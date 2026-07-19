134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию "С небес на землю Мадрида", где вы начнете свое путешествие с восхитительной панорамы города с телебашни Маяк Монклоа.Вас ждет увлекательное рассказ о многовековой истории Мадрида,

его культурных и архитектурных сокровищах. Прогулка по историческому центру раскроет перед вами величие вокзала Аточа, тайны "треугольника искусств" и древности храма Дебод. Ощутите дух королевского дворца, исследуйте площади Майор и Дэ Ла Вилья, узнайте о жизни и традициях мадридцев. Маршрут включает в себя прогулку по бурлящей жизнью Гран Вии и посещение знаменитых городских площадей. Эта экскурсия позволит вам проникнуться атмосферой Мадрида и увидеть его глазами настоящего местного жителя

Описание экскурсии

Увидеть Мадрид с высоты

В Мадриде нет моря, но есть Маяк Монклоа, не знакомый большинству туристов, с которого мы и начнем знакомство с городом. С высоты смотровой площадки вам откроется захватывающая круговая панорама на весь город. А пока вы будете любоваться Мадридом, я расскажу всё самое интересное из богатой истории города.

Прогулка по историческому центру

Затем мадридское метро доставит нас в исторический центр города. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: вокзалу Аточа, «треугольнику искусств» с музеями Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, древнеегипетскому храму Дебод. Рассмотрим панораму королевского дворца и собор Святой Альмудены – покровительницы Мадрида, пройдем по площади Майор и площади Дэ Ла Вилья. Вы узнаете об архитектурных особенностях города, повседневной жизни испанцев, а также услышите истории из жизни Мадрида и его королевских особ.

Атмосфера современного Мадрида

Исследуя прошлое Мадрида, не забудем и о настоящем! Мы пройдём по главной туристической улице города – Гран Вия, которая никогда не спит. Посетим площадь Нептуна и площадь Сибелес, где проходят все городские празднования, а еще обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса! Вы узнаете, откуда берут начало все магистрали Испании, как история и современность Мадрида связаны с Россией, какие ценности скрыты от туристов в переплетении мадридских улочек и еще много другое.