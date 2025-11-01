Путешествие по континенту в миниатюре откроет для вас Гран-Канарию во всём её природном и культурном разнообразии. Я покажу вам живописное ущелье, где живут троглодиты, кратер с лугами на дне, обитаемый вулкан и пустыню на краю океана. Мы погуляем по старинному городу с традиционной архитектурой и при желании вы попробуете местное вино, которое воспел Шекспир.

Живописный кратер Бандама

Его глубина — 170 метров, а диаметр — километр. До недавнего времени это был единственный обитаемый кратер Канар. Рядом — старейший гольф-клуб Испании и виноградники, где делают вино, которое упоминал Шекспир. В местной винодельне его можно попробовать и приобрести. А на вершине — ресторан с панорамными видами.

Гостеприимный провинциальный город Сан-Матео

Мы побродим по улицам и рассмотрим традиционную архитектуру. По выходным здесь работает продуктовый рынок: сыры, мёд, сладости, свиная колбаса с перцем и другие местные деликатесы.

Самая высокая точка острова — Пико-де-Лас-Ньевес

С высоты почти 2000 метров открывается вид на всю Гран-Канарию и соседние острова: Тенерифе, Гомеру, а иногда и другие. Зимой вершину может покрывать снег.

Кратер с зелёными лугами на дне — Кальдера-де-лос-Мартелес

Вы побываете на смотровой площадке на пути к вершине острова.

Барранко-де-Гуайадеке — ущелье с поселениями троглодитов

Дорога ведёт по самому дну ущелья мимо местных ресторанов и церкви, которые расположены в пещерах. Это место чрезвычайно популярно, особенно в выходные.

Заповедная зона и дюны Маспаломас

Вы увидите настоящую пустыню на краю океана. Можем подняться на смотровую площадку или побродить по специальным тропинкам. Рядом — туристическая зона с отелями, парками и пляжами.

В поездке:

Вы проедете по всей Гран-Канарии и увидите остров таким, как его видят местные

Узнаете, почему его называют континентом в миниатюре

Познакомитесь с культурой, историей и легендами Канарских островов

При желании попробуете местную кухню в пещерном ресторане

А ещё я расскажу:

Кто такие гуанчи и как они попали на остров

Какой остров самый вулканический и как появились Канарские острова

Какие знаменитости снимались в фильмах на Гран-Канарии и других Канарских островах

Что такое тунас и с чем его едят

Какие блюда здесь самые популярные — и почему именно они

Как происходило завоевание островов и были ли набеги пиратов

Тайминг маршрута будет зависеть в первую очередь от вас — мы будем двигаться в спокойном темпе, без спешки:

Лас-Пальмас — Бандама — 25 мин.

Бандама — 10–40 мин.

Бандама — Сан-Матео — 30 мин.

Сан-Матео — 20–60 мин.

Сан-Матео — Пико-де-Лас-Ньевес — 45 мин.

Пико-де-Лас-Ньевес — 10–40 мин.

Пико-де-Лас-Ньевес — Кальдера-де-лос-Мартелес — 15 мин.

Кальдера-де-лос-Мартелес — 10–30 мин.

Кальдера-де-лос-Мартелес — Барранко-де-Гуайадеке — 50 мин.

Барранко-де-Гуайадеке — 20–60 мин. (если обедаем — до 1,5 часов)

Барранко-де-Гуайадеке — Маспаломас — 40 мин.

Маспаломас — 20–60 мин

