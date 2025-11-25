Писатель Васкес-Фигероа сказал: «Я — человек весьма обеспеченный, могу выбрать для жизни любое место на Земле. Я выбрал лучшее — Лансароте».
Предлагаем вам исследовать южную часть острова — с нацпарками вулканов и виноградниками, растущими на пепле.
Вы убедитесь: Лансароте — инопланетен! Не зря его пейзажи часто выбирают для съёмок голливудских фильмов.
Описание экскурсии
Национальный парк вулканов «Тиманфайа» — визитная карточка острова Лансароте. На территории парка над проходящим под землёй потоком магмы располагается ресторан «Эль Диабло», спроектированный художником Сесаром Манрике. Здесь готовят отличные стейки на естественном природном жаре — при температуре около 400 °C.
Жилой дом, встроенный в лавовые пузыри, где круто замешан сочный стиль Ибицы, эклектика Туниса и всё это приправлено щепоткой Марокко.
Зелёное озеро — живописное место, где снимали сцену с Рейчел Уэлш в фильме «Миллион лет до нашей эры». Сюрреалистичный пейзаж, окружённый застывшей лавой и чёрным песком.
Виноградники и дегустации — вы увидите необычный способ выращивания винограда на вулканическом пепле и попробуете местное вино. Способ посадки и сами ландшафты — уникальны.
По дороге — застывшие лавовые потоки, съёмочные локации рекламы мировых автомобильных брендов, рассказы о жизни на Лансароте до конкисты и после неё. А также дегустации кактусового сока и блюд местной кухни.
Примерный тайминг
Национальный парк вулканов — 2 часа
Кипящие котлы — 40 минут
Дом в лавовых пузырях — 1 час
Зелёное озеро — 40 минут
Винные поля и винодельни — 40 минут
Организационные детали
Едем на автомобиле Volkswagen Tauran, Chevrolet Captiva или аналоге
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в Национальный парк вулканов — €22 за чел.
Дом в лавовых пузырях — €10 за чел.
Обед — по желанию, около €25 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваша команда гидов в Гране-Канарии
Я — Елена. КМС по плаванию, международный инструктор по сёрфингу (ISA). Свободный английский. Увлекаюсь психологией, историей, кино, бегаю, плаваю, занимаюсь серфингом. Я закончила Санкт-Петербургский Государственный университет — юридический факультет и читать дальше
экономический факультет.
В 2011 году сёрфинг и кино привели меня на Канарские острова, где по зову души я стала работать гидом. Участвую в съемках телепередач, различных тревел-шоу (была гидом для команды проекта «Орёл и Решка» про Канарские острова), коммерческих и модных съёмках. Объехала полмира. Фанат руля! Не мыслю жизни без моря.
Провожу экскурсии со своей командой гидов.