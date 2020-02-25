19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей города на обзорной автомобильной экскурсии

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
Я помогу вам увидеть Мадрид таким, каким его знают местные жители.

Вы познакомитесь с главными архитектурными объектами и историей города, услышите истории о великих художниках и кострах инквизиции, узнаете всё самое интересное о местных традициях и кухне.

Очарование многоликого, величественного Мадрида приятно поразит вас и оставит желание вернуться сюда вновь!
240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
5
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид

Что вас ожидает

Знаковые памятники архитектуры

Вы пройдете по площади Испании и рассмотрите памятник легендарным героям Сервантеса: рыцарю печального образа Дон Кихоту и Санчо Пансе. Увидите кафедральный собор Aльмудена и роскошный Королевский дворец, пройдете по улице Майор – дороге религиозных церемоний и торжественных процессий. Мы посетим городской парк Ретиро, созданный для прогулок королевской семьи и рассмотрим монументальные ворота Алкала, служившие когда-то парадным въездом в столицу. Пересекая уютные улочки старого города, попадаем в сердце столицы – Ворота Солнца, где находятся «нулевой километр» и символ города – бронзовый медведь у земляничного дерева. Эта площадь была свидетельницей множества исторических событий из жизни Мадрида и всей Испании, о которых я поведаю вам во время нашей прогулки.

Дух испанской культуры

Познакомимся с культурной артерией города – бульваром Прадо, где находится знаменитый фонтан богине Сибелес. Увидим главную сокровищницу Испании – музей Прадо, в котором собрана коллекция шедевров испанской живописи. А затем очутимся на арене для корриды, которая построена в ново-мавританском стиле и является самой значимой и большой ареной для боя быков Испании!

Современная жизнь Мадрида

Мы прогуляемся по красивой улице Гран-Виа, главному торговому району города, где расположены полторы тысячи магазинов и лавок. Это улица, которая никогда не спит, кипящая аорта города! Также вы увидите стадион Сантьяго Бернабеу – домашнюю арену футбольного клуба Реал Мадрид, деловой Кастильский бульвар и возвышающийся над городом бизнес-центр.

Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид
Величественный Мадрид

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Меня зовут Элеонора. Более 12 лет живу в Мадриде. Имею филологическое образование. Мой стаж работы VIP -гидом 8лет, я закончила магистратуру факультета иностранных языков, владею русским, французским, испанским языками. Мне хочется передать красоту и очарование Мадрида, рассказав о многовековых тайнах и секретах, несметных сокровищах, которые хранит этот город. Я вам покажу Мадрид во всех его лучших красках, заглянем в самые укромные уголки истории, помогу понять мадридский образ жизни взглядом изнутри и я искренне надеюсь, что вы полюбите этот удивительный город и вам всегда будет хотеться вернуться сюда! Мое кредо в работе - доброжелательность, ответственность, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Экскурсия была интересной и познавательной. Все очень понравилось. Спасибо за доставленное удовольствие
14 февраля 2020
Эта экскурсия must have, если вы впервые в Мадриде. Мы получили представление о городе, услышали историю и легенды. Элеонора профессионал, интересный рассказчик, отвечает на все вопросы. Пешком о городе представления не получишь, а сочетание авто и пешеходной экскурсии то что надо!
Спасибо за этот классный день в Мадриде!
10 января 2020
Все было на уровне с душой. Встреча в отеле, маршрут, рассказ. Элеонора молодец. Главная задача гида влюбить туриста в свой город и у нее это получилось.
12 июня 2019
Экскурсия Величественный Мадрид - интересная, познавательная. У нас была гид Элеонора. Она легко, интересно нам рассказывала. Грамотно, красиво говорила - приятно ее слушать. Спасибо! Буду рекомендовать вас друзьям.
29 мая 2019
Элеонора !Вы самый интересный гид ,который у меня был !Я была на множестве экскурсий ,но ваша выше всяческих позвал !А укаете послевкусие !В прямом и переносном смысле ,спасибо за подсказки и бронь в рестораны ,за протрясающее фламенко !Буду всем советовать экскурсии только с вами в Мадриде !
2 мая 2019
Прекрасная экскурсия!!!! Элеонора очень позитивный человек, экскурсия прошла на одном дыхании!!!
24 февраля 2019
Очень понравилось. Элеонора прекрасно организовала и провела экскурсию. Обязательно вернёмся и пригласим друзей. Мы узнали и полюбили Мадрид! Огромное Спасибо!
12 февраля 2019
Время пролетело незаметно, Экскурсия невероятно понравилась! Элеонора- очень приятный гид, рассказчик и собеседник. Много как истории, которая является частью города, так и интересных фактов о современной эпохе. У Элеоноры были ответы на все вопросы, и поездка стала незабываемой именно благодаря ее советам и напутствиям. Обязательно будем советовать друзьям и знакомым. Вторую экскурсию по музею Прадо провели тоже с ней, также было незабываемо!! Спасибо!!
13 января 2019
Замечательный гид! Экскурсия не скучная, без обилия дат и имен которые, как правило, забываются, а очень живая история города. Элеонора корректна, с хорошей дикцией. Благодаря её подсказкам мы очень интересно провели следующий день и увидели настоящее фламенко в Мадриде, не пафосный концерт, а такое, какое я видела я деревне под Севильей.
Рекомендую познавать Мадрид с Элеонорой:)
4 сентября 2018
Очень понравилось знакомство с Мадридом и неоценимую роль в этом сыграла наш прекрасный гид Элеонора! Легко выстраивает рассказ об истории и достопримечательностях, который одинаково интересен и родителям и детям, а в нашей группе были слушатели от 11 до 50. :)
Огромное спасибо за внимание и заботу, проявленную не только в ходе экскурсии, но и в подсказках о том, как и где интересно провести время в замечательном городе.
Очень рекомендую!!!
Ещё 9 отзывов

Элеонора проводит ещё 2 экскурсии

Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»Музей Прадо: испанское королевство «в лицаx»
120 за экскурсию
3 часа
93 отзыва
Ключевые образы прошлого в арт-прогулке по главному музею Мадрида
В Прадо так много залов, что легко заблудиться. Побывав там не один десяток раз, я смогла придумать маршрут, который позволяет без спешки увидеть главные картины, то есть знаковые для своего времени образы, созданные мастерами испанского школы живописи. Цель экскурсии — оценить их не только с художественной, но и эстетической точки зрения. История страны, история моды и психология в портретах помогут вам по-новому взглянуть на поход в музей.
Главные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он естьГлавные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он естьГлавные люди Мадрида: кто сделал город таким, какой он есть
110 за экскурсию
3.5 часа
15 отзывов
Узнать историю происхождения города и его героев
Превращение провинциального городка, построенного вокруг мусульманской крепости, в гордую имперскую столицу напоминает историю Золушки. Эта удивительная трансформация Мадрида стала возможной благодаря нескольким особенно активным королям, а также писателям и художникам. Обо всех них я расскажу вам во время обзорной прогулки по историческому центру, с обязательным посещением ключевых достопримечательностей.

Обзорные экскурсии в Мадриде

Ежедневная прогулка по МадридуЕжедневная прогулка по МадридуЕжедневная прогулка по Мадриду
20 за человека
2 часа
123 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Вы познакомитесь с самыми яркими и интересными сторонами испанской столицы. Увидите главные площади и королевские дворцы, авангардные и аристократические кварталы, перекресток 10 улиц и литературное кафе, в которой любил бывать Гарсия Лорка. Мы расскажем вам о важных исторических этапах, которые прошел Мадрид, и подскажем, как нужно смотреть на город, чтобы влюбиться в его неповторимую атмосферу.
С небес на землю МадридаС небес на землю МадридаС небес на землю Мадрида
120 за экскурсию
4.5 часов
134 отзыва
Увидеть город с высоты маяка и пройтись по его главным достопримечательностям
Наслаждаясь панорамой Мадрида с телебашни Маяк Монклоа, вы познакомитесь с историей города, а затем прогуляетесь по основным архитектурным памятникам Мадрида и посмотрите на них глазами местного жителя. В легкой и непринужденной форме я расскажу вам о традициях и нравах испанцев, помогу прочувствовать атмосферу Мадрида и понять его восхитительные контрасты.
Влюбиться в Мадрид за 2 часаВлюбиться в Мадрид за 2 часаВлюбиться в Мадрид за 2 часа
60 за экскурсию
2 часа
69 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и услышать о них самые интересные факты
Вы увидите все значимые достопримечательности Старого и Нового центра и ощутите, как органично сочетаются в испанской столице древняя и современная архитектура. Я расскажу о местных знаменитых династиях, истории, культуре, традициях и помогу по-настоящему полюбить Мадрид!
О Мадриде с легкостью и юмором!О Мадриде с легкостью и юмором!О Мадриде с легкостью и юмором!
От 65 за экскурсию
2 часа
34 отзыва
«Прочитать» испанскую столицу как увлекательную книгу в компании профессионального гида
Я покажу вам главные достопримечательности города и проведу по местам, которые посещают только испанцы. Не перегружая сухими датами, цифрами и именами, я весело и доступно расскажу историю Мадрида. После этого вы сможете не только наслаждаться городом, но и действительно его понимать. Научитесь различать здания разных веков, поймете, что означают плитки на асфальте возле магазинов и ресторанов и найдете тайные памятники. Надеюсь, вы будете с улыбкой вспоминать мои рассказы и захотите вернуться в прекрасный Мадрид!
Мадрид — солнечные ворота ЕвропыМадрид — солнечные ворота ЕвропыМадрид — солнечные ворота Европы
85 за экскурсию
3.5 часа
38 отзывов
Знакомство с историей и архитектурой главных достопримечательностей
Взгляните на столицу Испании не как на скопление памятников, а как на удачное сочетание эпох и веяний. Гуляя по старинным кварталам, вы оцените преемственность основных течений европейского зодчества, а я расскажу об истории королевских династий. И конечно, вас ждут главные достопримечательности: собор Almudena, Королевский дворец и сады Sabatini, площадь Mayor и Королевская опера.
Мадрид как он естьМадрид как он естьМадрид как он есть
78 за экскурсию
3 часа
194 отзыва
Забыть о путеводителях и увидеть город глазами местного жителя
Я покажу вам основные достопримечательности Мадрида, однако расскажу о них так, как это сделал бы сам мадридец: с любовью, но и не скрывая недостатков. Вы узнаете, какие секреты прячутся за величественными фасадами, где отведать лучший шоколад в городе, а затем попробуете «канью» – излюбленный аперитив местных жителей!

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