Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Кадису

Гид S.
Гид S. – Гид из Гранады
Обзорная экскурсия по Кадису
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €120 за человека

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Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Кадис — старинный город 🏙️ на побережье Андалусии, центр провинции. Легенда рассказывает, что город был основан Гераклом, поэтому Кадис претендует на звание самого старого города Европы. Город интересен своими архитектурными памятниками, прежде всего Кафедральным собором, а также песчаными пляжами.
Современный город делится на две части — старую и новую. Старый город расположен на длинной косе, выступающей в море 🌊 на 9 километров, и визуально отделен от остального города Воротами Земли (Puerta de la Tierra). В новой части города расположен самый популярный пляж 🏖️ Кадиса «La Victoria» — «Победа». На побережье расположены площадки для волейбола и футбола, круглосуточные бары 🍹 и рестораны, а также детские зоны.
Кадис — классическая Андалусия, с белоснежными домами и тропической растительностью; курорт полон испанского южного очарования.
Начало и место завершения
🚩 Granada
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису
Обзорная экскурсия по Кадису

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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