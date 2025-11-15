Это не просто прогулка по горам, а церемония встречи солнца, которую каждый проживает по-своему.
Я предлагаю два формата на выбор — восход или закат — в одном из самых мощных энергетических мест Канарских островов: у подножия скалы Роке-Нубло, символа Гран-Канарии.
Описание экскурсии
Во время прогулки я открою для вас глубинную историю Гран-Канарии, которая уходит далеко за пределы пляжей и туристических курортов — во времена, когда на острове жили гуанчи — коренной народ Канарского архипелага. В программе:
Вариант 1: рассвет
- Ранний выезд до восхода солнца
- Лёгкий треккинг по тихой, ещё спящей горной тропе. Мы станем свидетелями того, как первые лучи окрашивают скалы, сосны и облака в розовые и золотые оттенки
- Тишина, свежесть, медитативная атмосфера
Вариант 2: закат
- Выезд во второй половине дня
- Прогулка по горному ландшафту в мягком золотом свете
- Закат над облаками, когда солнце медленно исчезает за горизонтом, окрашивая небо в огненные оттенки
- Возвращение в сумерках с фонариками — волшебное завершение дня
Организационные детали
- До места старта пешеходного маршрута поедем на кроссовере Jeep Renegade
- Сложность экскурсии средняя (подходит взрослым и детям с 6 лет с нормальной физической подготовкой). Подъём (1,5 км) несложный, но высота большая. Если есть боязнь высоты — будет страшновато и взрослым
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Гране-Канарии
Добрый день! Давайте знакомиться — меня зовут Светлана. Я живу в столице Гран-Канарии Лас-Пальмасе с 2012 года. Мне всегда нравилось путешествовать, поэтому я использую любую возможность, чтобы изучать наш остров
