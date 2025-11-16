Экскурсия на испанское ранчо и ваша первая коррида
Погрузитесь в мир корриды на ранчо близ Мадрида. Узнайте секреты тореро и насладитесь атмосферой испанской культуры
На экскурсии к испанскому ранчо, расположенному в живописной зоне недалеко от Эскориаля, можно увидеть быков и познакомиться с искусством корриды. Гостеприимный хозяин, Томас, проведет по владениям и расскажет о тонкостях выбора быков для корриды. Участники смогут попробовать себя в роли тореро с молодым бычком. В завершение можно насладиться обедом с паэльей или барбекю. Возвращение в Мадрид после насыщенного дня
Погружение в культуру Испании
Можно ли приехать в Испанию и не испытать её настоящую культуру? Коррида — это не просто спектакль, а веское выражение темперамента, отваги и любви испанцев к быкам и риску. Приглашаем вас на уникальное приключение в испанское ранчо, расположенное всего в 30 минутах от Мадрида!
Встреча с быками и традициями
Это удивительное место находится в живописной зоне недалеко от дворца монастыря испанского короля Филиппа II — Эскориаля. Здесь вы сможете:
Увидеть вольно пасущихся быков;
Пройтись по арене, где торерос учатся искусству корриды;
Попробовать сделать несколько пасов с плащом — капоте.
Знакомство с истинными знатоками
Гостеприимный хозяин ранчо, Томас, — настоящий знаток мира быков и корриды. Его страсть и знания о корриде оставят вас глубоко впечатлёнными. Здесь вы сможете узнать множество интересных фактов:
Какой бык считается идеальным у тореро;
Как отбирают быков для корриды;
Сколько стоит бык;
Можно ли предсказать поведение быка.
Уникальный опыт на арене
По желанию мы можем организовать ваш пробный выход на арену в качестве тореро с молодым бычком. Это будет уникальный момент, который вы надолго запомните!
Дополнительные удовольствия
Посещение финки длится 4 часа. Вы можете дополнить поездку обедом, выбрав между вкусной паэльей или барбекю. Также есть возможность отправиться в ресторан Эскориаля и, после обеда, посетить восьмое чудо света — дворец монастырь.
Возвращение в Мадрид
По окончании экскурсии вы вернётесь в Мадрид, полные впечатлений и новых знаний о богатой культуре Испании.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Madrid
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.