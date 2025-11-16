Мои заказы

Экскурсия на испанское ранчо и ваша первая коррида

Погрузитесь в мир корриды на ранчо близ Мадрида. Узнайте секреты тореро и насладитесь атмосферой испанской культуры
На экскурсии к испанскому ранчо, расположенному в живописной зоне недалеко от Эскориаля, можно увидеть быков и познакомиться с искусством корриды. Гостеприимный хозяин, Томас, проведет по владениям и расскажет о тонкостях выбора быков для корриды. Участники смогут попробовать себя в роли тореро с молодым бычком. В завершение можно насладиться обедом с паэльей или барбекю. Возвращение в Мадрид после насыщенного дня

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐂 Уникальная возможность увидеть быков на свободе
  • 👨‍🎓 Узнать секреты мастерства тореро
  • 🎭 Примерить роль матадора
  • 🏞 Насладиться живописными видами
  • 🍽 Попробовать традиционные испанские блюда
Что можно увидеть

  • Эскориаль

Описание экскурсии

Погружение в культуру Испании

Можно ли приехать в Испанию и не испытать её настоящую культуру? Коррида — это не просто спектакль, а веское выражение темперамента, отваги и любви испанцев к быкам и риску. Приглашаем вас на уникальное приключение в испанское ранчо, расположенное всего в 30 минутах от Мадрида!

Встреча с быками и традициями

Это удивительное место находится в живописной зоне недалеко от дворца монастыря испанского короля Филиппа II — Эскориаля. Здесь вы сможете:

  • Увидеть вольно пасущихся быков;
  • Пройтись по арене, где торерос учатся искусству корриды;
  • Попробовать сделать несколько пасов с плащом — капоте.

Знакомство с истинными знатоками

Гостеприимный хозяин ранчо, Томас, — настоящий знаток мира быков и корриды. Его страсть и знания о корриде оставят вас глубоко впечатлёнными. Здесь вы сможете узнать множество интересных фактов:

  • Какой бык считается идеальным у тореро;
  • Как отбирают быков для корриды;
  • Сколько стоит бык;
  • Можно ли предсказать поведение быка.

Уникальный опыт на арене

По желанию мы можем организовать ваш пробный выход на арену в качестве тореро с молодым бычком. Это будет уникальный момент, который вы надолго запомните!

Дополнительные удовольствия

Посещение финки длится 4 часа. Вы можете дополнить поездку обедом, выбрав между вкусной паэльей или барбекю. Также есть возможность отправиться в ресторан Эскориаля и, после обеда, посетить восьмое чудо света — дворец монастырь.

Возвращение в Мадрид

По окончании экскурсии вы вернётесь в Мадрид, полные впечатлений и новых знаний о богатой культуре Испании.

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Madrid
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

