Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Рассказать об Арле (Arles) в нескольких словах чрезвычайно трудно: его богатое и славное прошлое, его многочисленные художественные красоты; его чуть странный, но музыкальный язык; воздух, которым здесь так легко дышится; живая и праздничная атмосфера города — все это требует отдельного описания. Чтобы понять Арль, здесь необходимо жить.

Упомянем вкратце основные моменты его истории 📖 известными жителями Арелата (Arelate) были лигуры. О его большом значении свидетельствует упоминание Цезарем в «Записках о Галльской войне». В Западной Римской империи Арелат был одним из самых людных и цветущих портов. Первым епископом считается апостол от семидесяти Святой Трофим. В шестом веке город 🏙️ был захвачен и разорен вестготами, около 730 года — арабами.

В 934–1032 Арль был столицей ⭐️ могущественного Арльского королевства, затем на некоторое время здесь возобладало купеческо-республиканское управление по итальянскому образцу. В 1239 году Арль потерял политическую самостоятельность и вошел в состав графства Прованского. В скором времени он уступил значение главного порта Южной Франции Марселю. С февраля 1888 года по май 1889 года в Арле работали художники Гоген и Винсент ван Гог; для последнего этот период был самым продуктивным в жизни.

В Арле сохранилось немало античных строений — часть городской стены, театр и амфитеатр (первый век до нашей эры), где могло поместится до 20000 зрителей (до сих пор используется для проведения корриды). При раскопках было обнаружено много ценных произведений искусства (из них — «Венера Арпезианская», перевезенная в Лувр). Церковь ⛪ св. Трофима была основана в седьмом веке и неоднократно перестраивалась. Руины античного Арелата в 1981 году были объявлены памятником Всемирного наследия человечества.

Нельзя уехать из Арля, не взглянув на остатки Дворца Константина, соседствующие с Термами, которые римский император соорудил в четвертом веке. Размеры терм (98 на 45 метров) делают их самыми большим термальным комплексом Прованса. Руины находятся на юге от Форума.

Детальная информация о вариантах проведения данной экскурсии 🧭 при контакте.