53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу испанской столицы, пройдитесь по живописным кварталам Маласанья и Чуэка, ощутите дух истории на Пласа Майор и взгляните на город с высоты смотровых площадок. Ваш гид раскроет секреты местных лакомств в лучших барах и кофейнях. Эта экскурсия - ваш ключ к пониманию мадридской жизни
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
- 🏛 Уникальные маршруты по нетуристическим местам
- 🍷 Посещение любимых баров и кафе местных жителей
- 🏙 Потрясающие виды с лучших смотровых площадок
- 🕵️♂️ Возможность изменить маршрут по вашим предпочтениям
- 🎨 Знакомство с культурой и историей Мадрида
Что можно увидеть
- Маласанья
- Чуэка
- Пласа Майор
- Гран Виа
- Ретиро
Описание экскурсии
Моя экскурсия — это нетуристический маршрут, это Мадрид для друзей! Если у вас есть предпочтения, мы можем изменить маршрут, гулять больше и дольше, пройти по известным и секретным, популярным и нетуристическим местам.
Вы увидите разный Мадрид: молодежный квартал Маласанья и богемную Чуэку, улочки рядом с Пласа Майор. Пройдемся по Гран Виа, чтобы подняться на смотровую площадку и увидеть город как на ладони.
Вы будете легко ориентироваться в Мадриде; от современного Мадрида Сити до старейшего городского парка Ретиро, вы не заблудитесь в «музейном треугольнике»…
Я обязательно покажу вам мои любимые бары — тапас и кофейни. Впечатлений будет много! Узнайте, мой любимый Мадрид, и он станет вашим любимым городом!
Организационные детали
В стоимость прогулки не включены входные билеты на смотровые площадки (от 5 евро) и билеты на общественный транспорт (билеты на метро и автобус —1,5 евро).
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мы увидели прекрасные достопримечательности, погуляли по узким улочкам города, послушали рассказы и о прошлом Мадрида, и о современных традициях и праздниках испанцев, и
Ваш гид в Мадриде, Лариса:)
Мы с ней провели несколько дней и всё было просто замечательно. Очень интересные экскурсии, глубокие