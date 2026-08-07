42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прадо — один из самых известных художественных музеев мира, в его стенах выставлены работы величайших мастеров разных европейских школ. Вы пройдёте по залам с коллекциями испанских монархов, взглянете на богатейшее собрание испанской живописи и шедевры знаменитых художников. Узнаете об отличиях разных школ, мотивах в творчестве гениев и глубже проникнетесь изобразительным искусством.

Описание экскурсии

Коллекции королей Испании

Имена художников, чьи полотна выставлены в залах Прадо, говорят сами за себя и в рекламе не нуждаются: Рафаэль, Леонардо да Винчи,Сандро Боттичелли, Караваджо, Тициан, Босх, Брейгель, Рубенс, Рембрант, Дюрер, Кранах Старший, Веласкес, Гойя, Эль Греко… Вы узнаете, благодаря кому из испанских монархов на бульваре Прадо когда-то возник музей и как собирались коллекции, как менялись художественные вкусы от эпохи к эпохе. Я расскажу о характерных чертах фламандской, итальянской, французской, английской, немецкой и, конечно, испанской школ живописи. И в ходе экскурсии вы сами, переходя из зала в зал, от коллекции к коллекции, будете подмечать ключевые черты и отличия.

Полотна великих

Каждому из великих мастеров, чьи работы представлены в Прадо, мы постараемся уделить достойное внимание. Вы рассмотрите загадочные картины Иеронима Босха — «Сад земных наслаждений» и «Воз сена», прикоснётесь к творчеству одного из основоположников искусства барокко — Питера Пауля Рубенса. Коллекция итальянской живописи позволит познакомиться с эпохой Ренессанса, а собрание полотен Тициана — проследить весь творческий путь этого художника. Но, конечно, главный акцент мы сделаем на работах испанской школы. «Портрет кавалера с рукой на груди» и «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Менины» Диего Веласкеса и картины Франсиско де Гойя — осмыслить испанскую живопись невозможно, не посетив Прадо.

Организационные детали

Билет в музей оплачивается дополнительно: €15 с чел. без льгот, пожилые 65+ — €7,5, дети до 18 лет — бесплатно. Их необходимо приобрести заранее и самостоятельно на сайте музея. Рекомендуем приобретать билет на 12:30, но если этого слота нет, можно купить на любое время в день экскурсии.

Как проходит экскурсия