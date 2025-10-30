Гран-Канария — это не только пляжи, но и яркие контрасты: зелёные сады, вулканические кратеры, песчаная пустыня и уютные приморские деревушки.
Приглашаю вас на авторскую экскурсию, где мы увидим четыре лица острова, узнаем его истории и завершим день с чашкой барракито — легендарного канарского кофе.
Приглашаю вас на авторскую экскурсию, где мы увидим четыре лица острова, узнаем его истории и завершим день с чашкой барракито — легендарного канарского кофе.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля
10:00–11:00 — ботанический сад, живой музей природы
В крупнейшем саду Испании собраны растения со всех Канарских островов. Вы увидите драконовые деревья, узнаете, почему их смола называлась «кровью дракона», познакомитесь с редкими кактусами и пальмами.
11:30–12:00 — вулканический кратер Бандома
Огромная чаша глубиной 200 метров! Со смотровой площадки откроются виды на виноградники, деревни и панорамы острова. Я расскажу, как рождалась Гран-Канария и какие мифы связаны с огненной стихией.
13:00–13:30 — дюны Маспаломас, канарская Сахара
Ощутите пустыню у океана: волны песка, мягкий свет и виды, виды. Мы поговорим о том, как образовались эти дюны и почему они — природное чудо Европы.
14:00–15:00 — Пуэрто-де-Моган, маленькая Венеция
Очаровательная гавань с белыми домиками, цветущими балконами и каналами. Здесь мы завершим день чашкой барракито — кофе, в котором соединились ликёр, сгущённое молоко, корица и лимонная цедра.
Темы, которые мы обсудим во время экскурсии:
- тайны канарской флоры и символика драконового дерева
- легенды и факты о вулканах Гран-Канарии
- как рождалась «пустыня у океана» и почему дюны движутся
- жизнь острова глазами местных жителей
- барракито: история и рецепт культового канарского кофе
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельный автомобиль Kia Ceed
- Дегустация барракито входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гране-Канарии
Я живу на Канарах с 2020 года, в Испании более 15 лет. Свободно говорю на испанском и английском языках. Имею высшее филологическое образование. Люблю историю и путешествия. Cдала официальный экзамен на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
30 окт 2025
Искренне благодарим Елену за прекрасную экскурсию по Гран-Канарии. Мы прилетели с мужем на остров на один день и благодаря этой экскурсии смогли за короткое время составить представление об острове в
Входит в следующие категории Грана-Канарии
Похожие экскурсии из Грана-Канарии
Индивидуальная
до 4 чел.
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Открыть для себя каждую грань «острова мечты»
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
За один день увидеть три вулкана, пещеры, дюны и зайти в гости к троглодитам
Начало: По договорённости
12 дек в 11:30
16 дек в 09:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гран-Канария - сокровище Атлантики
Проехать остров за 1 день: от аутентичной деревни в скале до пустыни у океана
Начало: По договорённости с организатором
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
от €399 за всё до 8 чел.