3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть для себя каждую грань «острова мечты»

Юлия
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Юлия – ваш гид
Гран-Канария — это удивительные пейзажи и невероятная природа, которая меняется каждые пять минут пути на автомобиле: от пышных пальмовых лесов и густых лавров до сосновых рощ и могучих эвкалиптов.

Вы узнаете главное про историю и традиции острова и надышитесь воздухом горных трав.

В моей экскурсии собрано всё самое важное, что каждый приезжающий на Гран-Канарию должен увидеть собственными глазами, попробовать на вкус и сфотографировать на память, чтобы в конце воскликнуть: «Вот так остров, полный контрастов и ярких красок!».
450 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии

Что вас ожидает

Уголки Гран-Канарии
В старом квартале Вегета я познакомлю вас с памятниками архитектуры города Лас-Пальмас и расскажу про историю города, его прошлое и настоящее. Затем вы проедете через самый фешенебельный район — Сьюдад-Хардин, по пути увидите порт Лас-Пальмас-Пуэрто-Дэ-Ла-Лус и проследуете в городок Арукас — ромовую столицу острова, знаменитую также каменоломнями, где добывают голубой канарский базальт. А в городе Терор, паломническом центре Гран-Канарии, вы посмотрите на балкончики из эндемической канарской сосны и Базилику Святой Пино.

Экзотика как она есть
Вы подниметесь на гору Арукас, с которой открываются незабываемые виды на весь северо-восток острова, портовую часть Лас-Пальмас и пляж Лас-Кантерас. А потом — на самую высокую точку Гран-Канарии — Пико-Дэ-Лас-Ньевес. Именно оттуда можно увидеть священный для первых жителей острова базальтовый монолит Роке Нубло и место первобытных собраний Роке Бентайга, соседний остров Тенерифе и величественную гору Тейде. Последним пунктом экскурсии и вовсе станет кратер потухшего вулкана — Кальдера-Дэ-Бандама. Как только вы окажетесь там, сможете охватить взглядом весь Лас-Пальмас и голубой-голубой бескрайний океан.

Канары на вкус
По пути к высшей точке Гран-Канарии мы заедем в посёлок Крус-Дэ-Техеда с богатым историческим прошлым. Здесь, в шатрах местных ремесленников, вы попробуете всевозможные канарские ликеры, сладости на основе миндаля, твёрдые и мягкие сыры ручной работы и многое другое. Не обойдётся и без традиционного канарского напитка — рома с мёдом. А при желании можно заехать на виноградники «Бодегон-дэ-Бандама» и продегустрировать несколько сортов «вулканического» вина, терпкого и ароматного.

Организационные детали

  • Численность группы может быть больше трёх человек (до 15). Стоимость экскурсии в зависимости от количества человек обсуждается с гидом.
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии
На автомобиле по всей Гран-Канарии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Привет всем! Меня зовут Юля! Я живу на моем любимом острове Гран Канария более 8 лет, прекрасно знаю местные традициии и культуру,быт, праздники, историю, архитектуру, и все самые потаенные уголки "рая". Являюсь официальным, лицензированным гидом с 2013 года, и предлагаю вам мои авторские экскурсии. В городе Лас Пальмас я закончила второе высшее образование в университете УНЕД, по специальности туризм, отлично говорю по-испански и люблю это место всей душой и сердцем, и хочу влюбить и вас!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 декабря 2018
Нам здорово повезло, что Юля была наш гид!
Она не только очень знающий человек и очаровательная девушка!
Юля - великолепный водитель, которая могла и машиной на крутых поворотах управлять, и одновременно рассказывать!
и она дала нам изначальное знакомство с историей, археологией и географией островов.
Юля посоветовала нам прекрасный отель и помогла организовать трансфер.
Она пуктуальна, и с ней было необыкновенно легко связываться по емайлу и whatsapp.
Нам не повезло с погодой (было дождливо), и мы не смогли оценить всю красоту острова.
Спасибо от всей души и, хотелось бы, до новых встреч!
3 января 2018
Очень хорошо составленная экскурсия. Юля прекрасно знает материал, отвечант на все дополнительные вопросы.
11 декабря 2017
Невероятная экскурсия по чудесному острову! Юля, наш гид, просто настоящий профессионал, чудесный человек и очень приятный собеседник. Все мы остались просто в восторге. Обязательно приедем ещё раз и, уверен, у Юли ещё осталось, что показать и о чем рассказать...

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