Гран Канария — континент в миниатюре. Вы пересечёте весь остров — от южных дюн до зелёных северных склонов.
Прогуляетесь по живописным канарским деревушкам, подниметесь на самую высокую точку, заглянете в базилику Сосновой Девы и увидите неоготический собор из чёрного вулканического камня. Пейзажи, истории, традиции — всё это сложится в живую мозаику.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из отеля (район Маспаломаса)
Начнём путешествие с южной части острова, чтобы пересечь Гран-Канарию с юга на север, захватывая самые живописные уголки.
9:15 — деревушка Фатага
Короткая остановка (15 мин) в очаровательной канарской деревне: узкие улочки, белые дома, цветы и пальмы.
9:45 — Сан-Бартоломе-де-Тирахана и Аяката
Проедем через сердце острова с остановками у лучших смотровых площадок.
10:45 — Пико-де-лас-Ньевес (1949 м)
Остановка (20 мин) на самой высокой точке острова. Вулканические пейзажи и при ясной погоде — вид на Тейде (Тенерифе).
11:30 — Крус-де-Техеда
Остановка (20 мин): кофе, сувениры, рынок канарских продуктов.
12:15 — Вайесеко
Проезжаем через зелёную сельскую местность острова.
13:00 — Терор
Остановка (40 мин). Городок с уютной атмосферой, канарскими балконами и церковью Сосновой Девы — покровительницы острова.
14:15 — Арукас
Короткая остановка (15 мин) у величественной церкви святого Иоанна Крестителя, построенной из чёрного вулканического камня.
15:00 — Лас-Пальмас (объезд)
Проезжаем мимо столицы острова, по желанию можно сделать фотостоп с видом на набережную.
15:30 — дюны Маспаломаса (при наличии времени)
Завершаем экскурсию у символа южного побережья — золотых песков Маспаломаса. Остановка (20 мин) для фото и прогулки.
16:30–17:00 — возвращение в отель
Во время экскурсии вы не только насладитесь прекрасными видами и пейзажами, но и узнаете историю аборигенов — коренных жителей канар. Также поговорим о возникновении островов, мореплавателях — и не только.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом автомобиле Mitsubishi или аналогичном
Отдельно по желанию оплачивается кофе или перекус по дороге
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Геннадий — ваш гид в Гране-Канарии
Зовут меня Геннадий. Живу на острове с 1991 года. В туризме с 1994. Работаю с русскоговорящими туристами из европейских и стран бывшего СССР.
Отзывы и рейтинг
М
Марина
7 ноя 2025
Закончили экскурсию с Геннадием. Очень профессиональный экскурсовод. Очень лёгкий в общении,много и интересно рассказывает. Очень внимательный и терпеливый. Рекомендуем всем!