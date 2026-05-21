53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте уникальные уголки Мадрида с эксклюзивной индивидуальной экскурсией «Первое знакомство с Мадридом». Погрузитесь в атмосферу испанской столицы, пройдитесь по живописным кварталам Маласанья и Чуэка, ощутите дух истории на Пласа Майор и взгляните на город с высоты смотровых площадок. Ваш гид раскроет секреты местных лакомств в лучших барах и кофейнях. Эта экскурсия - ваш ключ к пониманию мадридской жизни

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.

Описание экскурсии

Моя экскурсия — это нетуристический маршрут, это Мадрид для друзей! Если у вас есть предпочтения, мы можем изменить маршрут, гулять больше и дольше, пройти по известным и секретным, популярным и нетуристическим местам.

Вы увидите разный Мадрид: молодежный квартал Маласанья и богемную Чуэку, улочки рядом с Пласа Майор. Пройдемся по Гран Виа, чтобы подняться на смотровую площадку и увидеть город как на ладони.

Вы будете легко ориентироваться в Мадриде; от современного Мадрида Сити до старейшего городского парка Ретиро, вы не заблудитесь в «музейном треугольнике»…

Я обязательно покажу вам мои любимые бары — тапас и кофейни. Впечатлений будет много! Узнайте, мой любимый Мадрид, и он станет вашим любимым городом!

Организационные детали

В стоимость прогулки не включены входные билеты на смотровые площадки (от 5 евро) и билеты на общественный транспорт (билеты на метро и автобус —1,5 евро).