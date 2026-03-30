3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гран-Канария — это удивительные пейзажи и невероятная природа, которая меняется каждые пять минут пути на автомобиле: от пышных пальмовых лесов и густых лавров до сосновых рощ и могучих эвкалиптов. Вы читать дальшеуменьшить
узнаете главное про историю и традиции острова и надышитесь воздухом горных трав.
В моей экскурсии собрано всё самое важное, что каждый приезжающий на Гран-Канарию должен увидеть собственными глазами, попробовать на вкус и сфотографировать на память, чтобы в конце воскликнуть: «Вот так остров, полный контрастов и ярких красок!».
В банановой столице острова — городке Арукас — вы заглянете в одну из самых красивых неоготический церквей острова, прогуляетесь по узким улочкам города и зайдете в городской парк, где я вас поближе познакомлю с эндемической флорой Канар.
А в городке Терор, паломническом центре Гран-Канарии, вы посмотрите на балкончики из сосны и базилику Святой Богоматери Сосновой, а также узнаете больше про колониальную канарскую архитектуру и самый важный праздник на острове.
Экзотика как она есть
Вы подниметесь на самую высокую точку Гран-Канарии — Пико-Дэ-Лас-Ньевес. Это самое магическое место на острове. Именно оттуда можно увидеть во всей красе базальтовый монолит Роке- Нубло (место, где проводились религиозные культу аборигенов Канари). Также в яркую погоду отсюда можно увидеть еще один священный пик- Роке-Бентайга, соседний остров Тенерифе и величественный вулкан Тейде.
Последним пунктом экскурсии и вовсе станет кратер потухшего вулкана — Кальдера-Дэ-Бандама. Как только вы окажетесь там, сможете охватить взглядом весь Лас-Пальмас, голубой-голубой бескрайний океан и самые дорогие районы острова.
Канары на вкус
По пути к высшей точке Гран-Канарии мы заедем в посёлок Крус-Дэ-Техеда с богатым историческим прошлым. Здесь, в шатрах местных ремесленников, вы попробуете всевозможные канарские ликеры, сладости на основе миндаля, твёрдые и мягкие сыры ручной работы и многое другое. Не обойдётся и без традиционного канарского напитка — рома с мёдом. А при желании можно попробовать местный кофе, вулканическое вино, а также бутерброд из колбасы, которую делают в Тероре (местный деликатес и специалитет).
Организационные детали
Численность группы может быть больше трёх человек (до 15). Стоимость экскурсии в зависимости от количества человек обсуждается с гидом.
Трансфер входит в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Гране-Канарии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 214 туристов
Привет всем! Меня зовут Юля. Я живу на моём любимом острове Гран Канария с 2008 года, прекрасно знаю местные традиции и культуру, быт, праздники, историю, архитектуру, все самые потаённые уголки читать дальшеуменьшить
«рая».
В университете УНЕД города Лас-Пальмас я получила второе высшее образование (по специальности туризм). Являюсь официальным лицензированным гидом с 2013 года, отлично говорю по-испански, люблю это место всей душой и сердцем. Предлагаю вам мои авторские экскурсии, чтобы влюбить и вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Waldemar
Хочу поблагодарить Юлию, за отличную экскурсию! Это путешествие оставит у нас самые тёплые воспоминания. Сумасшедшей красоты горы, уютные горные городки и дома в пещерах, вулкан, быстро меняющая растительность!!! Узнали очень читать дальшеуменьшить
мого разных мелочей об острове истории, обычаев и местной еде. А также побывали за короткое время в тех местах где с обычной экскурсией и не побываешь. Спасибо вам огромное! Будем рекомендовать вас всем нашим родным и друзьям!
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Ольга
Спасибо Юлии за по потрясающую экскурсию! Увидеть дюны и кратер вулкана это очень необычно, так как этот остров считается одним из лучших своими пейзажами😍местные фрукты удивительны🤪 исторический центр очень красивый. А также пещеры аборигенов в современном стиле! Еще раз спасибо!
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М
Михаил
Если вам нужен реально профессионал, вам сюда. На голову выше всех предидущих экскурсоводов по Канарским Остравам (а это был четвертый остров). Умение сориентироваться под запрос заказчика, безупречное знание темы плюс великолепное вождение автомобиля достойны большого уважения.
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G
Genadijs
Всем путешественникам желаю самых ярких впечатлений от будущих поездок, мы заранее готовились к своей, еще до приезда на остров. И с нашим замечательным гидом Юлей мы побывали в сказке. Нам читать дальшеуменьшить
еще повезло по времени, когда природа показала свою красоту, зеленые склоны, многочисленные водопадики и яркое солнце все это по особенному подсвечивало. Все это получилось благодаря Юле, особенные места остановок и интересные рассказы обо всем. Всем рекомендуем в такую поездку с Юлей, и вы получите массу впечатлений.
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А
Алина
Прекрасно провели день с Юлей, узнали много для себя нового и интересного, увидели невероятной красоты нетуртстические места. Дети с большим удовольствием освоили пещеры местных аборигенов:) Больше спасибо, Юля, за знакомство с Гран-Канарией!
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R
Rif
Юлия очень грамотно и со знанием материала провела экскурсию. Мы с удовольствием послушали интересную историю острова. на короткое время окунулись в быт, традиции, культуру и менталитет местных жителей. Спасибо большое, мы получили огромное удовольствие!
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