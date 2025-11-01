За один день увидеть три вулкана, пещеры, дюны и зайти в гости к троглодитам
Путешествие по континенту в миниатюре откроет для вас Гран-Канарию во всём её природном и культурном разнообразии.
Я покажу вам живописное ущелье, где живут троглодиты, кратер с лугами на дне, обитаемый вулкан и пустыню на краю океана.
Мы погуляем по старинному городу с традиционной архитектурой и при желании вы попробуете местное вино, которое воспел Шекспир.
2 отзыва
Описание экскурсии
Живописный кратер Бандама
Его глубина — 170 метров, а диаметр — километр. До недавнего времени это был единственный обитаемый кратер Канар. Рядом — старейший гольф-клуб Испании и виноградники, где делают вино, которое упоминал Шекспир. В местной винодельне его можно попробовать и приобрести. А на вершине — ресторан с панорамными видами.
Гостеприимный провинциальный город Сан-Матео
Мы побродим по улицам и рассмотрим традиционную архитектуру. По выходным здесь работает продуктовый рынок: сыры, мёд, сладости, свиная колбаса с перцем и другие местные деликатесы.
Самая высокая точка острова — Пико-де-Лас-Ньевес
С высоты почти 2000 метров открывается вид на всю Гран-Канарию и соседние острова: Тенерифе, Гомеру, а иногда и другие. Зимой вершину может покрывать снег.
Кратер с зелёными лугами на дне — Кальдера-де-лос-Мартелес
Вы побываете на смотровой площадке на пути к вершине острова.
Барранко-де-Гуайадеке — ущелье с поселениями троглодитов
Дорога ведёт по самому дну ущелья мимо местных ресторанов и церкви, которые расположены в пещерах. Это место чрезвычайно популярно, особенно в выходные.
Заповедная зона и дюны Маспаломас
Вы увидите настоящую пустыню на краю океана. Можем подняться на смотровую площадку или побродить по специальным тропинкам. Рядом — туристическая зона с отелями, парками и пляжами.
В поездке:
Вы проедете по всей Гран-Канарии и увидите остров таким, как его видят местные
Узнаете, почему его называют континентом в миниатюре
Познакомитесь с культурой, историей и легендами Канарских островов
При желании попробуете местную кухню в пещерном ресторане
А ещё я расскажу:
Кто такие гуанчи и как они попали на остров
Какой остров самый вулканический и как появились Канарские острова
Какие знаменитости снимались в фильмах на Гран-Канарии и других Канарских островах
Что такое тунас и с чем его едят
Какие блюда здесь самые популярные — и почему именно они
Как происходило завоевание островов и были ли набеги пиратов
Тайминг маршрута будет зависеть в первую очередь от вас — мы будем двигаться в спокойном темпе, без спешки:
Барранко-де-Гуайадеке — 20–60 мин. (если обедаем — до 1,5 часов)
Барранко-де-Гуайадеке — Маспаломас — 40 мин.
Маспаломас — 20–60 мин
Организационные детали
Поездка проходит на Jeep Renegade, есть детские кресла
Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
Дополнительно оплачивается (по желанию) питание в кафе или ресторане
Светлана — ваш гид в Гране-Канарии
Добрый день! Давайте знакомиться — меня зовут Светлана. Я живу в столице Гран-Канарии Лас-Пальмасе с 2012 года. Мне всегда нравилось путешествовать, поэтому я использую любую возможность, чтобы изучать наш остров
вечной весны. И мне бы хотелось пригласить вас на прогулку по чудесному острову, чтобы вы увидели красоту канарских пейзажей, их разнообразие и многогранность. Я постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили этот остров так же сильно, как люблю его я.
А
Анастасия
1 ноя 2025
Отличная экскурсия, гид рассказывала очень много интересной и в то же время полезной информации. Светлана замечательный гид, с ней было легко и комфортно. И немаловажное в экскурсии такого плана -это очень комфортная машина.
В
Владимир
17 авг 2025
Спасибо Светлане за очень хорошо организованную и интересную экскурсию