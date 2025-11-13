Сойти с трапа лайнера - и познакомиться с островом за несколько часов
Вы высадились в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и не знаете, как за несколько часов увидеть ключевые локации острова? Я отвезу вас к готической церкви в Арукасе, пещерным домам в Артенаре, покажу панорамные площадки и вулканический кратер, проведу по колониальным улицам столицы. А после насыщенного дня привезу в порт — и вы продолжите свой круиз.
2 отзыва
Описание круиза
Арукас — готика в вулканическом камне. Первой точкой маршрута станет Арукас — город, известный своим готическим храмом Сан-Хуан, выстроенным из тёмного базальта. А по желанию можно заглянуть на фабрику рома, одну из крупнейших в Европе.
Артенара — самая высокая деревня острова. Здесь и сегодня люди живут в пещерах на высоте 1270 метров: дома, магазины, кафе и даже церковь вырублены прямо в скалах.
Мирадор Унамуно и Пико-де-лас-Ньевес. С обзорной площадки Унамуно открывается вид на символ острова — скалу Роке-Нубло. Отсюда маршрут продолжится к самой высокой точке Гран-Канарии — вершине Пико-де-лас-Ньевес (1956 м).
Кальдера Бандама. Мы остановимся на смотровой площадке у крупного вулканического кратера.
Прогулка по Лас-Пальмасу. Пройдёмся по районам Вегета и Триана — по улицам с колониальной историей. Начнём от театра Гуинигуада, заглянем на старейший рынок Атлантики, проследуем по улице Мендисабаль к площади Антонио Абада — месту основания города. По пассажу Педро Альгава выйдем к Дому Колумба — я расскажу о его пребывании на острове, увидим собор Святой Анны на старейшей площади Гран-Канарии.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Если вы путешествуете с детьми, не забудьте сообщить мне их рост, чтобы я подготовил детское кресло или бустер
Дополнительно и по желанию оплачивается обед, а также вход в локации, которые вы захотите посетить (вне программы)
Программу и время в поездке можно скорректировать — я ориентируюсь на время стоянки вашего лайнера
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вадим — ваш гид в Гране-Канарии
Я профессиональный гид на Канарском архипелаге. Люблю эти острова, живу и работаю здесь с 2011 года!
Моя специализация — индивидуальные экскурсии любого формата, будь то авто путешествие, вдумчивые пешие прогулки по читать дальше
закоулкам истории архипелага, хайкинг по умопомрачительным горным тропам или же морские приключения. Каждый новый путешественник — это с чистого листа свёрстанная программа, под ваши пожелания и с учётом ваших потребностей и хотелок)))
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Елена
13 ноя 2025
Мы провели чудесный день во время остановки круизного корабля благодаря Вадиму. Он провез нас по острову гран канария и показал нам его самые интересные локации. Все было легко и четко читать дальше
с первого момента запроса и до нашей пунктуальной доставки к отплытию. Редкая удача в последнее время встретить грамотного гида и приятного собеседника. Мы обязательно вернемся на Канарские острова и к его предложениям маршрутов. Смело бронируйте этого гида, самые лучшие рекомендации!
Олег
12 сен 2025
Вадим отличный гид. Много интересного рассказал про Гран-Канарию. Прислушивался к пожеланиям и делился советами. Рекомендую!