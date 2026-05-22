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и дома в пещерах, вулкан, быстро меняющая растительность!!! Узнали очень мого разных мелочей об острове истории, обычаев и местной еде. А также побывали за короткое время в тех местах где с обычной экскурсией и не побываешь. Спасибо вам огромное! Будем рекомендовать вас всем нашим родным и друзьям!