Вы высадились в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и не знаете, как за несколько часов увидеть ключевые локации острова? Я отвезу вас к готической церкви в Арукасе, пещерным домам в Артенаре, покажу панорамные площадки и вулканический кратер, проведу по колониальным улицам столицы. А после насыщенного дня привезу в порт — и вы продолжите свой круиз.

Описание круиза

Арукас — готика в вулканическом камне. Первой точкой маршрута станет Арукас — город, известный своим готическим храмом Сан-Хуан, выстроенным из тёмного базальта. А по желанию можно заглянуть на фабрику рома, одну из крупнейших в Европе.

Артенара — самая высокая деревня острова. Здесь и сегодня люди живут в пещерах на высоте 1270 метров: дома, магазины, кафе и даже церковь вырублены прямо в скалах.

Мирадор Унамуно и Пико-де-лас-Ньевес. С обзорной площадки Унамуно открывается вид на символ острова — скалу Роке-Нубло. Отсюда маршрут продолжится к самой высокой точке Гран-Канарии — вершине Пико-де-лас-Ньевес (1956 м).

Кальдера Бандама. Мы остановимся на смотровой площадке у крупного вулканического кратера.

Прогулка по Лас-Пальмасу. Пройдёмся по районам Вегета и Триана — по улицам с колониальной историей. Начнём от театра Гуинигуада, заглянем на старейший рынок Атлантики, проследуем по улице Мендисабаль к площади Антонио Абада — месту основания города. По пассажу Педро Альгава выйдем к Дому Колумба — я расскажу о его пребывании на острове, увидим собор Святой Анны на старейшей площади Гран-Канарии.

Организационные детали