  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Первое знакомство с Гранадой

Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
«Если бы у вас была возможность посетить только один город в мире, этим городом должна была бы стать Гранада!» — это слова Эрнеста Хемингуэя.

Вы вслед за ним восхититесь городом: изучите исторический центр — Кафедральный собор, первый университет, усыпательницу Католических королей, величественные здания главной улицы.

А также пройдёте по району Альбайсин, официально названному «хранилищем народной архитектуры мавров».
169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
4
Первое знакомство с Гранадой
Первое знакомство с Гранадой

Что вас ожидает

Главное в историческом центре
От основания города до современности — вы узнаете самое интересное об истории Гранады. А фоном для рассказов станут знаковые достопримечательности. Вы осмотрите витиеватый фасад Кафедрального собора, побываете в усыпальнице Католических королей Изабеллы и Фернандо, увидите первый университет Гранады и узнаете о его связи с эпохой владычества мавров. На прогулке по колоритному арабскому рынку Алькайсерия я расскажу о том, что у него общего с римскими императорами, о тайне его названия и торговле шёлком. Вы также заглянете в Дом Угля и пройдёте по главной улице Гранады Gran Via, любуясь её величественными зданиями.

Извилистые улочки Альбайсина
Вторая часть экскурсии — древнейший район Гранады, чьё архитектурное наследие познакомит с мавританским периодом средневековой Испании. Вы узнаете об археологических раскопках, погрузитесь во времена расцвета арабской культуры, изучите особенности планировки района и полюбуетесь панорамами Гранады — Альбайсин расположен на склоне холма, над живописной рекой Дарро.

Организационные детали

  • Посещение усыпальницы по желанию (входные билеты — 5€).
  • Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 183€.
Первое знакомство с Гранадой
Первое знакомство с Гранадой
Первое знакомство с Гранадой
Первое знакомство с Гранадой
Первое знакомство с Гранадой
Первое знакомство с Гранадой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т.д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

31 октября 2018
Огромное спасибо Елене за интересную, содержательную экскурсию. Колоритный город с богатым наследием. Одного дня нам было слишком мало для знакомства с историей этого чудесного места...

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Лабиринты Альгамбры и садов ХенералифеЛабиринты Альгамбры и садов ХенералифеЛабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
169 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса
«Рубин в короне Гранады»: таким красивым титулом награждена Альгамбра — ярчайшее произведение арабского искусства в Западной Европе. Вы прогуляетесь по этому великолепному комплексу с его многочисленными фонтанами и колоннами, полюбуетесь богатыми интерьерами и панорамами, а также заглянете в изумрудные сады Хенералифе. И всё это — с рассказами об истории, архитектуре и жителях дворцов Альгамбры.

Обзорные экскурсии в Гранаде

Мавританская Гранада — Восток на ЗападеМавританская Гранада — Восток на ЗападеМавританская Гранада — Восток на Западе
163 за экскурсию
2.5 часа
16 отзывов
Знакомство с достопримечательностями и легендами Гранады
Я полюбила Гранаду всем сердцем еще до того, как ее увидела — начала учить испанский и окунулась в творчество гранадского поэта Федерико Гарсии Лорки. Поэтому я буду невероятно рада познакомить вас с местом, «где дуэнде досуха выжимает лимоны зари», где сливаются разные культуры, сыгравшие важную роль в истории Испании. Мавританский рынок и модерн на Гран Вия, потрясающие виды, невероятные истории и самое вкусное испанское мороженое по старинному рецепту... Представляете всё богатство красок, вкусов и впечатлений? Тогда до встречи в Гранаде!
Гранада сквозь столетияГранада сквозь столетияГранада сквозь столетия
123 за экскурсию
2 часа
Исследовать знаковые достопримечательности старинного города и насладиться его лучшими ракурсами
Гранада — удивительное место, в котором причудливо сплетаются христианские и арабские мотивы. Вы увидите католические храмы и восточные базары, услышите о мавританском и традиционном испанском укладах жизни. А еще раскроете, как Гранада связана с феноменом рыцарства и какие фатальные измены и расставания происходили на ее земле.

Выбирайте и другие экскурсии в Гранаде

ВсеИстория и архитектураПешкомМузеи и искусствоОбзорныеИндивидуальные