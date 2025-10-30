Гран-Канария — это не только пляжи, но и яркие контрасты: зелёные сады, вулканические кратеры, песчаная пустыня и уютные приморские деревушки. Приглашаю вас на авторскую экскурсию, где мы увидим четыре лица острова, узнаем его истории и завершим день с чашкой барракито — легендарного канарского кофе.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля

10:00–11:00 — ботанический сад, живой музей природы

В крупнейшем саду Испании собраны растения со всех Канарских островов. Вы увидите драконовые деревья, узнаете, почему их смола называлась «кровью дракона», познакомитесь с редкими кактусами и пальмами.

11:30–12:00 — вулканический кратер Бандома

Огромная чаша глубиной 200 метров! Со смотровой площадки откроются виды на виноградники, деревни и панорамы острова. Я расскажу, как рождалась Гран-Канария и какие мифы связаны с огненной стихией.

13:00–13:30 — дюны Маспаломас, канарская Сахара

Ощутите пустыню у океана: волны песка, мягкий свет и виды, виды. Мы поговорим о том, как образовались эти дюны и почему они — природное чудо Европы.

14:00–15:00 — Пуэрто-де-Моган, маленькая Венеция

Очаровательная гавань с белыми домиками, цветущими балконами и каналами. Здесь мы завершим день чашкой барракито — кофе, в котором соединились ликёр, сгущённое молоко, корица и лимонная цедра.

Темы, которые мы обсудим во время экскурсии:

тайны канарской флоры и символика драконового дерева

легенды и факты о вулканах Гран-Канарии

как рождалась «пустыня у океана» и почему дюны движутся

жизнь острова глазами местных жителей

барракито: история и рецепт культового канарского кофе

Организационные детали