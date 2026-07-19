134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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С небес на землю Мадрида

Поднимитесь на Маяк Монклоа и узнайте Мадрид с новой высоты, затем погрузитесь в его уникальную историю
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию "С небес на землю Мадрида", где вы начнете свое путешествие с восхитительной панорамы города с телебашни Маяк Монклоа.

Вас ждет увлекательное рассказ о многовековой истории Мадрида,
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его культурных и архитектурных сокровищах.

Прогулка по историческому центру раскроет перед вами величие вокзала Аточа, тайны "треугольника искусств" и древности храма Дебод.

Ощутите дух королевского дворца, исследуйте площади Майор и Дэ Ла Вилья, узнайте о жизни и традициях мадридцев.

Маршрут включает в себя прогулку по бурлящей жизнью Гран Вии и посещение знаменитых городских площадей.

Эта экскурсия позволит вам проникнуться атмосферой Мадрида и увидеть его глазами настоящего местного жителя

5
187 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Панорамный вид на Мадрид с высоты
  • 🏛 Прогулка по историческим достопримечательностям
  • 🎨 Посещение знаменитых музеев
  • 🏰 Узнать историю королевских особ
  • 🌟 Ощутить атмосферу современной столицы
  • 🗣 Интересные рассказы о традициях и нравах
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида

Что можно увидеть

  • Маяк Монклоа
  • Вокзал Аточа
  • Музей Прадо
  • Музей Королевы Софии
  • Музей Тиссен-Борнемиса
  • Храм Дебод
  • Королевский дворец
  • Собор Святой Альмудены
  • Площадь Майор
  • Площадь Дэ Ла Вилья
  • Гран Вия
  • Площадь Нептуна
  • Площадь Сибелес

Описание экскурсии

Увидеть Мадрид с высоты

В Мадриде нет моря, но есть Маяк Монклоа, не знакомый большинству туристов, с которого мы и начнем знакомство с городом. С высоты смотровой площадки вам откроется захватывающая круговая панорама на весь город. А пока вы будете любоваться Мадридом, я расскажу всё самое интересное из богатой истории города.

Прогулка по историческому центру

Затем мадридское метро доставит нас в исторический центр города. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: вокзалу Аточа, «треугольнику искусств» с музеями Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, древнеегипетскому храму Дебод. Рассмотрим панораму королевского дворца и собор Святой Альмудены – покровительницы Мадрида, пройдем по площади Майор и площади Дэ Ла Вилья. Вы узнаете об архитектурных особенностях города, повседневной жизни испанцев, а также услышите истории из жизни Мадрида и его королевских особ.

Атмосфера современного Мадрида

Исследуя прошлое Мадрида, не забудем и о настоящем! Мы пройдём по главной туристической улице города – Гран Вия, которая никогда не спит. Посетим площадь Нептуна и площадь Сибелес, где проходят все городские празднования, а еще обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса! Вы узнаете, откуда берут начало все магистрали Испании, как история и современность Мадрида связаны с Россией, какие ценности скрыты от туристов в переплетении мадридских улочек и еще много другое.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед центральным историческим фасадом вокзала Аточа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана
Лана — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1264 туристов
Меня зовут Лана. Я жизнерадостная девушка, лёгкая на подъем, неутомимая и стрессоустойчивая. Постоянно ищу неизведанное, а тем, что знаю, с удовольствием делюсь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 187 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
181
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5
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Лана прекрасный рассказчик, профессионал, влюбленный в Мадрид. 4,5 часа пролетело мгновенно, рекомендуем всем, кто хочет полюбить Мадрид forever💥
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Виктория
прекрасная экскурсия и Лана очень интересная и живая личность, с ней было интересно впервые побывать и изучать Мадрид
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А
Лана, огромное спасибо за очень интересную и не скучную экскурсию. Это было потрясающе!!!
Лана, огромное спасибо за очень интересную и не скучную экскурсию. Это было потрясающе!!!
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Саша
Брали экскурсию на группу из 6 человек, понравилось абсолютно всем! Лана рассказала очень подробно про историю города, архитектуру, разбавляла большим количеством интересных фактов, отвечала на все наши вопросы. Экскурсия очень
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объёмная, но самое то, чтобы узнать город по настоящему. Среди нас были те, кто уже был в Мадриде, но после экскурсии как будто все было разложено по полочкам и город стал более знакомым и родным.

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Юлия
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе.
Огромное спасибо Лане! Наша экскурсия была очень впечатляющей, информативно интересной и на удивление быстрой. Супер организованно, внимательно и спокойно. Лана, ты лучший гид в Мадриде, спасибо.
С уважением Юлия и Ирина.
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе.
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе.
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе.
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе.
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе.
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе.
Мадрид встретил нас с дождём и ветром. Но даже не смотря на плохие погодные условия, мы отлично провели время в этом прекрасном городе.
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Vladimir
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный и живой экскурсовод! Помимо исторических фактов также рассказала много о жизни в Испании. Время пролетело абсолютно незаметно. Когда приеду в Мадрид в следующий раз, обязательно обращусь к Лане за еще одной экскурсией😁😁
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный
Просто великолепная экскурсия, я в восторге! Одна из лучших экскурсий в моей жизни😁 Лана очень интересный
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