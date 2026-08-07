42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Главное в музее Прадо

Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах
Прадо — один из самых известных художественных музеев мира, в его стенах выставлены работы величайших мастеров разных европейских школ.

Вы пройдёте по залам с коллекциями испанских монархов, взглянете на богатейшее собрание испанской живописи и шедевры знаменитых художников.

Узнаете об отличиях разных школ, мотивах в творчестве гениев и глубже проникнетесь изобразительным искусством.
4.9
242 отзыва
Главное в музее Прадо
Главное в музее Прадо
Главное в музее Прадо

Описание экскурсии

Коллекции королей Испании

Имена художников, чьи полотна выставлены в залах Прадо, говорят сами за себя и в рекламе не нуждаются: Рафаэль, Леонардо да Винчи,Сандро Боттичелли, Караваджо, Тициан, Босх, Брейгель, Рубенс, Рембрант, Дюрер, Кранах Старший, Веласкес, Гойя, Эль Греко… Вы узнаете, благодаря кому из испанских монархов на бульваре Прадо когда-то возник музей и как собирались коллекции, как менялись художественные вкусы от эпохи к эпохе. Я расскажу о характерных чертах фламандской, итальянской, французской, английской, немецкой и, конечно, испанской школ живописи. И в ходе экскурсии вы сами, переходя из зала в зал, от коллекции к коллекции, будете подмечать ключевые черты и отличия.

Полотна великих

Каждому из великих мастеров, чьи работы представлены в Прадо, мы постараемся уделить достойное внимание. Вы рассмотрите загадочные картины Иеронима Босха — «Сад земных наслаждений» и «Воз сена», прикоснётесь к творчеству одного из основоположников искусства барокко — Питера Пауля Рубенса. Коллекция итальянской живописи позволит познакомиться с эпохой Ренессанса, а собрание полотен Тициана — проследить весь творческий путь этого художника. Но, конечно, главный акцент мы сделаем на работах испанской школы. «Портрет кавалера с рукой на груди» и «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Менины» Диего Веласкеса и картины Франсиско де Гойя — осмыслить испанскую живопись невозможно, не посетив Прадо.

Организационные детали

Билет в музей оплачивается дополнительно: €15 с чел. без льгот, пожилые 65+ — €7,5, дети до 18 лет — бесплатно. Их необходимо приобрести заранее и самостоятельно на сайте музея. Рекомендуем приобретать билет на 12:30, но если этого слота нет, можно купить на любое время в день экскурсии.

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 12:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya), напротив касс музея Прадо
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2219 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией. Мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 242 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
224
4
14
3
2
2
1
2
А
Экскурсия прошла на одном дыхании. Музей Прадо - один из лучших в мире. Без гида там очень тяжело. Рекомендую! Очень интересно!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Музей Прадо - один из лучших в мире. Без гида там очень тяжело. Рекомендую! Очень интересно!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Музей Прадо - один из лучших в мире. Без гида там очень тяжело. Рекомендую! Очень интересно!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Музей Прадо - один из лучших в мире. Без гида там очень тяжело. Рекомендую! Очень интересно!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Музей Прадо - один из лучших в мире. Без гида там очень тяжело. Рекомендую! Очень интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Михаил провел нам отличную экскурсию по музею Прадо. Мы не искусствоведы,и для нас было важно,чтобы подача информации была доступной для неискушенного любознателя. Все так и получилось👌,за что благодарим Михаила,с которым
читать дальшеуменьшить

почти 3 часа нашего путешествия по музею Прадо пролетели как один миг!!!
Очень познавательно и интересно,и самое важное;
Если вы тут впервые,ягод нужен 100%,а хороший гид еще лучше,а мы уже написали,что Михаил супер!!!

Михаил провел нам отличную экскурсию по музею Прадо. Мы не искусствоведы,и для нас было важно,чтобы подача
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Знание Михайла об искусстве и содержании музея Прадо обширные, он показал нам самые важные произведения, начиная с Леонардо и заканчивая Гоя и Веласкесом, с удовольствием порекомендую всем своим знакомым, кто поедет в Мадрид.
Огромное спасибо за ваше открытое сердце и знания, остались очень теплые чувства после окончания.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ходил с Михаилом и хотел бы сказать ему большое спасибо - очень глубокое знание материала и достаточно плотный темп: самое то для ознакомительной экскурсии, но безумно мало для знакомства с
читать дальшеуменьшить

ТЕМ искусством. Даже местами напомнили мне времена 90х с эрмитажными гидами советской закалки, с энциклопедическими знаниями:). Этот музей, пожалуй, теперь на втором месте для меня после Эрмитажа, и там нужен минимум месяц, чтобы подробно посмотреть все эскпонаты, и для каждой тематики нужно брать хорошего гида.

Вам был полезен этот отзыв?
Elena
Огромный музей. очевидно, что за 2 часа экскурсовод Михаил познакомил с основными работами и периодами. Обойти весь музей и 4-х дней не хватит. Интересная информация, на все вопросы получила пояснения. Информации достаточно. рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
М
У нас был экскурсовод Михал. Было погружение не только в мир искусства, но и истории страны, биографии художников. мне очень понравилось, советую однозначно.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мадрида

Похожие экскурсии на «Главное в музее Прадо»

Прадо для всей семьи с искусствоведом (6+)
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прадо для всей семьи с искусствоведом (6+)
Живые истории вместо скучных лекций в одном из величайших музеев мира
Начало: У музея Прадо
Завтра в 10:30
20 авг в 15:00
от €137 за всё до 4 чел.
С гидом по музею Прадо
2.5 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
С гидом по музею Прадо
Погрузитесь в мир великих мастеров живописи в компании опытного гида. Живые картины, истории и тайны ждут вас
Начало: Возле музея Прадо
20 авг в 10:00
21 авг в 13:30
от €128 за всё до 4 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
2.5 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры Прадо: жизнь и судьба испанских художников
Даже если вы в Мадриде всего на пару дней, музей Прадо обязателен к посещению. Узнайте о главных работах и судьбах испанских художников
Начало: Музей Прадо
21 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Загадки шедевров Прадо
2 часа
161 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки шедевров Прадо
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией «Загадки шедевров Прадо». Откройте для себя тайны великих мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У главного входа в музей Прадо
21 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от €170 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мадриде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мадриде
€35 за человека