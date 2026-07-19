134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Мадриде нет моря, но есть Маяк Монклоа, не знакомый большинству туристов, с которого мы и начнем знакомство с городом. С высоты смотровой площадки вам откроется захватывающая круговая панорама на весь город. А пока вы будете любоваться Мадридом, я расскажу всё самое интересное из богатой истории города.
Прогулка по историческому центру
Затем мадридское метро доставит нас в исторический центр города. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: вокзалу Аточа, «треугольнику искусств» с музеями Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, древнеегипетскому храму Дебод. Рассмотрим панораму королевского дворца и собор Святой Альмудены – покровительницы Мадрида, пройдем по площади Майор и площади Дэ Ла Вилья. Вы узнаете об архитектурных особенностях города, повседневной жизни испанцев, а также услышите истории из жизни Мадрида и его королевских особ.
Атмосфера современного Мадрида
Исследуя прошлое Мадрида, не забудем и о настоящем! Мы пройдём по главной туристической улице города – Гран Вия, которая никогда не спит. Посетим площадь Нептуна и площадь Сибелес, где проходят все городские празднования, а еще обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса! Вы узнаете, откуда берут начало все магистрали Испании, как история и современность Мадрида связаны с Россией, какие ценности скрыты от туристов в переплетении мадридских улочек и еще много другое.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед центральным историческим фасадом вокзала Аточа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1264 туристов
Меня зовут Лана. Я жизнерадостная девушка, лёгкая на подъем, неутомимая и стрессоустойчивая. Постоянно ищу неизведанное, а тем, что знаю, с удовольствием делюсь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 187 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
181
4
5
3
1
2
–
1
–
Р
Римма
Лана прекрасный рассказчик, профессионал, влюбленный в Мадрид. 4,5 часа пролетело мгновенно, рекомендуем всем, кто хочет полюбить Мадрид forever💥
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
прекрасная экскурсия и Лана очень интересная и живая личность, с ней было интересно впервые побывать и изучать Мадрид
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Лана, огромное спасибо за очень интересную и не скучную экскурсию. Это было потрясающе!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Саша
Брали экскурсию на группу из 6 человек, понравилось абсолютно всем! Лана рассказала очень подробно про историю города, архитектуру, разбавляла большим количеством интересных фактов, отвечала на все наши вопросы. Экскурсия очень читать дальшеуменьшить
объёмная, но самое то, чтобы узнать город по настоящему. Среди нас были те, кто уже был в Мадриде, но после экскурсии как будто все было разложено по полочкам и город стал более знакомым и родным.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе. Огромное спасибо Лане! Наша экскурсия была очень впечатляющей, информативно интересной и на удивление быстрой. Супер организованно, внимательно и спокойно. Лана, ты лучший гид в Мадриде, спасибо. С уважением Юлия и Ирина.
Вам был полезен этот отзыв?
Vladimir
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный и живой экскурсовод! Помимо исторических фактов также рассказала много о жизни в Испании. Время пролетело абсолютно незаметно. Когда приеду в Мадрид в следующий раз, обязательно обращусь к Лане за еще одной экскурсией😁😁