53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Впервые увидеть и полюбить Мадрид во всем его многообразии

Лариса
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Лариса – ваш гид
Меняю четыре часа вашего драгоценного времени на знакомство с моим любимым городом.

Вы увидите его таким, каким его знают местные жители.

История, архитектура, культура, транспорт, кухня, традиции и обычаи — как можно разделить эти темы, которые, дополняя друг друга, и создают цельный образ Мадрида? Поэтому мы будем гулять по всему городу, а не только по историческому центру, заглянем в церкви и бары, в парки и на рынки, на крыши и в погреба.
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча По договоренности с туристами
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У этой экскурсии53 отзыва
4.85
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом

Что вас ожидает

Моя экскурсия — это не туристический маршрут, это весь Мадрид и вы в нем. Если у вас есть предпочтения, мы сможем всегда изменить маршрут, гулять больше и дольше, пройти по всем возможным известным и секретным, нетуристическим местам.

Посетив основные достопримечательности в центре, вы свернете в молодежный квартал Маласанья и богемный Чуэка, на узкие улочки рядом с Пласа Майор. Пройдете по Гран Виа, чтобы подняться на смотровую площадку и увидеть город как на ладони.

Я помогу вам сориентироваться, узнать, где находится самая современная часть города Мадрид Сити, центральный парк Ретиро, что входит в понятие «музейный треугольник»… И уже в конце прогулки, чтобы перевести дыхание, мы остановимся в одном из самых любимых местными тапас-баров или в секретном кафе на рынке. И, благодаря постоянной смене впечатлений, вы точно не устанете.

Узнайте мой любимый Мадрид, и он станет вашим любимым городом!

Организационные детали

В стоимость прогулки не включены входные билеты (в музеи — от 10 до 12 евро, на смотровые площадки — от 4 евро) и билеты на общественный транспорт (билеты на метро и автобус —1,5 евро).

Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По договоренности с туристами.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм - моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Обзорная экскурсия с Ларисой - именно то, с чего надо начать, если хотите глубоко познакомиться с Мадридом. Лариса показала нам даже тот бар, в котором зародилась социалистическая партия Испании и уже почти сто лет намеренно не делали ремонт, сохранили интерьер, дух и тот самый Херес!
25 января 2020
Лариса проводит экскурсию очень достойно и интересно. Спасибо)
12 ноября 2019
Добрый день! Я являюсь постоянным Заказчиком индивидуальных экскурсий (с помощью разных ресурсов), поэтому сравнить есть с чем.
В целом я оценила Экскурсию на 3 балла, причины:
1. Наша ошибка была в том, что при заказе экскурсии мы оставили опцию - возможность присоединиться еще 2-м участникам. Нас было двое, присоединились еще 3-е - замечательная семья, НО Мы были в Мадриде первый раз, а доп участники - второй. Год назад они уже брали данную экскурсию с этим же гидом. И понятно, что гид в данной ситуации должна была сделать экскурсию интересной для двух противоположных групп - для тех кто первый раз и для тех, кто второй. А это, априори, невозможно!!! И получилось, как обычно, и не тем и не этим. Одинаково не интересно для обеих сторон.
2. Рассказ не системный, не структурированный. опять же в силу пункта 1.
3. Рассказ довольно скучный, монотонный. После такого рассказа не то, что "Влюбиться" в Мадрид, а вызвать симпатию к городу невозможно.
Вечером того же дня послушали лекцию уважаемого профессора Басовскую и в следующие дни познавали город через призму рассказа Басовской.
город Мадрид - замечательный, красивый, завораживающий, шумный, интеллектуальный и прочее прочее. Остались очень довольны посещением Мадрида.
29 октября 2019
Великолепная экскурсия. Если вы уже все прочитали в путеводителе, вам сюда. Интересный маршрут по улочкам, о которых нигде не написано. Лариса- очень интересный рассказчик. Профессионал!Благодаря Ларисе- влюбились в Мадрид и получили множество ценных советов.
Огромное спасибо!
27 октября 2019
Очень хорошая и интересная экскурсия. Большое спасибо!!!!!
23 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия, которую отлично провела Лариса ! Большое вам спасибо!
22 октября 2019
Очень интересно, познавательно. Лариса хороший разсказчик, знает много историй, связанных с культурой Испании и Мадрида.
15 октября 2019
Прекрасная экскурсия, необычный маршрут, полное отсутствие клише - замечательно! Лариса светлый и приятный человек, что делает экскурсию легким и приятным времяпрепровождением. Рекомендую всем новичкам и частым гостям Мадрида.
Наталия
31 июля 2019
Спасибо большое Ларисе! Интересно и увлекательно + очень вкусные места показали по пути. Всё супер!
30 апреля 2019
Прекрасная экскурсия. Лариса составила маршрут с учетом всех наших пожеланий и время пролетело незаметно. Можем смело рекомендовать Ларису как замечательного экскурсовода.
Ещё 43 отзыва

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