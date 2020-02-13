53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Моя экскурсия — это не туристический маршрут, это весь Мадрид и вы в нем. Если у вас есть предпочтения, мы сможем всегда изменить маршрут, гулять больше и дольше, пройти по всем возможным известным и секретным, нетуристическим местам.

Посетив основные достопримечательности в центре, вы свернете в молодежный квартал Маласанья и богемный Чуэка, на узкие улочки рядом с Пласа Майор. Пройдете по Гран Виа, чтобы подняться на смотровую площадку и увидеть город как на ладони.

Я помогу вам сориентироваться, узнать, где находится самая современная часть города Мадрид Сити, центральный парк Ретиро, что входит в понятие «музейный треугольник»… И уже в конце прогулки, чтобы перевести дыхание, мы остановимся в одном из самых любимых местными тапас-баров или в секретном кафе на рынке. И, благодаря постоянной смене впечатлений, вы точно не устанете.

Узнайте мой любимый Мадрид, и он станет вашим любимым городом!