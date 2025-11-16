На юге Гран-Канарии песок похож на сахар, а океан — на глянец. Вы увидите знаменитые дюны, побываете в местной Венеции и сфотографируетесь на белоснежном пляже. А если захотите — прокатитесь на верблюде по пескам. Я расскажу, как здесь жили до туристов и почему юг считался местом отшельников.
Описание экскурсии
- Дюны Маспаломас — природный символ острова. Вы насладитесь видом с обзорной площадки
- Катание на верблюде (по желанию) — полчаса по пескам на африканских кораблях пустыни
- Курорт Пуэрто-де-Моган — его часто называют Венецией Гран-Канарии из-за большого количества каналов. Можем отправиться в новую часть города — с яхтами и пляжем. Или заглянуть в старую, где когда-то был рыбацкий посёлок
- Пляж Амадорес или Анфи-дель-Мар — белоснежный песок и купание в Атлантике
Вы узнаете:
- Как образовались дюны и зачем на Гран-Канарии держали верблюдов
- Почему Пуэрто-де-Моган называют манговым раем
- Где располагались плантации бананов и помидоров и как менялся быт южан
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отеля (время можем согласовать в переписке)
9:30 — дюны Маспаломас: смотровая площадка, прогулка и рассказ
10:00 — катание на верблюдах (30–35 минут)
12:00 — прогулка по Пуэрто-де-Моган
13:00 — пляж, свободное время и купание
15:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Opel Mokka или аналогичном
- Возьмите с собой купальник и солнцезащитный крем
- Дополнительные расходы (по желанию): сафари на верблюдах — €18 за взрослого, €13 за ребёнка; обед
Юлия — ваш гид в Гране-Канарии
Провела экскурсии для 156 туристов
Привет всем! Меня зовут Юля. Я живу на моём любимом острове Гран Канария с 2008 года, прекрасно знаю местные традиции и культуру, быт, праздники, историю, архитектуру, все самые потаённые уголки
