12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и архитектурой дворцово-паркового комплекса

Елена
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Елена – ваш гид
«Рубин в короне Гранады»: таким красивым титулом награждена Альгамбра — ярчайшее произведение арабского искусства в Западной Европе.

Вы прогуляетесь по этому великолепному комплексу с его многочисленными фонтанами и колоннами, полюбуетесь богатыми интерьерами и панорамами, а также заглянете в изумрудные сады Хенералифе.

И всё это — с рассказами об истории, архитектуре и жителях дворцов Альгамбры.
169 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.83
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе

Что вас ожидает

Изумрудные сады и фонтаны
Сохранившиеся с 18 века сады Хенералифе — шедевр садоводческого искусства и воссозданный образ рая из Корана. Вы прогуляетесь вдоль искусно подстриженных деревьев в Нижних садах и побываете в Паласио Хенералифе. Пройдя по живописному Дворику Оросительного канала, вы выйдете к смотровой площадке Романтический мирадор — отсюда открываются великолепные виды Альгамбры. В конце прогулки по Хенералифе вас ждёт цветущая Олеандровая аллея и средневековая Медина.

Альгамбра — великолепный Красный замок
Вы узнаете, как мавританские эмиры из династии Насридов создали свой земной рай, и пройдёте по трём монументальным архитектурным ансамблям: Мешуару, Комаресу и Дворцу Львов. В каждом из них вы полюбуетесь роскошными интерьерами с гипсовой лепниной, изразцами, арабской вязью, мраморными колоннами и капителями. Вы посетите «Зал двух сестёр» с великолепным резным потолком, двор Золотой комнаты, Львиный дворик и другие дворцовые уголки — я расскажу об истории и архитектурных особенностях каждого из них.

Крепость Алькабаса и дворец Карла V
На экскурсии вы увидите цитадель Альгамбры — Алькабасу, узнаете истории её башен и поднимитесь на одну из них, чтобы полюбоваться всем комплексом и видами Гранады. Кроме того, вас ждёт дворец Карла V — построенный в стиле Ренессанс, он резко контрастирует с мавританскими постройками.

Организационные детали

  • Важно: необходимо заранее покупать входные билеты в Альгамбру в интернете. Они оплачиваются дополнительно (около 15 €/чел; билет для гида не нужен).
  • Обратите внимание: в выходные и праздничные дни стоимость экскурсии 183€.
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе
Лабиринты Альгамбры и садов Хенералифе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Добро пожаловать в Испанию. Меня зовут Елена. Я аккредитованный гид в Испании. Закончила отделение туризма в институте в Гранаде. Лицензия позволяет мне проводить экскурсии в музеях и других объектах, являющихся частью культурного наследия ЮНЕСКО. И также гарантирует отличное знание истории и культуры Испании. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии в Гранаде и по всей Андалусии. Обожаю наш город и нашу страну и сделаю так, чтобы и вы влюбились и возвращались сюда вновь и вновь! Рада принять вас в волшебной Гранаде, которую, надеюсь, вы не забудете никогда. В Андалусии много природных красот и достойных посещения достопримечательностей. А традиционная кухня и самобытная культура страны и региона порадуют своей необычностью. Я помогу вам составить программу экскурсий с учетом ваших пожеланий и предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, клубы, магазины и т.д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. С удовольствием провожу экскурсии, выполняю работу переводчика и помогаю приезжим с любыми затруднениями. География и продолжительность тура зависит только от вас! Я готова предлагать и другие варианты по просьбе гостей. Я сделаю ваше путешествие незабываемым!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Огромное спасибо Елене за великолепную экскурсию. Она прекрасно разбирается как в истории, архитектуре, а также поведала нам о растениях , которые в изобилии произрастают в этих дивных садах..Без неё было бы трудно оценить великолепие этого дворца. Экскурсия была очень информативна, мы услышали интересные легенды и рассказы об Альгамбры и их обитателях. Очень рекомендую эту экскурсию.
4 ноября 2019
Огромное, чуть запоздалое :) , спасибо Елене за прекрасный дневной тур по Гранаде, включая Альамбру.
Все было очень содержательно, интересно, весьма динамично и с учётом наших поэланий. Короче, влиюбились в Гренанаду и на долго :)
Отдельно хочу отметить удобство наушников даже для такой маленькой группы как была наша (4 человека).

Спасибо еще раз за прекрасный день и хочу порекомендовать всем туры с Еленой - вы не пожалеете :)
31 июля 2019
Замечательная экскурсия, отличный гид! Рекомендую!
29 июля 2019
В целом все понравилось, надо отдать должное: Елена старалась рассказать интересно, и объем информации был озвучен немалый, это ценно:) Но все же цена показалась неоправданно высокой, поэтому эффекта "вау" не получилось..
14 мая 2019
Прямо скажу, мы бывали и ранее в этом чудесном, практически сказочном, месте. Но экскурсия с Еленой позволила посмотреть на дворцы и сады Альгамбры по новому. Елена провела нас своим маршрутом, обращая внимание на места, которые мы не замечали ранее. Благодаря ее рассказу в голове выстроилась последовательность исторических событий, а окружающая обстановка помогла воображению увидеть события и людей прошлого.
Очень удобной оказалась экскурсионная радиосистема, которую использует Елена. Она позволяет свободно двигаться вокруг гида, фотографировать и одновременно слышать ее рассказ. В условиях перенасыщенной туристами Альгамбры это оказалось важно.
Елена, спасибо вам и дальнейших успехов!
21 апреля 2019
Спасибо Елена, Вы профессионал и очень интересный рассказчик. Мы вместо 3 часов , гуляли почти 4. Время пробежало не заметно. Были с сыном 9 лет, даже ему было интересно. Лена хорошо знает историю этих мест, ее рассказ погружает в атмосферу времени, узнали много интересных деталей. Потом посоветовала прекрасные бани и поделилась контактами вкусных ресторанов. Буду рекомендовать друзьям.
8 января 2019
Экскурсия была очень полезна. Именно в Альгамбру необходима экскурсия. Самостоятельно правильно пройти и понять Альгамбру за те несколько часов, что мы отвели на нее практически невозможно. Благодарим Елену (нашего гида) за понятный для нас, не искушенных в мусульманских (арабских) традициях рассказ про это удивительное место. Уже спустя неделю все еще сложно осмыслить и понять все величие этого места. Хотелось бы отметить, что Альгамбра - это именно лабиринты и тот вид музеев и архитектурных памятников, которые пробуждают воображение. Его величие и красота скрыты и не сразу открывается путешественникам. Поэтому экскурсия была крайне познавательна и могу ее рекомендовать всем желающим посетить Альгамбру. Взять лучше индивидуальную, чтобы иметь возможность неспешно осмотреть больше тайных уголков. Елена очень хороший и отзывчивый гид и нам очень помогла. Особая благодарность за подсказку использовать билет на автобус из Альгамбры повторно при поездке по Гранаде.
19 сентября 2018
Елена, которая нас сопровождала во время экскурсии, нам очень понравилась. Еще до приезда смогла выделить время и проконсультировала по покупке билетов в Альгамбру, а так же учла все наши пожелания (время начала и место встречи). Экскурсия была очень информативна. Мы пополнили свой багаж знаний информацией об истории и традициях тех мест, где посчастливилось находиться.
В заключении получили ценные советы по дальнейшему пребыванию в Гранаде.
Мы очень довольны проведенным в Гранаде временем во многом благодаря Елене!
27 августа 2018
Обязательно берите именно экскурсию . Без нее вы только оцените роскошь и великолепие Альгамбры. Гид доступно объяснил исторические моменты и показал все уголки этого дивного исторического памятника
23 июля 2018
Елена поразила своими знаниями и увлеченностью, знанием цветов и деревьев, архитектуры. Лена приводила цитаты, рассказывала легенды. Очень увлекательная экскурсия, спасибо!
Ещё 2 отзыва

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