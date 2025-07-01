«Если бы у вас была возможность посетить только один город в мире, этим городом должна была бы стать Гранада!» — это слова Эрнеста Хемингуэя. Вы вслед за ним восхититесь городом: изучите исторический центр — Кафедральный собор, первый университет, усыпательницу Католических королей, величественные здания главной улицы. А также пройдёте по району Альбайсин, официально названному «хранилищем народной архитектуры мавров».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Главное в историческом центре

От основания города до современности — вы узнаете самое интересное об истории Гранады. А фоном для рассказов станут знаковые достопримечательности. Вы осмотрите витиеватый фасад Кафедрального собора, побываете в усыпальнице Католических королей Изабеллы и Фернандо, увидите первый университет Гранады и узнаете о его связи с эпохой владычества мавров. На прогулке по колоритному арабскому рынку Алькайсерия я расскажу о том, что у него общего с римскими императорами, о тайне его названия и торговле шёлком. Вы также заглянете в Дом Угля и пройдёте по главной улице Гранады Gran Via, любуясь её величественными зданиями.

Извилистые улочки Альбайсина

Вторая часть экскурсии — древнейший район Гранады, чьё архитектурное наследие познакомит с мавританским периодом средневековой Испании. Вы узнаете об археологических раскопках, погрузитесь во времена расцвета арабской культуры, изучите особенности планировки района и полюбуетесь панорамами Гранады — Альбайсин расположен на склоне холма, над живописной рекой Дарро.

Организационные детали