3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гран-Канария — это удивительные пейзажи и невероятная природа, которая меняется каждые пять минут пути на автомобиле: от пышных пальмовых лесов и густых лавров до сосновых рощ и могучих эвкалиптов. Вы

узнаете главное про историю и традиции острова и надышитесь воздухом горных трав. В моей экскурсии собрано всё самое важное, что каждый приезжающий на Гран-Канарию должен увидеть собственными глазами, попробовать на вкус и сфотографировать на память, чтобы в конце воскликнуть: «Вот так остров, полный контрастов и ярких красок!».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уголки Гран-Канарии

В банановой столице острова — городке Арукас — вы заглянете в одну из самых красивых неоготический церквей острова, прогуляетесь по узким улочкам города и зайдете в городской парк, где я вас поближе познакомлю с эндемической флорой Канар.

А в городке Терор, паломническом центре Гран-Канарии, вы посмотрите на балкончики из сосны и базилику Святой Богоматери Сосновой, а также узнаете больше про колониальную канарскую архитектуру и самый важный праздник на острове.

Экзотика как она есть

Вы подниметесь на самую высокую точку Гран-Канарии — Пико-Дэ-Лас-Ньевес. Это самое магическое место на острове. Именно оттуда можно увидеть во всей красе базальтовый монолит Роке- Нубло (место, где проводились религиозные культу аборигенов Канари).

Также в яркую погоду отсюда можно увидеть еще один священный пик- Роке-Бентайга, соседний остров Тенерифе и величественный вулкан Тейде.

Последним пунктом экскурсии и вовсе станет кратер потухшего вулкана — Кальдера-Дэ-Бандама. Как только вы окажетесь там, сможете охватить взглядом весь Лас-Пальмас, голубой-голубой бескрайний океан и самые дорогие районы острова.

Канары на вкус

По пути к высшей точке Гран-Канарии мы заедем в посёлок Крус-Дэ-Техеда с богатым историческим прошлым. Здесь, в шатрах местных ремесленников, вы попробуете всевозможные канарские ликеры, сладости на основе миндаля, твёрдые и мягкие сыры ручной работы и многое другое. Не обойдётся и без традиционного канарского напитка — рома с мёдом. А при желании можно попробовать местный кофе, вулканическое вино, а также бутерброд из колбасы, которую делают в Тероре (местный деликатес и специалитет).

Организационные детали