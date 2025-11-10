За 9 часов путешествия вы проедете три климатические зоны, где каждый поворот открывает новые горизонты.
Вас ждут захватывающие виды на бескрайний океан, величественные скалы и глубокие ущелья, а ещё — интересные рассказы об удивительных Канарских островах, Брэде Питте и горизонтальных дождях.
Вас ждут захватывающие виды на бескрайний океан, величественные скалы и глубокие ущелья, а ещё — интересные рассказы об удивительных Канарских островах, Брэде Питте и горизонтальных дождях.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Сначала поедем на север — в город Сардина, которые так любят аквалангисты.
Окажемся во втором по величине порту острова — Агаэте. Здесь — красивые водные пейзажи и уютные ресторанчики, где подают свежую рыбу.
Прокатимся по горному серпантину, откуда открывается незабываемый вид на Канарские фьорды.
Посетим самое высокое канарское поселение — городок Артенара.
Отправимся к скале Роке-Нубло, где увидим, как солнце прячется за главным вулканом Испании — Тейде.
А ещё я расскажу:
- Как остров получил своё название и при чём тут собаки
- Правда ли, что в Гран-Канарии лучший климат в мире
- Где мы находимся — в Африке, Европе или Атлантике
- Существует ли на самом деле мифический остров Сан-Борондон
- Откуда раздалась фраза «Над всей Испанией безоблачное небо», ставшая сигналом к военному мятежу Франко
- Где в этих местах снимался Брэд Питт
Организационные детали
- Едем на комфортабельном джипе. Можно с детьми с 9 месяцев — есть специальное кресло. Но учитывайте, что на маршруте сильный серпантин — малышей может укачать
- Дополнительные расходы — по желанию: обед, костёлы и другие платные локации по пути
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Гране-Канарии
Добрый день! Давайте знакомиться — меня зовут Светлана. Я живу в столице Гран-Канарии Лас-Пальмасе с 2012 года. Мне всегда нравилось путешествовать, поэтому я использую любую возможность, чтобы изучать наш островЗадать вопрос
Входит в следующие категории Грана-Канарии
Похожие экскурсии из Грана-Канарии
Индивидуальная
до 3 чел.
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Открыть для себя каждую грань «острова мечты»
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€399 за всё до 3 чел.
Круиз
Гран-Канария - главная звезда в вашем круизе
Сойти с трапа лайнера - и познакомиться с островом за несколько часов
11 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от €399 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
За один день увидеть три вулкана, пещеры, дюны и зайти в гости к троглодитам
Начало: По договорённости
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
€345 за всё до 4 чел.