Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Кадис — старинный город 🏙️ на побережье Андалусии, центр провинции. Легенда рассказывает, что город был основан Гераклом, поэтому Кадис претендует на звание самого старого города Европы. Город интересен своими архитектурными памятниками, прежде всего Кафедральным собором, а также песчаными пляжами.

Современный город делится на две части — старую и новую. Старый город расположен на длинной косе, выступающей в море 🌊 на 9 километров, и визуально отделен от остального города Воротами Земли (Puerta de la Tierra). В новой части города расположен самый популярный пляж 🏖️ Кадиса «La Victoria» — «Победа». На побережье расположены площадки для волейбола и футбола, круглосуточные бары 🍹 и рестораны, а также детские зоны.

Кадис — классическая Андалусия, с белоснежными домами и тропической растительностью; курорт полон испанского южного очарования.