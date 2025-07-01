Вы вслед за ним восхититесь городом: изучите исторический центр — Кафедральный собор, первый университет, усыпательницу Католических королей, величественные здания главной улицы.
А также пройдёте по району Альбайсин, официально названному «хранилищем народной архитектуры мавров».
Описание экскурсии
Главное в историческом центре
От основания города до современности — вы узнаете самое интересное об истории Гранады. А фоном для рассказов станут знаковые достопримечательности. Вы осмотрите витиеватый фасад Кафедрального собора, побываете в усыпальнице Католических королей Изабеллы и Фернандо, увидите первый университет Гранады и узнаете о его связи с эпохой владычества мавров. На прогулке по колоритному арабскому рынку Алькайсерия я расскажу о том, что у него общего с римскими императорами, о тайне его названия и торговле шёлком. Вы также заглянете в Дом Угля и пройдёте по главной улице Гранады Gran Via, любуясь её величественными зданиями.
Извилистые улочки Альбайсина
Вторая часть экскурсии — древнейший район Гранады, чьё архитектурное наследие познакомит с мавританским периодом средневековой Испании. Вы узнаете об археологических раскопках, погрузитесь во времена расцвета арабской культуры, изучите особенности планировки района и полюбуетесь панорамами Гранады — Альбайсин расположен на склоне холма, над живописной рекой Дарро.
Организационные детали
- Посещение усыпальницы по желанию (входные билеты — €7)
- Экскурсию можно продлить, стоимость уточняйте в переписке с гидом заранее
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) — €215
- Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии €215
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Отзывы и рейтинг
Кому-то может не понравиться темп и объем информации, но если вы любознательный человек, который любит поглощать информацию, то эта экскурсия в самый раз для вас. Узнаете за 3ч огромный пласт истории не только Гранады, но и Испании.
Спасибо!
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