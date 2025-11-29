Мои заказы

Аристократичный Мадрид

Описание экскурсии

Мадрид — это настоящая дворцовая столица Европы. Его основные достопримечательности — это замки, крепости, дома знатных вельмож. Мы проведём вас по местам, где раньше бывали аристократы, а сегодня находятся резиденции первых лиц государства и художественные музеи. Погрузившись в мир роскоши и искусства, вы в полной мере прочувствуете характер города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Что вас ожидает
  • Мадрид - город, где богатая история сочетается с современной роскошью, искусством мирового класса. Сколько здесь памятников, дворцов, триумфальных ворот, колоннад, фонтанов! Чтобы вы не потерялись в этом великолепии, мы составили маршрут по важнешим историческим местам и музеям. Итак, вот наш план:
  • Увидеть - и восхититься:
  • Внутреннее устройство Королевской оперы: тайны закулисья, актёрские гримёрные и роскошные подмостки
  • Дворец, откуда управляют всем Мадридом
  • Центральный парк Мадрида, который долгое время был открыт лишь для монархии
  • Королевский дворец, главную архитектурную жемчужину Испании
  • Весь Мадрид как на ладони: мы поднимемся на лучшую смотровую площадку
  • Место, откуда берут начало все дороги Испании
  • Старый город и сердце средневекового Мадрида
  • Любой из музеев живописи «золотого треугольника Мадрида» на ваш выбор: Прадо, Тиссен-Борнемиса, либо музей Королевы Софии
  • Понять - и почувствовать
  • Все грани королевского быта
  • Любопытные факты из жизни испанских монархов
  • Прогулка по средневековым улочкам, посещение старинного рынка Mercado de San Miguel и дегустация нуги
  • Обед в локальном ресторане, который не упоминается в типичных путеводителях, и дегустация знаковых столичных тапас
  • Мир испанского искусства и секреты художников-гениев
Что не входит в цену
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды/nЕда и напитки, а также входные билеты (по желанию) не включены в стоимость. Билеты для гида также покупают гости. /n - Билет в Музей Королевских коллекций - от 15 евро/чел. /n - Билет в Королевский дворец (покупается заранее) - 15 евро/чел. /n - Билет в музей живописи на выбор - от 15 евро/чел.
Место начала и завершения?
Королевский дворец, Достопримечательность · Мадрид, Паласио
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

