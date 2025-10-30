Мои заказы

Открывая Гран-Канарию: сады, вулкан, дюны и кофе у океана

Природа, легенды и вкус настоящих Канар за один день
Гран-Канария — это не только пляжи, но и яркие контрасты: зелёные сады, вулканические кратеры, песчаная пустыня и уютные приморские деревушки.

Приглашаю вас на авторскую экскурсию, где мы увидим четыре лица острова, узнаем его истории и завершим день с чашкой барракито — легендарного канарского кофе.
5
1 отзыв
Открывая Гран-Канарию: сады, вулкан, дюны и кофе у океана© Елена
Открывая Гран-Канарию: сады, вулкан, дюны и кофе у океана© Елена
Открывая Гран-Канарию: сады, вулкан, дюны и кофе у океана© Елена

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

10:00–11:00 — ботанический сад, живой музей природы

В крупнейшем саду Испании собраны растения со всех Канарских островов. Вы увидите драконовые деревья, узнаете, почему их смола называлась «кровью дракона», познакомитесь с редкими кактусами и пальмами.

11:30–12:00 — вулканический кратер Бандома

Огромная чаша глубиной 200 метров! Со смотровой площадки откроются виды на виноградники, деревни и панорамы острова. Я расскажу, как рождалась Гран-Канария и какие мифы связаны с огненной стихией.

13:00–13:30 — дюны Маспаломас, канарская Сахара

Ощутите пустыню у океана: волны песка, мягкий свет и виды, виды. Мы поговорим о том, как образовались эти дюны и почему они — природное чудо Европы.

14:00–15:00 — Пуэрто-де-Моган, маленькая Венеция

Очаровательная гавань с белыми домиками, цветущими балконами и каналами. Здесь мы завершим день чашкой барракито — кофе, в котором соединились ликёр, сгущённое молоко, корица и лимонная цедра.

Темы, которые мы обсудим во время экскурсии:

  • тайны канарской флоры и символика драконового дерева
  • легенды и факты о вулканах Гран-Канарии
  • как рождалась «пустыня у океана» и почему дюны движутся
  • жизнь острова глазами местных жителей
  • барракито: история и рецепт культового канарского кофе

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельный автомобиль Kia Ceed
  • Дегустация барракито входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Гране-Канарии
Я живу на Канарах с 2020 года, в Испании более 15 лет. Свободно говорю на испанском и английском языках. Имею высшее филологическое образование. Люблю историю и путешествия. Cдала официальный экзамен на
читать дальше

гида в 2020, а также читаю много специализированной литературы про историю местных жителей, культуру и гастрономию. Этот материк в миниатюре можно узнавать с разных сторон и он будет открываться вам по разному.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Елена
Елена
30 окт 2025
Искренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на один день и благодаря этой экскурсии смогли за короткое время составить представление об острове в
читать дальше

целом, и посмотреть очень интересные места. Впечатлили и кратер вулкана Бандама, и дюны Маспаломас, и очень красивое местечко Моган - порт, ботанический сад. Елена интересный рассказчик об истории, культуре, социуме острова, его современных традициях и особенностях, а мы всегда ценим такое общение. Словом, нам всё очень понравилось! Барракито вкуснейший) Спасибо Елене!

Искренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на одинИскренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на одинИскренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на одинИскренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на одинИскренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на одинИскренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на одинИскренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на одинИскренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на одинИскренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на один

Входит в следующие категории Грана-Канарии

Похожие экскурсии из Грана-Канарии

На автомобиле по всей Гран-Канарии
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Открыть для себя каждую грань «острова мечты»
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
€390 за всё до 4 чел.
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
За один день увидеть три вулкана, пещеры, дюны и зайти в гости к троглодитам
Начало: По договорённости
12 дек в 11:30
16 дек в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Гран-Канария - сокровище Атлантики
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Гран-Канария - сокровище Атлантики
Проехать остров за 1 день: от аутентичной деревни в скале до пустыни у океана
Начало: По договорённости с организатором
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
от €399 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гране-Канарии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гране-Канарии