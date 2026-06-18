19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы пройдете по площади Испании и рассмотрите памятник легендарным героям Сервантеса: рыцарю печального образа Дон Кихоту и Санчо Пансе. Увидите кафедральный собор Aльмудена и роскошный Королевский дворец, пройдете по улице Майор – дороге религиозных церемоний и торжественных процессий. Мы посетим городской парк Ретиро, созданный для прогулок королевской семьи и рассмотрим монументальные ворота Алкала, служившие когда-то парадным въездом в столицу. Пересекая уютные улочки старого города, попадаем в сердце столицы – Ворота Солнца, где находятся «нулевой километр» и символ города – бронзовый медведь у земляничного дерева. Эта площадь была свидетельницей множества исторических событий из жизни Мадрида и всей Испании, о которых я поведаю вам во время нашей прогулки.
Дух испанской культуры
Познакомимся с культурной артерией города – бульваром Прадо, где находится знаменитый фонтан богине Сибелес. Увидим главную сокровищницу Испании – музей Прадо, в котором собрана коллекция шедевров испанской живописи. А затем очутимся на арене для корриды, которая построена в ново-мавританском стиле и является самой значимой и большой ареной для боя быков Испании!
Современная жизнь Мадрида
Мы прогуляемся по красивой улице Гран-Виа, главному торговому району города, где расположены самые популярные магазины. Это улица, которая никогда не спит, кипящая аорта города! Также вы увидите стадион Сантьяго Бернабеу – домашнюю арену футбольного клуба Реал Мадрид, деловой Кастильский бульвар и возвышающийся над городом бизнес-центр.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная: 2 часа на машине, 2,5 часа пешком по старой части города)
Поедем на легковом автомобиле
Если вас будет больше (до 6 чел.), поедем на минивэне Mercedes. В этом случае стоимость экскурсии изменится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провела экскурсии для 1262 туристов
Меня зовут Элеонора. Более 12 лет живу в Мадриде. Имею филологическое образование. Мой стаж работы VIP -гидом 8лет, я закончила магистратуру факультета иностранных языков, владею русским, французским, испанским языками. Мне читать дальшеуменьшить
хочется передать красоту и очарование Мадрида, рассказав о многовековых тайнах и секретах, несметных сокровищах, которые хранит этот город. Я вам покажу Мадрид во всех его лучших красках, заглянем в самые укромные уголки истории, помогу понять мадридский образ жизни взглядом изнутри и я искренне надеюсь, что вы полюбите этот удивительный город и вам всегда будет хотеться вернуться сюда!
Мое кредо в работе - доброжелательность, ответственность, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
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–
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–
1
–
Сергей
Спасибо 🙏 Нам все понравилось! Рекомендую всем.
+1
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Игорь
Экскурсия очень понравилась, посетили все значимые места города. Элеонора объяснила, как самостоятельно взять билеты для посещения королевского дворца, порекомендовала, где можно было быстро пообедать (чтобы успеть во дворец). Эрудированна, дает развернутые ответы на дополнительные вопросы, возникающие по ходу экскурсии. Время экскурсии проходит незаметно. Ставлю максимальную оценку и рекомендую в качестве гида.
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П
Павленко
Всем, добрый день . Недавно вернулись семьей из Испании. Наша первая поездка в эту страну . Восемь дней экскурсий, шесть разны гидов. Есть с кем сравнить. Элеонора лучший гид, очень читать дальшеуменьшить
интересная экскурсия по Мадриду. Рассказывала очень увлекательно, детям и взрослым очень понравилось, особенно ее рассказ о корриде она на столько нас увлекла, что мы уже планируем поездку в Мадрид на сл. май. Элеонора мы с вами. И ваша интересная экскурсия на ферму быков. И коррида. Что хочу сказать, мы были во многих странах, много гидов нас сопровождали, но это мой первый отзыв и о Элеоноре, выбирайте ее, не пожалеете.
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И
Инна
Очень интересная и насыщенная программа, за 5 часов с Элеонорой увидели все значимые локации Мадрида, в городе, в котором мы с мужем побывали впервые. Элеонора великолепный рассказчик и очень приятный читать дальшеуменьшить
человек: интеллигентный, знающий и душевный. Помимо собственно экскурсии дала координаты хороших ресторанов вблизи конкретно нашего отеля, забронировала для нас столик на фламенко-шоу, рассказала как и где проходят самые зрелищные мероприятия финальных дней пасхальной недели. Море самых положительных эмоций от общения, от души рекомендую и гида, и экскурсию. Спасибо!
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О
Оксана
Замечательный экскурсовод! Замечательная экскурсия! Элеонора - прекрасный собеседник и прекрасный рассказчик, информация, которой она делится, увлекает с первых минут общения и одновременно очень содержательна. Хочется слушать и слушать… И еще читать дальшеуменьшить
Элеонора умеет создать очень правильную атмосферу во время экскурсии, отлично чувствует своих клиентов. Благодаря авто и пешеходной прогулке по городу, а также советам Элеоноры - что посмотреть, куда сходить самостоятельно, мы с мужем провели в Мадриде три прекрасных дня! По хорошему завидуем тем, кто только собирается в Мадрид и планирует знакомство с городом вместе с Элеонорой. Очень рекомендуем!
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А
Александр
Экскурсия “Величественный Мадрид” стала настоящим открытием. Двухчасовая поездка на машине охватила главные достопримечательности, а пешая прогулка по старой части города позволила прочувствовать атмосферу Мадрида. Наш гид, Элеонора, продемонстрировала глубокое знание читать дальшеуменьшить
истории, делилась интересными фактами и с искренней теплотой рассказала о городе. Она также дала ценные советы о том, чем заняться в Мадриде, какие места посетить дополнительно и где найти лучшие рестораны. Особенно запомнились Королевский дворец и площадь Пласа Майор. Экскурсия была идеально сбалансирована по времени и насыщенности. Рекомендую всем, кто хочет глубже познакомиться с этим великолепным городом!