросы от путешественников по Грану-Канарии

Самые популярные экскурсии в Гране-Канарии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15:
  1. На автомобиле по всей Гран-Канарии;
  2. Старый город Лас-Пальмас;
  3. По следам вулканов и океана на Гран-Канарии;
  4. Гран-Канария - сокровище Атлантики;
  5. Гран-Канария - главная звезда в вашем круизе.
Сколько стоит экскурсия по Грану-Канарии в августе 2026
Сейчас в Гране-Канарии можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 200 до 460. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Гране-Канарии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 15 экскурсий на 2026 год, 44 ⭐ отзыва, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь