12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Изумрудные сады и фонтаны

Сохранившиеся с 18 века сады Хенералифе — шедевр садоводческого искусства и воссозданный образ рая из Корана. Вы прогуляетесь вдоль искусно подстриженных деревьев в Нижних садах и побываете в Паласио Хенералифе. Пройдя по живописному Дворику Оросительного канала, вы выйдете к смотровой площадке Романтический мирадор — отсюда открываются великолепные виды Альгамбры. В конце прогулки по Хенералифе вас ждёт цветущая Олеандровая аллея и средневековая Медина.

Альгамбра — великолепный Красный замок

Вы узнаете, как мавританские эмиры из династии Насридов создали свой земной рай, и пройдёте по трём монументальным архитектурным ансамблям: Мешуару, Комаресу и Дворцу Львов. В каждом из них вы полюбуетесь роскошными интерьерами с гипсовой лепниной, изразцами, арабской вязью, мраморными колоннами и капителями. Вы посетите «Зал двух сестёр» с великолепным резным потолком, двор Золотой комнаты, Львиный дворик и другие дворцовые уголки — я расскажу об истории и архитектурных особенностях каждого из них.

Крепость Алькабаса и дворец Карла V

На экскурсии вы увидите цитадель Альгамбры — Алькабасу, узнаете истории её башен и поднимитесь на одну из них, чтобы полюбоваться всем комплексом и видами Гранады. Кроме того, вас ждёт дворец Карла V — построенный в стиле Ренессанс, он резко контрастирует с мавританскими постройками.