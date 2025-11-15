Эта экскурсия для тех, кто ищет природные места, ещё не тронутые массовым туризмом. Вы увидите пещеры Четыре двери, побываете в невероятном красивом ущелье Лас-Бакас и в ущелье Гуаядэке, где в пещерных домах живут люди. Узнаете много интересного из жизни аборигенов — как они жили, откуда приехали, как выглядели, чем занимались. И многое другое!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Гране-Канарии

Юлия Ваш гид в Гране-Канарии

Описание экскурсии

Пещеры Четыре двери

Посмотрим на места силы первых жителей острова, исследуем пещерный городок. И изучим уникальную пещеру с четырьмя входами — место религиозных культов.

Ущелье Гуаядэке

Особенность ущелья — в двух посёлках, где местные живут в домах-пещерах. У нас будет уникальная возможность посетить такое жилье и поближе познакомиться с бытом.

Ущелье Лас-Бакас

По красоте это ущелье сравнимо с каньоном Антилопы — загадочные изгибы вулканических пород поражают самых опытных путешественников.

Организационные детали