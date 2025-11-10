Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Мы посетим две винодельни — абсолютно разные, в разных частях острова, но обе интересные.



Вы побываете в заповедных зонах, где виноград растёт на вулканической почве, и узнаете, почему лозы здесь почти не поливают. Услышите, что такое винный сыр и правда ли, что ягоды до сих пор мнут ногами. А ещё продегустируете несколько сортов. Чин-чин!