Мы посетим две винодельни — абсолютно разные, в разных частях острова, но обе интересные.
Вы побываете в заповедных зонах, где виноград растёт на вулканической почве, и узнаете, почему лозы здесь почти не поливают. Услышите, что такое винный сыр и правда ли, что ягоды до сих пор мнут ногами. А ещё продегустируете несколько сортов. Чин-чин!
Вы побываете в заповедных зонах, где виноград растёт на вулканической почве, и узнаете, почему лозы здесь почти не поливают. Услышите, что такое винный сыр и правда ли, что ягоды до сих пор мнут ногами. А ещё продегустируете несколько сортов. Чин-чин!
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Первая винодельня — старейшая на острове
- Прогуляемся по усадьбе начала 20 века и познакомитесь с историей семьи Родригес-Кеглес, которая уже в пятом поколении занимается искусством виноделия
- Вы увидите уникальные сорта винограда, выращенные на вулканическом пиконе
- Заглянете в старые погреба и посмотрите на самый старый винный пресс Канар
- Узнаете, как вино связано с Жаном Рено и Агатой Кристи
- Попробуете два сорта местного вина
Вторая винодельня — там, где кактусы сменились виноградом
- Вы услышите удивительную историю места, где теперь растёт даже кофе
- Подниметесь на виноградники на самодельном фуникулёре — виды с вершины вас впечатлят
- Зайдёте в уютные погреба и узнаете секреты местных виноделов
- Разберётесь, что такое винный сыр и зачем используют жмых
- Продегустируете четыре вина с канарскими оливками и сыром
Организационные детали
Едем на автомобиле Opel Mokka или аналогичном по комфортабельности.
Дополнительные расходы:
- Дегустация на первой винодельне — €15 за чел.
- Дегустация на второй винодельне — €20 за чел.
- По желанию: обед на второй винодельне — €35 за чел., бутылка вина к обеду — €15
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Гране-Канарии
Провела экскурсии для 149 туристов
Привет всем! Меня зовут Юля. Я живу на моём любимом острове Гран Канария с 2008 года, прекрасно знаю местные традиции и культуру, быт, праздники, историю, архитектуру, все самые потаённые уголкиЗадать вопрос
Входит в следующие категории Грана-Канарии
Похожие экскурсии из Грана-Канарии
Индивидуальная
до 3 чел.
На автомобиле по всей Гран-Канарии
Открыть для себя каждую грань «острова мечты»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€399 за всё до 3 чел.
Круиз
Гран-Канария - главная звезда в вашем круизе
Сойти с трапа лайнера - и познакомиться с островом за несколько часов
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
от €399 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам вулканов и океана на Гран-Канарии
За один день увидеть три вулкана, пещеры, дюны и зайти в гости к троглодитам
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€345 за всё до 4 чел.