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Первое знакомство с Гранадой

Узнать истории знаковых достопримечательностей и изучить мавританское наследие
«Если бы у вас была возможность посетить только один город в мире, этим городом должна была бы стать Гранада!» — это слова Эрнеста Хемингуэя.

Вы вслед за ним восхититесь городом: изучите исторический центр — Кафедральный собор, первый университет, усыпательницу Католических королей, величественные здания главной улицы.

А также пройдёте по району Альбайсин, официально названному «хранилищем народной архитектуры мавров».
4.6
21 отзыв
Первое знакомство с Гранадой
Первое знакомство с Гранадой
Первое знакомство с Гранадой

Описание экскурсии

Главное в историческом центре

От основания города до современности — вы узнаете самое интересное об истории Гранады. А фоном для рассказов станут знаковые достопримечательности. Вы осмотрите витиеватый фасад Кафедрального собора, побываете в усыпальнице Католических королей Изабеллы и Фернандо, увидите первый университет Гранады и узнаете о его связи с эпохой владычества мавров. На прогулке по колоритному арабскому рынку Алькайсерия я расскажу о том, что у него общего с римскими императорами, о тайне его названия и торговле шёлком. Вы также заглянете в Дом Угля и пройдёте по главной улице Гранады Gran Via, любуясь её величественными зданиями.

Извилистые улочки Альбайсина

Вторая часть экскурсии — древнейший район Гранады, чьё архитектурное наследие познакомит с мавританским периодом средневековой Испании. Вы узнаете об археологических раскопках, погрузитесь во времена расцвета арабской культуры, изучите особенности планировки района и полюбуетесь панорамами Гранады — Альбайсин расположен на склоне холма, над живописной рекой Дарро.

Организационные детали

  • Посещение усыпальницы по желанию (входные билеты — €7)
  • Экскурсию можно продлить, стоимость уточняйте в переписке с гидом заранее
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 10) — €215
  • Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии €215

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Гранаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 50 минут
Провела экскурсии для 844 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и
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других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
3
2
2
1
Yelena
Прекрасная экскурсия под Елениным руководством! Она влюбила нас в Гранаду!
Прекрасная экскурсия под Елениным руководством! Она влюбила нас в Гранаду!
Прекрасная экскурсия под Елениным руководством! Она влюбила нас в Гранаду!
Прекрасная экскурсия под Елениным руководством! Она влюбила нас в Гранаду!
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Владислав
Великолепная Гранада, утопающая в золоте осенней листвы, манит своей историей, замысловатостью своей архитектуры, помпезностью своих зданий, темпераментом своей мелодии и вечной молодостью. Окунуться в эту живительную атмосферу, мечта каждого путешествующего
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по Испании. Но эта великолепная сцена требует и достойного рассказчика, нельзя в таких декорациях просто повторять заученный текст, равнодушно повторяя имена и фамилии халифов, королей и царствующих особ. Внимающая публика, уплатившая не малые деньги, строга и требовательна и не прощает если проводник внезапно исчезает из поля зрения, оставляя ее один на один в паутине незнакомых улиц. Мы приехали из Хаена вовремя, о чем сообщили гиду, но в связи с праздничным днем, не смогли сразу поставить машину на стоянку, а так как находились под землей, не предупредили о задержке. Спустя около получаса, мы прибыли к точке встречи, но нас уже никто не ждал, гид ушла, на довольно большое расстояние и нам пришлось ждать чтобы он вернулась. Я был бы готов простить это досадное недоразумение, если бы… … Нет, не получили мы захватывающей истории этого фантастического города, вместо этого был заученный набор фактов, не связанный общим сюжетом, рассказанный довольно костным и не всегда провальным русским языком. Гид убегала и ее приходилось искать в толпе прохожих, химии не произошло несмотря на то, что очевидно знаниями гид обладала и была сертифицированным испанским специалистом. Она честно отработала отведенные на экскурсию часы, но желания встретится с ней снова не возникло.

Великолепная Гранада, утопающая в золоте осенней листвы, манит своей историей, замысловатостью своей архитектуры, помпезностью своих зданий,
Великолепная Гранада, утопающая в золоте осенней листвы, манит своей историей, замысловатостью своей архитектуры, помпезностью своих зданий,
Великолепная Гранада, утопающая в золоте осенней листвы, манит своей историей, замысловатостью своей архитектуры, помпезностью своих зданий,
Великолепная Гранада, утопающая в золоте осенней листвы, манит своей историей, замысловатостью своей архитектуры, помпезностью своих зданий,
Великолепная Гранада, утопающая в золоте осенней листвы, манит своей историей, замысловатостью своей архитектуры, помпезностью своих зданий,
Великолепная Гранада, утопающая в золоте осенней листвы, манит своей историей, замысловатостью своей архитектуры, помпезностью своих зданий,
Великолепная Гранада, утопающая в золоте осенней листвы, манит своей историей, замысловатостью своей архитектуры, помпезностью своих зданий,
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A
Елена в быстром темпе провела экскурсию по всем примечательным местам Гранады (кроме Альгамбры), давая много информации и рассказывая множество подробностей.
Кому-то может не понравиться темп и объем информации, но если вы любознательный человек, который любит поглощать информацию, то эта экскурсия в самый раз для вас. Узнаете за 3ч огромный пласт истории не только Гранады, но и Испании.
Спасибо!
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Лена
Мы очень рады нашему решению узнать о Гранаде с помощью Елены. Она была очень знающим гидом, который показал нам местные жемчужины и ответилa на все наши вопросы. Мы очень рекомендуем Елену всем, кто хочет узнать об истории Гранады, ее важнейших архитектурных объектах и жизни гранадцев много веков назад и сегодня.
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О
Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Всё было на высшем уровне. Все наши пожелания были учтены, мы увидели все, что хотели, для этого Елена потратила с нами даже больше времени чем было предусмотрено экскурсией. Мы до сих пор под впечатлением от Гранады и особенно от Альгамбры.
Рекомендую
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Dmitry
Это было действительно наше первое знакомство с Гранадой. История, архитектура, легенды и современная жизнь, все вместилось в нашу экскурсию-знакомство! Спасибо Елене за то, что за 3 часа мы смогли посмотреть столько прекрасных мест этого многогранного и красивейшего города!
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