Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Познакомьтесь с уникальными кварталами Гранады: Альбайсин и Сакромонте. Откройте для себя историю, культуру и потрясающие виды на Альгамбру
Экскурсия по кварталам Гранады предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.
В Альбайсине вы пройдётесь по извилистым улочкам, которые хранят наследие мавританской архитектуры, и насладитесь панорамными видами. Сакромонте откроет
вам мир цыганской культуры и фламенко, а также покажет знаменитые пещеры-куэвы. Этот тур станет настоящим путешествием во времени, где каждый уголок расскажет свою историю. Идеальный выбор для тех, кто хочет узнать Гранаду изнутри и почувствовать её неповторимый колорит
Таким статусом эксперты ЮНЕСКО наградили древнейший район Гранады. Его извилистые улочки не раз выведут к панорамным видам города — Альбайсин расположен на склоне холма. Отсюда идеально любоваться закатами — красивейшими в Испании, поверьте! В Альбайсине вы перенесётесь во времена расцвета арабской культуры, узнаете, как она отразилась в местной архитектуре, и увидите её образцы: например, дома, окружённые зелёными садами, которые называют «кармен». А ещё я расскажу, что отличает планировку арабского квартала и что здесь находили археологи.
Наследие яркого квартала Сакрамонте
Улочки Альбайсина убегают в Сакрамонте — район в долине Вальпараисо, где протекает река Дарро. Здесь вы познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны, гуляя по средиземноморскому лесу с соснами и кактусами. Полюбуетесь видами Альгамбры — дворца-шедевра арабского искусства. Узнаете, как же квартал связан с цыганами и погрузитесь в историю фламенко — страстный танец зарождался в Сакрамонте. И конечно в программе знаменитые пещеры-куэвы, где и сегодня течёт жизнь. В музее пещер Сакрамонте я расскажу о том, кто и зачем их создавал, об образе жизни в доме-пещере и о ремёслах квартала.
Организационные детали
Программа может быть дополнена посещением музеев по вашим интересам (уточняйте у гида).
Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 196€.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Гранаде
Провела экскурсии для 728 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и
других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!
Ольга
5 окт 2025
Очень понравилось. Сразу складывается впечатление от города, посмотрели много красивых мест, которые без гида вы никогда сами не найдете: гостиница в бывшем аристократическом особняке, церковь, где непрерывно молятся монахини, и тд. Все организовано прекрасно. Гид посоветовал хороший ресторан для обеда после экскурсии.
Дарина
26 июл 2025
Экскурсия удалась. Спасибо Елене. Ей удалось погрузить нас в историю и культуру этого необыкновенного города. Обширными знаниями, поэтическими образами и позитивным настроением щедро делилась с нами Елена. Буду рекомендовать всем, кто отправится в Гранаду.
Инна
29 апр 2024
Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
О
Ольга
27 окт 2023
Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему гиду Елене за увлекательное путешествие по узким улочкам Альбайсина и рассказ о жизни местных жителей. Можно, конечно, погулять и самим, но с помошью гида более глубоко и тонко понимаешь историю этого места.
Л
Лариса
7 июн 2023
Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось
А
Андрей
17 авг 2019
Здравствуйте. Хотим поделиться с вами своими впечатлениями, которые мы получили от экскурсии по сказочному городу Гранада. Нашим гидом была, необыкновенная восточная красавица Елена. С первых минут общения, мы погрузились в
атмосферу таинства и очарования рассказа и осмотра достопримечательностей. Елена, нас увлекла своими знаниями и неординарным подходом к экскурсии. Мы обходили кварталы, вглядываясь в красоту и погружались в атмосферу старины. Елена сопровождала нашу прогулку интересными, историческими, глубокими и необыкновенно увлекательными историями про город, его историю, судьбу жителей. Мы получили невероятное удовольствие, обоготились знаниями, а главное - желанием вновь посетить и продолжить общение с замечательным гидом Еленой.