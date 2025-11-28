Гранада-город легенд (спасибо за это Вашингтону Ирвингу). Один из самых романтичных городов Испании. Он сохранил огромное арабское (мавританское) наследие.
Описание экскурсииГранада – самый романтический город Испании. Ни об одном другом городе не сложено столько песен, стихов и легенд. Взять хотя бы происхождение названия города! Есть легенда, что назван он так в честь дочери самого Ноя – Граны. А есть и другая легенда, что название это происходит от имени дочери Геркулеса – Гранаты. Есть достоверные данные о том, что Гранада является городом, где возникла первая диаспора иудеев – выходцев из Палестины. Не даром и на Западе, и на Востоке о Гранаде узнали как о Гарната аль Яхуд – Гранаде Евреев. Первая христианская церковь на Иберийском Полуострове тоже была построена в Гранаде -аж в 62 году Нашей эры — святым Сесилио - одним из шести учеников Святого Петра и ставшим святым мучеником и покровителем города. Почти два с половиной века правления династии Насридов – эпохи наивысшего расцвета искусств и ремесел мусульманской Испании – в Гранаде в полной гармонии жили христиане, иудеи и арабы, и совместно создавали тот неповторимый облик города, прославленный в веках и от которого до наших дней дошло столь богатое наследие. А еще, Гранада - с 1236 года столица последнего мусульманского государства на территории Испании, может похвастаться старейшими из сохранившихся до наших дней арабскими банями. Они были построены в 11 веке и отлично сохранились до наших дней. В Королевской Часовне Гранады покоится прах самых известных испанских монархов – Исабель Первой Кастильской и Фернандо Второго Арагонского – Католических Королей, как их назвал папа Александр Шестой. Именно эти монархи завершили Реконкисту – отвоевывание Иберийского Полуострова у мусульман и начали объединение разных королевств, существовавших на его землях, под знаменами Кастилии. Там же, в Королевской Часовне, покоится и их дочь – несчастная королева Хуана «безумная», которая никогда не правила страной, но до самой своей смерти носила гордый титул королевы Кастилии. Рядом с Хуаной покоится и ее супруг – Фелипе «Красивый» - из династии Габсбургов – именно его любовные интрижки и привели его жену Хуану к тому, что она заболела от раздирающих ее мук ревности.
- 1. Посещение Casa de los Tiros
- 2. Посещение Сorral de Сarbon
- 3. Посещение средневекового рынка
- 4. Осмотр/посещение Собора
- 5. Посещение Королевской Часовни
- 6. Осмотр/посещение Дворца Мадраса
- 7. Осмотр Дворца Канчильерия
- 8. Осмотр Монастыря Санта Каталина де Сафра
- 9. Посещение (опция) Арабских бань 11-го века
- 10. Осмотр дворца Casa Castril
- 11. Осмотр Дворца Palacio de los de Cordova
- 12. Осмотр/посещение дома Чапис
- 13. Прогулка по цыганскому району Сакромонте
- 14. Прогулка по историческому кварталу Альбайсин
