1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
«Здесь вы познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны, гуляя по средиземноморскому лесу с соснами и кактусами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мавританская Гранада - Восток на Западе
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
Начало: Plaza Isabel la Católica
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами
Начало: На Plaza Nueva
«Вы увидите головокружительные панорамы города и окрестности, а также познакомитесь с местными традициями и обычаями»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
€190 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что
- VVictor15 мая 2024Елена профессионал! Получили большое удовольствие от Первого знакомства с Гранадой!
- ИИнна29 апреля 2024Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
- ЕЕлена14 апреля 2024Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
- AAndrei25 марта 2024Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей. Кому-то
- ККирилл10 января 2024Место волшебное, Елена прекрасно нам провела экскурсию. Всегда чувствуется, когда человек получает удовольствие от того, что делает - это про Елену. Рекомендую, не пожалеете!
- ООльга27 октября 2023Одна из жемчужин Гранады-лабиринты Альгамбры и сады Хенералифе. Удивительная сказка Востока на территории Европы. Благодаря нашему гиду Елене мы смогли
- ООльга27 октября 2023Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему
- ЕЕлена30 сентября 2023Гранада - великолепный и интересный город. Если вы не были в Гранаде, вы не до конца узнали Испанию. С гидом
- MMaria27 сентября 2023Отличная экскурсия. Все очень интересно, легко и с юмором
Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гранаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 190. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Гранады нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Гранаде много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке