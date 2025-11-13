Мои заказы

Гран-Канария - главная звезда в вашем круизе

Сойти с трапа лайнера - и познакомиться с островом за несколько часов
Вы высадились в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и не знаете, как за несколько часов увидеть ключевые локации острова? Я отвезу вас к готической церкви в Арукасе, пещерным домам в Артенаре, покажу панорамные площадки и вулканический кратер, проведу по колониальным улицам столицы. А после насыщенного дня привезу в порт — и вы продолжите свой круиз.
5
2 отзыва
Описание круиза

Арукас — готика в вулканическом камне. Первой точкой маршрута станет Арукас — город, известный своим готическим храмом Сан-Хуан, выстроенным из тёмного базальта. А по желанию можно заглянуть на фабрику рома, одну из крупнейших в Европе.

Артенара — самая высокая деревня острова. Здесь и сегодня люди живут в пещерах на высоте 1270 метров: дома, магазины, кафе и даже церковь вырублены прямо в скалах.

Мирадор Унамуно и Пико-де-лас-Ньевес. С обзорной площадки Унамуно открывается вид на символ острова — скалу Роке-Нубло. Отсюда маршрут продолжится к самой высокой точке Гран-Канарии — вершине Пико-де-лас-Ньевес (1956 м).

Кальдера Бандама. Мы остановимся на смотровой площадке у крупного вулканического кратера.

Прогулка по Лас-Пальмасу. Пройдёмся по районам Вегета и Триана — по улицам с колониальной историей. Начнём от театра Гуинигуада, заглянем на старейший рынок Атлантики, проследуем по улице Мендисабаль к площади Антонио Абада — месту основания города. По пассажу Педро Альгава выйдем к Дому Колумба — я расскажу о его пребывании на острове, увидим собор Святой Анны на старейшей площади Гран-Канарии.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Если вы путешествуете с детьми, не забудьте сообщить мне их рост, чтобы я подготовил детское кресло или бустер
  • Дополнительно и по желанию оплачивается обед, а также вход в локации, которые вы захотите посетить (вне программы)
  • Программу и время в поездке можно скорректировать — я ориентируюсь на время стоянки вашего лайнера

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Гране-Канарии
Я профессиональный гид на Канарском архипелаге. Люблю эти острова, живу и работаю здесь с 2011 года! Моя специализация — индивидуальные экскурсии любого формата, будь то авто путешествие, вдумчивые пешие прогулки по
закоулкам истории архипелага, хайкинг по умопомрачительным горным тропам или же морские приключения. Каждый новый путешественник — это с чистого листа свёрстанная программа, под ваши пожелания и с учётом ваших потребностей и хотелок)))

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Елена
Елена
13 ноя 2025
Мы провели чудесный день во время остановки круизного корабля благодаря Вадиму. Он провез нас по острову гран канария и показал нам его самые интересные локации. Все было легко и четко
с первого момента запроса и до нашей пунктуальной доставки к отплытию. Редкая удача в последнее время встретить грамотного гида и приятного собеседника. Мы обязательно вернемся на Канарские острова и к его предложениям маршрутов. Смело бронируйте этого гида, самые лучшие рекомендации!

О
Олег
12 сен 2025
Вадим отличный гид. Много интересного рассказал про Гран-Канарию. Прислушивался к пожеланиям и делился советами.
Рекомендую!

