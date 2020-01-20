Отзыв на: Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте С Станислав 5 Благодарим Елену за очень интересную экскурсию по острову, время экскурсии пролетело незаметно. Очень много всего увидели, особенно понравился парк Тимамфая и великолепные творения, которые создал в природном вулканическом ландшафте Сезар Манрике - художник, подаривший миру остров Лансароте. Мы в него влюбились и в остров тоже:). К сожалению, за одну экскурсию все творения Сезара Манрике посмотреть не удалось, но мы в последующие дни по наводке Елены посетили все объекты, которые она нам рекомендовала. Благодарим её за рецепты интереснейших блюд и практические советы туристической жизни! С ностальгией вспоминаем чудесный остров Лансароте.

Отзыв на: Треккинг в ущелье Азуахе А Андрей 5 Нам очень понравился трекинг. Мы не капли не пожалели, что выбрали Юлю в качестве гида. Было очень интересно и познавательно. Маршрут очень красивый и нескучный. Очень советуем всем.

Отзыв на: Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте Н Наталья 5 Было замечательно увидеть этот остров и узнать много информации о нем, о его истории, природных особенностях, Елена очень хорошо подготовлена, интересно рассказывает. Место необычное, поездка запомниться надолго))). С Еленой было очень комфортно и во время экскурсии, и при взаимодействии по организационным вопросам.

Отзыв на: Обзорный автомобильный тур по острову Лансароте I Irina 5 Елена - великолепный гид! очаровательная и легкая в общении! Она провела для нас потрясающую экскурсию. Она очень здорово составила маршрут, с учетом погоды и состава группы, и учла в пути наши пожелания посетить дом-музей Цезаря Манрике, дегустационный зал и пр. Елена познакомила нас с историей, археологией и географией Лансероте:. остров необыкновенный, и это была наша последняя остановка по маршруту круизного лайнера, и несомненно самая лучшая. Елена очень пуктуальна и с ней очень легко связываться по емайлу и whatsapp. Жалко только, что у нас было куда меньше времени, чем хотелось бы. Спасибо от всей нашй компании и очень хотелось бы до новых встреч. ,

Отзыв на: На автомобиле по всей Гран-Канарии I Irina 5 Нам здорово повезло, что Юля была наш гид. Она не только очень знающий человек и очаровательная девушка. Юля - великолепный водитель, которая могла и машиной на крутых поворотах управлять, и одновременно рассказывать. и она дала нам изначальное знакомство с историей, археологией и географией островов. Юля посоветовала нам прекрасный отель и помогла организовать трансфер. Она пуктуальна, и с ней было необыкновенно легко связываться по емайлу и whatsapp. Нам не повезло с погодой (было дождливо), и мы не смогли оценить всю красоту острова. Спасибо от всей души и, хотелось бы, до новых встреч!

Отзыв на: Старый город Лас-Пальмас A Anastasiia 5 Мы получили огромное удовольствие от работы нашего гида, большое количество информации основаной на исторических фактах. Юля большая молодец, выложилась на полную! 6 часов прошли как 1 час! Рекомендую! Анастасия.

Отзыв на: На автомобиле по всей Гран-Канарии А Андрей 5 Очень хорошо составленная экскурсия. Юля прекрасно знает материал, отвечант на все дополнительные вопросы.