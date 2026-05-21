53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Первое знакомство с Мадридом

Познайте Мадрид с новой стороны: пройдитесь по улочкам, отведайте тапас и насладитесь атмосферой города
Исследуйте уникальные уголки Мадрида с эксклюзивной индивидуальной экскурсией «Первое знакомство с Мадридом».

Погрузитесь в атмосферу испанской столицы, пройдитесь по живописным кварталам Маласанья и Чуэка, ощутите дух истории на Пласа Майор и взгляните на город с высоты смотровых площадок. Ваш гид раскроет секреты местных лакомств в лучших барах и кофейнях. Эта экскурсия - ваш ключ к пониманию мадридской жизни
5
83 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому туристу
  • 🏛 Уникальные маршруты по нетуристическим местам
  • 🍷 Посещение любимых баров и кафе местных жителей
  • 🏙 Потрясающие виды с лучших смотровых площадок
  • 🕵️‍♂️ Возможность изменить маршрут по вашим предпочтениям
  • 🎨 Знакомство с культурой и историей Мадрида
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом
Первое знакомство с Мадридом

Что можно увидеть

  • Маласанья
  • Чуэка
  • Пласа Майор
  • Гран Виа
  • Ретиро

Описание экскурсии

Моя экскурсия — это нетуристический маршрут, это Мадрид для друзей! Если у вас есть предпочтения, мы можем изменить маршрут, гулять больше и дольше, пройти по известным и секретным, популярным и нетуристическим местам.

Вы увидите разный Мадрид: молодежный квартал Маласанья и богемную Чуэку, улочки рядом с Пласа Майор. Пройдемся по Гран Виа, чтобы подняться на смотровую площадку и увидеть город как на ладони.

Вы будете легко ориентироваться в Мадриде; от современного Мадрида Сити до старейшего городского парка Ретиро, вы не заблудитесь в «музейном треугольнике»…

Я обязательно покажу вам мои любимые бары — тапас и кофейни. Впечатлений будет много! Узнайте, мой любимый Мадрид, и он станет вашим любимым городом!

Организационные детали

В стоимость прогулки не включены входные билеты на смотровые площадки (от 5 евро) и билеты на общественный транспорт (билеты на метро и автобус —1,5 евро).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2913 туристов
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм — моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
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6
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1
2
1
О
Очень понравилось пешая экскурсия с Ларисой по Мадриду.
Мы увидели прекрасные достопримечательности, погуляли по узким улочкам города, послушали рассказы и о прошлом Мадрида, и о современных традициях и праздниках испанцев, и
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о местной кухне.
Лариса прекрасно владеет материалом, рассказывает информативно, познавательно, и при этом увлекательно и интересно. А ещё Лариса очень приятная в общении девушка и учитывает интересы и запросы группы. Запомнились её слова:"это же экскурсия для вас".
В общем у нас осталось очень приятное впечатление, рекомендуем!

Лариса
Лариса
Ответ организатора:
Ольга, благодарю Вас за отзыв! Мне очень приятно, что Мадрид оставил у вас приятные впечатления. До новых встреч и отличных вам Путешествий!
Ваш гид в Мадриде, Лариса:)
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Ilya
Лариса не просто замечательный гид, но очень тонкий, интеллигентный человек с глубокими знаниями истории и искусства!

Мы с ней провели несколько дней и всё было просто замечательно. Очень интересные экскурсии, глубокие
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знания и любовь к её новой стране.
Мы пробыли в Мадриде и его окрестностях 3 дня, и даже в те дни когда мы были сами по себе, Лариса давала нам советы куда поехать и что посмотреть.
Интереснейшая экскурсия в музее Прада!

По дороге из Мадрида в Сеговию мы побывали в двух очень интересных местах про которые мы не когда не слышали и не знали.
Долина Павших и Монастырь, построенный как знак памяти об погибших в Испании во время гражданской войны, произвел на нас глубокое впечатление.

Очень рекомендую такого замечательного гида и Человека (с большой буквы).

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Татьяна
Искренне хотелось поблагодарить Ларису за проведённую Экскурсию по Мадриду. Она прошла просто замечательно, мне и дочери очень понравилось. Мы были в Мадриде первый раз и Лариса показала нам как прекрасен
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и многограннен Мадрид и рассказала его историю, показала самые интересные места и дала нам много рекомендаций и советов. Экскурсия была очень познавательной и увлекательной. Лариса замечательный человек и профессиональный гид. С ней нам было легко и интересно. Обязательно буду рекомендовать экскурсии от Ларисы друзьям и знакомым. С благодарностью и с наилучшими пожеланиями, Татьяна и Ольга.

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Ж
Во-первых, еще раз огромное спасибо Ларисе. Нам с дочерью экскурсия очень понравилась. Благодаря Ларисе нам удалось посмотерть в Мадриде очень много интересных мест, имеющих не только историческую, но и культурную,
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и гастрономическую ценность. Про исторические места, как я и просила, нам рассказывались не нудные подробности, а интересные моменты и фишечки, которые цепляют. По ходу экскурсии Лариса показала нам много мест, которые мы смогли посетить уже после экскурсии за оставшиеся 1,5 дня. И без рекомендаций Ларисы мы бы точно не обратили на эти места никакого внимания. Отдельное спасибо зато, что обратили внимание на выставку работ Тамары Лемпицке и на невидимые скульптуры. В общем, большое спасибо за супер интересные и не напряжные 4 часа и за идеи на оставшиеся 1,5 дня.

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Денис
Лариса удивительная женщина, потрясающий рассказчик, великолепный экскурсовод!!! Были на экскурсии в Мадриде 9 августа. Лариса живет и дышит Мадридом! Мне так понравился маршрут экскурсии, Лариса встретила нас у наших апартаментов
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в районе Маласанья. Она очень грамотно проработала маршрут исходя из нашего местоположения и достопримечательностей в радиусе 5-7 км. Хочу отметить, что Лариса обладает огромным количеством знаний о истории города, его становления, архитектуре… Но примите во внимание, все это вы прочитаете в путеводителе хорошего качества.., Лариса в данной экскурсии погружает нас во внутренний мир города, его быт и обычаи сегодня!!! Для меня это было очень важно, такой экспириенс я хотел. Есть еще один момент, у Ларисы есть экскурсия в музей Прадо, я думаю любителям искусства нужно обязательно идти с ней. У нее колоссальные знания. Мой аудио гид на русском был отвратительным, даже зная английский и испанский, понять замысел написания произведений без нашего русского языка очень сложно. . Это для любителей и ценителей искусства. Мне и моей семье Лариса очень понравилась, легкостью общения, хорошей информационной подачей. Самое главное что экскурсия с Ларисой это погружение в реальный Мадрид, а не в историю, но с ней можно познакомиться заранее… Лариса помогла отправить открытку подруге в Москву, зашли на главпочтамт за маркой, получили от ворот поворот, но нашли где купить.., для меня важно!!! Лариса, Вы потрясающая, спасибо от всего сердца!!!

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Т
В Мадриде были на экскурсии с гидом Ларисой Шевченко. Очень понравилась экскурсия" Знакомство с Мадридом". Гид провела по всем знаковым местам Мадрида, также мы посетили рынки Мадрида, туда можно ходить
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как на экскурсию, но также очень вкусно поесть различные тапасы и морепродукты, и оливки с разными начинками. Помимо всех достопримечательностей мы посетили старую таверну и зарезервировали ужин в ресторане с фламенко. Экскурсия была построена так, что мы за 4 часа не устали, т. к. чередовали туристические места с отдыхом в таверне, кондитерской и мы посетили те места, которые мы бы не нашли без помощи Ларисы. Огромное ей спасибо за знакомство с Мадридом. На следующий день мы воспользовались всеми её советами и спокойно самостоятельно гуляли по городу.

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Входит в следующие категории Мадрида

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