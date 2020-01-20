Экскурсии Гран-Канарии

Все экскурсии в Гран-Канарии

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гран-Канарии – доступно 4 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €125. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гран-Канарии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Индивидуальная экскурсия
5
3
450
за 1-3 чел.
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Открыть для себя каждую грань «острова мечты»
Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
Индивидуальный тур
5
6
273
за 1-3 чел.
Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
Познакомиться с потрясающими красотами, историей, культурой и традициями острова
Треккинг в ущелье Азуахе
Индивидуальная экскурсия
5
1
313
за 1-3 чел.
Треккинг в ущелье Азуахе
Прикоснуться к потрясающей природе Гран-Канарии
Старый город Лас-Пальмас
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
125
за 1-8 чел.
Старый город Лас-Пальмас
Прогулка по атмосферным кварталам Вегета и Триана

Последние отзывы «Экскурсии Гран-Канарии»

  • Отзыв на: Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
    С
    Станислав
    20 января 2020
    5
    Благодарим Елену за очень интересную экскурсию по острову, время экскурсии пролетело незаметно. Очень много всего увидели, особенно понравился парк Тимамфая и великолепные творения, которые создал в природном вулканическом ландшафте Сезар Манрике - художник, подаривший миру остров Лансароте. Мы в него влюбились и в остров тоже:). К сожалению, за одну экскурсию все творения Сезара Манрике посмотреть не удалось, но мы в последующие дни по наводке Елены посетили все объекты, которые она нам рекомендовала. Благодарим её за рецепты интереснейших блюд и практические советы туристической жизни! С ностальгией вспоминаем чудесный остров Лансароте.
  • Отзыв на: Треккинг в ущелье Азуахе
    А
    Андрей
    30 декабря 2019
    5
    Нам очень понравился трекинг. Мы не капли не пожалели, что выбрали Юлю в качестве гида. Было очень интересно и познавательно. Маршрут очень красивый и нескучный. Очень советуем всем.
  • Отзыв на: Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
    Н
    Наталья
    18 октября 2019
    5
    Было замечательно увидеть этот остров и узнать много информации о нем, о его истории, природных особенностях, Елена очень хорошо подготовлена, интересно рассказывает. Место необычное, поездка запомниться надолго))). С Еленой было очень комфортно и во время экскурсии, и при взаимодействии по организационным вопросам.
  • Отзыв на: Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте
    I
    Irina
    4 декабря 2018
    5
    Елена - великолепный гид! очаровательная и легкая в общении! Она провела для нас потрясающую экскурсию. Она очень здорово составила маршрут, с учетом погоды и состава группы, и учла в пути наши пожелания посетить дом-музей Цезаря Манрике, дегустационный зал и пр. Елена познакомила нас с историей, археологией и географией Лансероте:. остров необыкновенный, и это была наша последняя остановка по маршруту круизного лайнера, и несомненно самая лучшая. Елена очень пуктуальна и с ней очень легко связываться по емайлу и whatsapp. Жалко только, что у нас было куда меньше времени, чем хотелось бы. Спасибо от всей нашй компании и очень хотелось бы до новых встреч. ,
  • Отзыв на: На автомобиле по всей Гран-Канарии
    I
    Irina
    4 декабря 2018
    5
    Нам здорово повезло, что Юля была наш гид. Она не только очень знающий человек и очаровательная девушка. Юля - великолепный водитель, которая могла и машиной на крутых поворотах управлять, и одновременно рассказывать. и она дала нам изначальное знакомство с историей, археологией и географией островов. Юля посоветовала нам прекрасный отель и помогла организовать трансфер. Она пуктуальна, и с ней было необыкновенно легко связываться по емайлу и whatsapp. Нам не повезло с погодой (было дождливо), и мы не смогли оценить всю красоту острова. Спасибо от всей души и, хотелось бы, до новых встреч!
  • Отзыв на: Старый город Лас-Пальмас
    A
    Anastasiia
    20 октября 2018
    5
    Мы получили огромное удовольствие от работы нашего гида, большое количество информации основаной на исторических фактах. Юля большая молодец, выложилась на полную! 6 часов прошли как 1 час! Рекомендую! Анастасия.
  • Отзыв на: На автомобиле по всей Гран-Канарии
    А
    Андрей
    3 января 2018
    5
    Очень хорошо составленная экскурсия. Юля прекрасно знает материал, отвечант на все дополнительные вопросы.
  • Отзыв на: На автомобиле по всей Гран-Канарии
    Д
    Дмитрий
    11 декабря 2017
    5
    Невероятная экскурсия по чудесному острову! Юля, наш гид, просто настоящий профессионал, чудесный человек и очень приятный собеседник. Все мы остались просто в восторге. Обязательно приедем ещё раз и, уверен, у Юли ещё осталось, что показать и о чем рассказать…
🇪🇸