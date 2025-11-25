Писатель Васкес-Фигероа сказал: «Я — человек весьма обеспеченный, могу выбрать для жизни любое место на Земле. Я выбрал лучшее — Лансароте». Предлагаем вам исследовать южную часть острова — с нацпарками вулканов и виноградниками, растущими на пепле. Вы убедитесь: Лансароте — инопланетен! Не зря его пейзажи часто выбирают для съёмок голливудских фильмов.

Национальный парк вулканов «Тиманфайа» — визитная карточка острова Лансароте. На территории парка над проходящим под землёй потоком магмы располагается ресторан «Эль Диабло», спроектированный художником Сесаром Манрике. Здесь готовят отличные стейки на естественном природном жаре — при температуре около 400 °C.

Жилой дом, встроенный в лавовые пузыри, где круто замешан сочный стиль Ибицы, эклектика Туниса и всё это приправлено щепоткой Марокко.

Зелёное озеро — живописное место, где снимали сцену с Рейчел Уэлш в фильме «Миллион лет до нашей эры». Сюрреалистичный пейзаж, окружённый застывшей лавой и чёрным песком.

Виноградники и дегустации — вы увидите необычный способ выращивания винограда на вулканическом пепле и попробуете местное вино. Способ посадки и сами ландшафты — уникальны.

По дороге — застывшие лавовые потоки, съёмочные локации рекламы мировых автомобильных брендов, рассказы о жизни на Лансароте до конкисты и после неё. А также дегустации кактусового сока и блюд местной кухни.

Национальный парк вулканов — 2 часа

Кипящие котлы — 40 минут

Дом в лавовых пузырях — 1 час

Зелёное озеро — 40 минут

Винные поля и винодельни — 40 минут

