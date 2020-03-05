134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям

Lana
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Lana – ваш гид
Наслаждаясь панорамой Мадрида с телебашни Маяк Монклоа, вы познакомитесь с историей города, а затем прогуляетесь по основным архитектурным памятникам Мадрида и посмотрите на них глазами местного жителя.

В легкой и непринужденной форме я расскажу вам о традициях и нравах испанцев, помогу прочувствовать атмосферу Мадрида и понять его восхитительные контрасты.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча перед центральным историческим фасадом вокзала Аточа
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У этой экскурсии134 отзыва
4.96
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида

Что вас ожидает

Увидеть Мадрид с высоты

В Мадриде нет моря, но есть Маяк Монклоа, не знакомый большинству туристов, с которого мы и начнем знакомство с городом. С высоты смотровой площадки вам откроется захватывающая круговая панорама на весь город. А пока вы будете любоваться Мадридом, я расскажу всё самое интересное из богатой истории города.

Прогулка по историческому центру

Затем мадридское метро доставит нас в исторический центр города. Мы прогуляемся по главным достопримечательностям испанской столицы: вокзалу Аточа, «треугольнику искусств» с музеями Прадо, Королевы Софии и Тиссен-Борнемиса, древнеегипетскому храму Дебод. Рассмотрим панораму королевского дворца и собор Святой Альмудены – покровительницы Мадрида, пройдем по площади Майор и площади Дэ Ла Вилья. Вы узнаете об архитектурных особенностях города, повседневной жизни испанцев, а также услышите истории из жизни Мадрида и его королевских особ.

Атмосфера современного Мадрида

Исследуя прошлое Мадрида, не забудем и о настоящем! Мы пройдём главной туристической улице города – Гран Вия, которая никогда не спит. Посетим площадь Нептуна и площадь Сибелес, где проходят все городские празднования, а еще обязательно подергаем за хвост осла Санчо Панса! Вы узнаете, откуда берут начало все магистрали Испании, как история и современность Мадрида связаны с Россией, какие ценности скрыты от туристов в переплетении мадридских улочек и еще много другое.

С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида
С небес на землю Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед центральным историческим фасадом вокзала Аточа.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lana
Lana
Жизнерадостная девушка. Легкая на подъем. Неутомимая и стрессоустойчивая. Постоянно ищу неизведанное, а тем что знаю с удовольствием поделюсь.
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134 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Дмитрий
5 марта 2020
Лана - не только настоящий профи, но еще и занятный человек с отличным чувством юмора! Маршрут экскурсии был построен так, что "погружение в город" прошло очень плавно, гармонично, а потому сам Мадрид нам очень-очень понравился! Спасибо огромное, всем рекомендуем!!!
Татьяна
4 марта 2020
Большое спасибо Лане за отличную,динамичную и насыщенную экскурсию! Хотите за несколько часов стать практически "своим" в Мадриде-обращайтесь к Лане, не ошибётесь!
1 марта 2020
Гуляли по Мадриду с прекрасной Ланой. Провели прекрасный, насыщенный интересными историями и видами день. Интересный маршрут, неторопливые беседы, вкусный десерт с чаем/кофе в прекрасной кафешке, море позитива. Всё это, подкрепленное солнечной погодой. Поняли для себя, что очень хочется сюда вернутся еще не раз)
27 февраля 2020
Насыщенная экскурсия. Прекрасно структурирован материал и грамотно продуман маршрут. Много нового, информация хорошо улеглась, при этом ни капли усталости. Только положительные впечатления о городе и очень приятное впечатление от общения с Ланой. Благодарим за прекрасно проведенные часы!
17 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Время пролетело незаметно.
Лана действительно открыла для нас Мадрид.
Рекомендуем всем
17 февраля 2020
Спасибо большое Лане за проведенную экскурсию! Прекрасные впечатления о Мадриде! Лана прекрасный гид и знает свое дело! Лана провела с нами более 5-ти часов, несмотря на то, что с нами был маленький ребенок (5 лет) и экскурсия "затянулась", из-за нашей медленной скорости)), Лана нас не бросила и сопроводила на место нашего отъезда. Очень рекомендуем и экскурсию и гида!
Tetiana
30 января 2020
Были на экскурсии у Ланы 20 января 2020 года и остались очень довольны!
Хоть погода нас и не очень радовала, но Лана не давала нам повода, чтобы мы где-то долго задерживались и мерзли;) Маршрут очень хорошо продуман, никакой лишней и скучной информации, кратко, но очень содержательно. Лана умеет вовлечь в процесс экскурсии и легко найдет подход к ее участникам.
Спасибо Вам, Лана, за увлекательное начало нашего путешествия по Мадриду!:)
14 января 2020
Лана, большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию! Четыре с половиной часа пролетели незаметно.
Экскурсовод в легкой, доступной форме преподносит информацию, как историческую, так и современную. С нами был сын 14 лет - ему тоже экскурсия пришлась по душе. Также мы получили много советов и полезной информации - куда и как можно самостоятельно добраться, что интересного посмотреть.
Еще раз спасибо и удачи Вам, Лана!
8 января 2020
Отличная экскурсия, много интересной информации в доступной форме! Рекомендуем всем для знакомства с прекрасным Мадридом:)
6 января 2020
Экскурсия очень насыщена, но благодаря высокому профессионализму и душевности гида Ланы, ее умению заинтересовать, интересно рассказать и с любовью к городу влюбить в него экскурсантов мы спустились "с небес на землю Мадрида с легкостью и одухотворением. Особая благодарность Лане за ее доброту и душевность. Учитывая наш возраст (70 и 74 лет) и не считаясь со своим временем, она предоставляла возможность коротких передышек и даже перекусов. Мы очень благодарны ей за ее положительную энергетику и возмозность насладиться изяществом, величием, красотой и монументальностью, все в одном, Мадрида. С огромной благодарностью, Нина и Виктор Стрезикозины.
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