42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Коллекции королей Испании

Имена художников, чьи полотна выставлены в залах Прадо, говорят сами за себя и в рекламе не нуждаются: Рафаэль, Леонардо да Винчи,Сандро Боттичелли, Караваджо, Тициан, Босх, Брейгель, Рубенс, Рембрант, Дюрер, Кранах Старший, Веласкес, Гойя, Эль Греко… Вы узнаете, благодаря кому из испанских монархов на бульваре Прадо когда-то возник музей и как собирались коллекции, как менялись художественные вкусы от эпохи к эпохе. Я расскажу о характерных чертах фламандской, итальянской, французской, английской, немецкой и, конечно, испанской школ живописи. И в ходе экскурсии вы сами, переходя из зала в зал, от коллекции к коллекции, будете подмечать ключевые черты и отличия.

Полотна великих

Каждому из великих мастеров, чьи работы представлены в Прадо, мы постараемся уделить достойное внимание. Вы рассмотрите загадочные картины Иеронима Босха — «Сад земных наслаждений» и «Воз сена», прикоснётесь к творчеству одного из основоположников искусства барокко — Питера Пауля Рубенса. Коллекция итальянской живописи позволит познакомиться с эпохой Ренессанса, а собрание полотен Тициана — проследить весь творческий путь этого художника. Но, конечно, главный акцент мы сделаем на работах испанской школы. «Портрет кавалера с рукой на груди» и «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Менины» Диего Веласкеса и картины Франсиско де Гойя — осмыслить испанскую живопись невозможно, не посетив Прадо.