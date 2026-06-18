19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я помогу вам увидеть Мадрид таким, каким его знают местные жители. Вы познакомитесь с главными архитектурными объектами и историей города, услышите истории о великих художниках и кострах инквизиции, узнаете всё самое интересное о местных традициях и кухне. Очарование многоликого, величественного Мадрида приятно поразит вас и оставит желание вернуться сюда вновь!

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Описание экскурсии

Знаковые памятники архитектуры

Вы пройдете по площади Испании и рассмотрите памятник легендарным героям Сервантеса: рыцарю печального образа Дон Кихоту и Санчо Пансе. Увидите кафедральный собор Aльмудена и роскошный Королевский дворец, пройдете по улице Майор – дороге религиозных церемоний и торжественных процессий. Мы посетим городской парк Ретиро, созданный для прогулок королевской семьи и рассмотрим монументальные ворота Алкала, служившие когда-то парадным въездом в столицу. Пересекая уютные улочки старого города, попадаем в сердце столицы – Ворота Солнца, где находятся «нулевой километр» и символ города – бронзовый медведь у земляничного дерева. Эта площадь была свидетельницей множества исторических событий из жизни Мадрида и всей Испании, о которых я поведаю вам во время нашей прогулки.

Дух испанской культуры

Познакомимся с культурной артерией города – бульваром Прадо, где находится знаменитый фонтан богине Сибелес. Увидим главную сокровищницу Испании – музей Прадо, в котором собрана коллекция шедевров испанской живописи. А затем очутимся на арене для корриды, которая построена в ново-мавританском стиле и является самой значимой и большой ареной для боя быков Испании!

Современная жизнь Мадрида

Мы прогуляемся по красивой улице Гран-Виа, главному торговому району города, где расположены самые популярные магазины. Это улица, которая никогда не спит, кипящая аорта города! Также вы увидите стадион Сантьяго Бернабеу – домашнюю арену футбольного клуба Реал Мадрид, деловой Кастильский бульвар и возвышающийся над городом бизнес-центр.

Организационные детали