Индивидуальная
до 4 чел.
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Открыть для себя каждую грань «острова мечты»
Завтра в 14:30
10 авг в 09:30
от €390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый город Лас-Пальмас
Прогулка по атмосферным кварталам Вегета и Триана
Начало: Площадь Святой Анны
Завтра в 16:30
10 авг в 10:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
За один день увидеть три вулкана, пещеры, дюны и зайти в гости к троглодитам
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гран-Канария - сокровище Атлантики
Проехать остров за 1 день: от аутентичной деревни в скале до пустыни у океана
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гран-Канария - главная звезда в вашем круизе
Сойти с трапа лайнера - и познакомиться с островом за несколько часов
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Гран-Канарию: сады, вулкан, дюны и кофе у океана
Природа, легенды и вкус настоящих Канар за один день
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от €390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по острову Гран-Канария
Горы, дюны, деревни: увидеть главное за один день
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от €460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по югу Лансароте
Исследовать чёрную жемчужину Канарских островов
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе - сквозь всю Гран-Канарию
Исследовать мир удивительных ландшафтов и ярких впечатлений
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ароматы и вкус Гран-Канарии: кофе, сыр и вино
Побывать в заповедных уголках острова и попробовать там местные специалитеты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг в ущелье Азуахе
Прикоснуться к потрясающей природе Гран-Канарии
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
от €350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горное солнце: маршрут в сердце Гран-Канарии
Отправиться туда, где небо касается земли: восход или закат у Роке-Нубло
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
от €335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам аборигенов Гран-Канарии
Отправиться в аутентичные места и почувствовать себя настоящим первопроходцем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища юга Гран-Канарии: дюны Маспаломас, Пуэрто-де-Моган и пляж Анфи
Увидеть золотые барханы и окунуться в Атлантику
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное путешествие по Гран-Канарии
Узнать об искусстве канарского виноделия из первых уст и попробовать вино там, где его создают
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
от €390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Замечательно
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Д
Спасибо Светлане за прекрасную экскурсию. Очень познавательно и интересно. Нисколько не жалеем. Рекомендуем.
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Мы провели шикарный незабываемый день! прекрасная познавательная экскурсия, замечательный гид, удивительно красивые пейзажи - огромное спасибо за чудесные эмоции! Всем могу смело порекомендовать - комфортно, безопасно, душевно и профессионально 👍Ещё раз спасибо нашему прекрасному экскурсоводу! 🌺
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А
Very interesting excursion and professional guide.
Очень интересная экскурсия и профессиональный гид.
Очень интересная экскурсия и профессиональный гид.
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W
Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты горы, уютные горные городки
+2
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Д
Вадим провел отличную экскурсию по острову Гран-Канария, мы побывали во всех самых интересных и живописных местах!
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М
Если вам нужен реально профессионал, вам сюда. На голову выше всех предидущих экскурсоводов по Канарским Остравам (а это был четвертый остров).
Умение сориентироваться под запрос заказчика, безупречное знание темы плюс великолепное вождение автомобиля достойны большого уважения.
Умение сориентироваться под запрос заказчика, безупречное знание темы плюс великолепное вождение автомобиля достойны большого уважения.
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О
Экскурсия была просто шикарная! Всё было организовано на высшем уровне и, что самое главное, полностью подстроено лично под нас —
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А
Прогуливаясь по кварталам Вегета и Триана, я увидела кафедральный собор и музей Колумба, заглянула на местный рынок и в старинную кондитерскую, почувствовала атмосферу Лас-Пальмас, и узнала историю города. Рекомендую душевного гида Юлию для экскурсии по Лас-Пальмас.
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А
Светлана великолепный рассказчик с глубоким знанием истории острава, его фауны, красот и особенностей, да к тому же душевный человек. День экскурсии пролетел незаметно, но очень насыщенно. Очень рекомендую воспользоваться экскурсиями предлагаемые Светланой.
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Всего 44 отзыва в Гране-Канарии
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Ответы на вопросы от путешественников по Грану-Канарии
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