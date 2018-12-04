3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Уголки Гран-Канарии

В старом квартале Вегета я познакомлю вас с памятниками архитектуры города Лас-Пальмас и расскажу про историю города, его прошлое и настоящее. Затем вы проедете через самый фешенебельный район — Сьюдад-Хардин, по пути увидите порт Лас-Пальмас-Пуэрто-Дэ-Ла-Лус и проследуете в городок Арукас — ромовую столицу острова, знаменитую также каменоломнями, где добывают голубой канарский базальт. А в городе Терор, паломническом центре Гран-Канарии, вы посмотрите на балкончики из эндемической канарской сосны и Базилику Святой Пино.

Экзотика как она есть

Вы подниметесь на гору Арукас, с которой открываются незабываемые виды на весь северо-восток острова, портовую часть Лас-Пальмас и пляж Лас-Кантерас. А потом — на самую высокую точку Гран-Канарии — Пико-Дэ-Лас-Ньевес. Именно оттуда можно увидеть священный для первых жителей острова базальтовый монолит Роке Нубло и место первобытных собраний Роке Бентайга, соседний остров Тенерифе и величественную гору Тейде. Последним пунктом экскурсии и вовсе станет кратер потухшего вулкана — Кальдера-Дэ-Бандама. Как только вы окажетесь там, сможете охватить взглядом весь Лас-Пальмас и голубой-голубой бескрайний океан.

Канары на вкус

По пути к высшей точке Гран-Канарии мы заедем в посёлок Крус-Дэ-Техеда с богатым историческим прошлым. Здесь, в шатрах местных ремесленников, вы попробуете всевозможные канарские ликеры, сладости на основе миндаля, твёрдые и мягкие сыры ручной работы и многое другое. Не обойдётся и без традиционного канарского напитка — рома с мёдом. А при желании можно заехать на виноградники «Бодегон-дэ-Бандама» и продегустрировать несколько сортов «вулканического» вина, терпкого и ароматного.