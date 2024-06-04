Обзорные и познавательные экскурсии Гранады

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» в Гранаде на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Прикоснуться к мавританскому наследию, узнать историю фламенко и полюбоваться панорамами
«Здесь вы познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны, гуляя по средиземноморскому лесу с соснами и кактусами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.
Мавританская Гранада - Восток на Западе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Мавританская Гранада - Восток на Западе
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Гранадой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Гранадой
Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
180 за всё до 8 чел.
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
Начало: Plaza Isabel la Católica
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Холмы Гранады: пройти, увидеть, полюбить
Несложный треккинговый маршрут с панорамными видами
Начало: На Plaza Nueva
«Вы увидите головокружительные панорамы города и окрестности, а также познакомитесь с местными традициями и обычаями»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
190 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что
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    хотели, для этого Елена потратила с нами даже больше времени чем было предусмотрено экскурсией. Мы до сих пор под впечатлением от Гранады и особенно от Альгамбры. Рекомендую

  • V
    Victor
    15 мая 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Елена профессионал! Получили большое удовольствие от Первого знакомства с Гранадой!
  • И
    Инна
    29 апреля 2024
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Елена провела для нас отличную экскурсию- интересную и познавательную. Большое спасибо.
  • A
    Andrei
    25 марта 2024
    Первое знакомство с Гранадой
    Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей. Кому-то
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    может не понравиться темп и объем информации, но если вы любознательный человек, который любит поглощать информацию, то эта экскурсия в самый раз для вас. Узнаете за 3ч огромный пласт истории не только Гранады, но и Испании. Спасибо!

  • К
    Кирилл
    10 января 2024
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Место волшебное, Елена прекрасно нам провела экскурсию. Всегда чувствуется, когда человек получает удовольствие от того, что делает - это про Елену. Рекомендую, не пожалеете!
  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
    Одна из жемчужин Гранады-лабиринты Альгамбры и сады Хенералифе. Удивительная сказка Востока на территории Европы. Благодаря нашему гиду Елене мы смогли
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    более глубоко почувствовать всю красоту этой сказки. Особенно, если учесть, что нас разделяют столетия. Альгамбра, в силу сохранившейся аутентичности, находится под охраной ЮНЕСКО, поэтому приходится фантазировать, чтобы представить, какой была жизнь в этой крепости. Но, увидеть нужно обязательно!

  • О
    Ольга
    27 октября 2023
    Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
    Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему
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    гиду Елене за увлекательное путешествие по узким улочкам Альбайсина и рассказ о жизни местных жителей. Можно, конечно, погулять и самим, но с помошью гида более глубоко и тонко понимаешь историю этого места.

  • Е
    Елена
    30 сентября 2023
    Первое знакомство с Гранадой - исторический центр
    Гранада - великолепный и интересный город. Если вы не были в Гранаде, вы не до конца узнали Испанию. С гидом
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    Еленой посмотрели исторический центр Гранады. Экскурсия была динамичная, интересная. Елена умеет увлечь своим рассказом, знает много интересных историй о городе. В следующий раз обязательно с Еленой будем изучать другие районы Гранады

  • M
    Maria
    27 сентября 2023
    Мавританская Гранада - Восток на Западе
    Отличная экскурсия. Все очень интересно, легко и с юмором

Ответы на вопросы от путешественников по Гранаде в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Гранаде в июне 2024
Сейчас в Гранаде в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 190. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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