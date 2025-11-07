Гран Канария — континент в миниатюре. Вы пересечёте весь остров — от южных дюн до зелёных северных склонов. Прогуляетесь по живописным канарским деревушкам, подниметесь на самую высокую точку, заглянете в базилику Сосновой Девы и увидите неоготический собор из чёрного вулканического камня. Пейзажи, истории, традиции — всё это сложится в живую мозаику.

Ваш гид в Гране-Канарии

8:30 — выезд из отеля (район Маспаломаса)

Начнём путешествие с южной части острова, чтобы пересечь Гран-Канарию с юга на север, захватывая самые живописные уголки.

9:15 — деревушка Фатага

Короткая остановка (15 мин) в очаровательной канарской деревне: узкие улочки, белые дома, цветы и пальмы.

9:45 — Сан-Бартоломе-де-Тирахана и Аяката

Проедем через сердце острова с остановками у лучших смотровых площадок.

10:45 — Пико-де-лас-Ньевес (1949 м)

Остановка (20 мин) на самой высокой точке острова. Вулканические пейзажи и при ясной погоде — вид на Тейде (Тенерифе).

11:30 — Крус-де-Техеда

Остановка (20 мин): кофе, сувениры, рынок канарских продуктов.

12:15 — Вайесеко

Проезжаем через зелёную сельскую местность острова.

13:00 — Терор

Остановка (40 мин). Городок с уютной атмосферой, канарскими балконами и церковью Сосновой Девы — покровительницы острова.

14:15 — Арукас

Короткая остановка (15 мин) у величественной церкви святого Иоанна Крестителя, построенной из чёрного вулканического камня.

15:00 — Лас-Пальмас (объезд)

Проезжаем мимо столицы острова, по желанию можно сделать фотостоп с видом на набережную.

15:30 — дюны Маспаломаса (при наличии времени)

Завершаем экскурсию у символа южного побережья — золотых песков Маспаломаса. Остановка (20 мин) для фото и прогулки.

16:30–17:00 — возвращение в отель

Во время экскурсии вы не только насладитесь прекрасными видами и пейзажами, но и узнаете историю аборигенов — коренных жителей канар. Также поговорим о возникновении островов, мореплавателях — и не только.

Организационные детали