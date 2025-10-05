Мои заказы

Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте

Познакомьтесь с уникальными кварталами Гранады: Альбайсин и Сакромонте. Откройте для себя историю, культуру и потрясающие виды на Альгамбру
Экскурсия по кварталам Гранады предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру города.

В Альбайсине вы пройдётесь по извилистым улочкам, которые хранят наследие мавританской архитектуры, и насладитесь панорамными видами. Сакромонте откроет
вам мир цыганской культуры и фламенко, а также покажет знаменитые пещеры-куэвы. Этот тур станет настоящим путешествием во времени, где каждый уголок расскажет свою историю. Идеальный выбор для тех, кто хочет узнать Гранаду изнутри и почувствовать её неповторимый колорит

4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Виды на Альгамбру
  • 🏺 Мавританская архитектура
  • 💃 История фламенко
  • 🏞 Средиземноморская природа
  • 🏡 Пещеры-куэвы
Кварталы Гранады: арабский Альбайсин и цыганский Сакромонте
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Что можно увидеть

  • Альгамбра
  • Пещеры-куэвы

Описание экскурсии

Альбайсин — хранилище народной архитектуры мавров

Таким статусом эксперты ЮНЕСКО наградили древнейший район Гранады. Его извилистые улочки не раз выведут к панорамным видам города — Альбайсин расположен на склоне холма. Отсюда идеально любоваться закатами — красивейшими в Испании, поверьте! В Альбайсине вы перенесётесь во времена расцвета арабской культуры, узнаете, как она отразилась в местной архитектуре, и увидите её образцы: например, дома, окружённые зелёными садами, которые называют «кармен». А ещё я расскажу, что отличает планировку арабского квартала и что здесь находили археологи.

Наследие яркого квартала Сакрамонте

Улочки Альбайсина убегают в Сакрамонте — район в долине Вальпараисо, где протекает река Дарро. Здесь вы познакомитесь с особенностями местной флоры и фауны, гуляя по средиземноморскому лесу с соснами и кактусами. Полюбуетесь видами Альгамбры — дворца-шедевра арабского искусства. Узнаете, как же квартал связан с цыганами и погрузитесь в историю фламенко — страстный танец зарождался в Сакрамонте. И конечно в программе знаменитые пещеры-куэвы, где и сегодня течёт жизнь. В музее пещер Сакрамонте я расскажу о том, кто и зачем их создавал, об образе жизни в доме-пещере и о ремёслах квартала.

Организационные детали

  • Программа может быть дополнена посещением музеев по вашим интересам (уточняйте у гида).
  • Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 196€.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Гранаде
Провела экскурсии для 728 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и
других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Ольга
Ольга
5 окт 2025
Очень понравилось. Сразу складывается впечатление от города, посмотрели много красивых мест, которые без гида вы никогда сами не найдете: гостиница в бывшем аристократическом особняке, церковь, где непрерывно молятся монахини, и тд.
Все организовано прекрасно. Гид посоветовал хороший ресторан для обеда после экскурсии.
Дарина
Дарина
26 июл 2025
Экскурсия удалась. Спасибо Елене. Ей удалось погрузить нас в историю и культуру этого необыкновенного города. Обширными знаниями, поэтическими образами и позитивным настроением щедро делилась с нами Елена. Буду рекомендовать всем, кто отправится в Гранаду.
Инна
Инна
29 апр 2024
Елена очень позитивный и приятный человек. Она сама тренированный ходок, а достопримечательности Гранады этого требуют. Она прекрасно показала нам за один день все самое лучшее в Гранаде и спасибо ей за наши прекрасные впечатления.
О
Ольга
27 окт 2023
Для человека, живущего в северной Европе, знакомство с арабским влиянием на культуру этих мест очень интересно и познавательно. Спасибо нашему гиду Елене за увлекательное путешествие по узким улочкам Альбайсина и рассказ о жизни местных жителей. Можно, конечно, погулять и самим, но с помошью гида более глубоко и тонко понимаешь историю этого места.
Л
Лариса
7 июн 2023
Елена заранее предупредила нас об особенностях парковки. С терпением и дружелюбием отнеслась к нашему опозданию. Сама экскурсия была в формате легкой и приятной беседы с остановками в прекрасных местах для фото. Нам понравилось
А
Андрей
17 авг 2019
Здравствуйте. Хотим поделиться с вами своими впечатлениями, которые мы получили от экскурсии по сказочному городу Гранада. Нашим гидом была, необыкновенная восточная красавица Елена. С первых минут общения, мы погрузились в
атмосферу таинства и очарования рассказа и осмотра достопримечательностей. Елена, нас увлекла своими знаниями и неординарным подходом к экскурсии. Мы обходили кварталы, вглядываясь в красоту и погружались в атмосферу старины. Елена сопровождала нашу прогулку интересными, историческими, глубокими и необыкновенно увлекательными историями про город, его историю, судьбу жителей. Мы получили невероятное удовольствие, обоготились знаниями, а главное - желанием вновь посетить и продолжить общение с замечательным гидом Еленой.

Входит в следующие категории Гранады

