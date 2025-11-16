На экскурсии к испанскому ранчо, расположенному в живописной зоне недалеко от Эскориаля, можно увидеть быков и познакомиться с искусством корриды. Гостеприимный хозяин, Томас, проведет по владениям и расскажет о тонкостях выбора быков для корриды. Участники смогут попробовать себя в роли тореро с молодым бычком. В завершение можно насладиться обедом с паэльей или барбекю. Возвращение в Мадрид после насыщенного дня

Описание экскурсии

Погружение в культуру Испании

Можно ли приехать в Испанию и не испытать её настоящую культуру? Коррида — это не просто спектакль, а веское выражение темперамента, отваги и любви испанцев к быкам и риску. Приглашаем вас на уникальное приключение в испанское ранчо, расположенное всего в 30 минутах от Мадрида!

Встреча с быками и традициями

Это удивительное место находится в живописной зоне недалеко от дворца монастыря испанского короля Филиппа II — Эскориаля. Здесь вы сможете:

Увидеть вольно пасущихся быков;

Пройтись по арене, где торерос учатся искусству корриды;

Попробовать сделать несколько пасов с плащом — капоте.

Знакомство с истинными знатоками

Гостеприимный хозяин ранчо, Томас, — настоящий знаток мира быков и корриды. Его страсть и знания о корриде оставят вас глубоко впечатлёнными. Здесь вы сможете узнать множество интересных фактов:

Какой бык считается идеальным у тореро;

Как отбирают быков для корриды;

Сколько стоит бык;

Можно ли предсказать поведение быка.

Уникальный опыт на арене

По желанию мы можем организовать ваш пробный выход на арену в качестве тореро с молодым бычком. Это будет уникальный момент, который вы надолго запомните!

Дополнительные удовольствия

Посещение финки длится 4 часа. Вы можете дополнить поездку обедом, выбрав между вкусной паэльей или барбекю. Также есть возможность отправиться в ресторан Эскориаля и, после обеда, посетить восьмое чудо света — дворец монастырь.

Возвращение в Мадрид

По окончании экскурсии вы вернётесь в Мадрид, полные впечатлений и новых знаний о богатой культуре Испании.