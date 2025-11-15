Эта экскурсия для тех, кто ищет природные места, ещё не тронутые массовым туризмом.
Вы увидите пещеры Четыре двери, побываете в невероятном красивом ущелье Лас-Бакас и в ущелье Гуаядэке, где в пещерных домах живут люди.
Узнаете много интересного из жизни аборигенов — как они жили, откуда приехали, как выглядели, чем занимались. И многое другое!
Описание экскурсии
Пещеры Четыре двери
Посмотрим на места силы первых жителей острова, исследуем пещерный городок. И изучим уникальную пещеру с четырьмя входами — место религиозных культов.
Ущелье Гуаядэке
Особенность ущелья — в двух посёлках, где местные живут в домах-пещерах. У нас будет уникальная возможность посетить такое жилье и поближе познакомиться с бытом.
Ущелье Лас-Бакас
По красоте это ущелье сравнимо с каньоном Антилопы — загадочные изгибы вулканических пород поражают самых опытных путешественников.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Очень важно надеть удобную обувь
- Дополнительно по желанию оплачивается обед
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Гране-Канарии
Провела экскурсии для 156 туристов
Привет всем! Меня зовут Юля. Я живу на моём любимом острове Гран Канария с 2008 года, прекрасно знаю местные традиции и культуру, быт, праздники, историю, архитектуру, все самые потаённые уголки
