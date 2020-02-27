42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть знаменитые полотна, разобраться в школах живописи и узнать о монарших вкусах

Татьяна
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Татьяна – экскурсионное агентство
Прадо — один из самых известных художественных музеев мира, в его стенах выставлены работы величайших мастеров разных европейских школ.

Вы пройдёте по залам с коллекциями испанских монархов, взглянете на богатейшее собрание испанской живописи и шедевры знаменитых художников.

Узнаете об отличиях разных школ, мотивах в творчестве гениев и глубже проникнетесь изобразительным искусством.
33 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya) , напротив касс музея Прадо
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У этой экскурсии42 отзыва
4.74
Главное в музее Прадо
Главное в музее Прадо

Что вас ожидает

Коллекции королей Испании
Имена художников, чьи полотна выставлены в залах Прадо, говорят сами за себя и в рекламе не нуждаются: Рафаэль, Леонардо да Винчи,Сандро Боттичелли, Караваджо, Тициан, Босх, Брейгель, Рубенс, Рембрант, Дюрер, Кранах Старший, Веласкес, Гойя, Эль Греко… Вы узнаете, благодаря кому из испанских монархов на бульваре Прадо когда-то возник музей и как собирались коллекции, как менялись художественные вкусы от эпохи к эпохе. Я расскажу о характерных чертах фламандской, итальянской, французской, английской, немецкой и, конечно, испанской школ живописи. И в ходе экскурсии вы сами, переходя из зала в зал, от коллекции к коллекции, будете подмечать ключевые черты и отличия.

Полотна великих
Каждому из великих мастеров, чьи работы представлены в Прадо, мы постараемся уделить достойное внимание. Вы рассмотрите загадочные картины Иеронима Босха — «Сад земных наслаждений» и «Воз сена», прикоснётесь к творчеству одного из основоположников искусства барокко — Питера Пауля Рубенса. Коллекция итальянской живописи позволит познакомиться с эпохой Ренессанса, а собрание полотен Тициана — проследить весь творческий путь этого художника. Но, конечно, главный акцент мы сделаем на работах испанской школы. «Портрет кавалера с рукой на груди» и «Поклонение пастухов» Эль Греко, «Менины» Диего Веласкеса и картины Франсиско де Гойя — осмыслить испанскую живопись невозможно, не посетив Прадо.

Организационные детали

Билет в музей оплачивается дополнительно — 15 евро с человека. Их необходимо приобрести заранее и самостоятельно на сайте музея

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточните у гида, состоится ли экскурсия.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Главное в музее Прадо
Главное в музее Прадо
Главное в музее Прадо

Экскурсия проводится в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Франсиско Гойи (Francisco Goya) , напротив касс музея Прадо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я официальный гид с лицензией, мой опыт работы по проведению экскурсий в Музее Прадо — уже 12 лет. Работаю в компании гидов-единомышленников.
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Спасибо большое Татьяне. Экскурсия была компактная, содержательная, интересная и познавательная. Татьяна рассказала историю картин в связке со временем написания и личностных характеристик художников. Для первого похода в Прадо - это просто замечательно. Вся информация усвоилась и останется в памяти навсегда. Большое спасибо. С уважением, Нелли и Алексей.
24 февраля 2020
Экскурсия понравилась! Татьянин рассказ был интересен, содержателен, информативен. Увидели все главные шедевры Прадо, хороший выбор для первого знакомства с музеем.
8 февраля 2020
Мы в восторге от Прадо. И в большой степени это заслуга нашего гида Татьяны, которая смогла за 2 с небольшим часа показать нам основные шедевры музея, рассказать о жизни и творчестве их создателей, погрузить в атмосферу, где исторические факты соседствуют с легендами и предположениями. И спасибо ей огромное за это.
20 января 2020
Очень структурированная экскурсия. Музей очень большой, поэтому для первого знакомства лучше идти с гидом. Сразу сложилась картина периодов, художников и сюжетов. Но ребенку было тяжеловато, он любит вопросы задавать, а в этот раз не удалось:)
17 января 2020
От экскурсии получили именно то, что и хотели. Посмотрели главное в Прадо. Михаил очень интересно рассказал о шедеврах и истории Испании. Многое услышали впервые. Такие экскурсии запоминаются. Прадо- удовольствие не на один день. Вернёмся обязательно. И рекомендуем эту экскурсию особенно тем, кто посещает музей первый раз
1 декабря 2019
Большое спасибо гиду за компетентность и очень содержательную экскурсию.
28 ноября 2019
Замечательная экскурсия, спасибо большое))) музей великолепный, гид Татьяна- лучший! Интересно, легко, и с любовью рассказала о прекрасной коллекции музея, о художниках и картинах. Очень рекомендую, заказывайте экскурсию, точно понравится))) ещё раз спасибо, прекрасная Татьяна )
27 ноября 2019
Спасибо Михаилу за приобщение нас к прекрасному! Два часа экскурсии прошли незаметно из-за интересного рассказа. Маршрут был построен таким образом, чтобы мы познакомились с основными шедеврами музея. Индивидуальный подход - дочке (11 лет) было также интересно как и мне. Большое спасибо!
18 ноября 2019
На мой взгляд экскурсия проведена на высоком профессиональном уровне, начиная от организации встречи с участниками и заканчивая качеством информации, предлагаемой в течении экскурсии, последовательностью ее изложения. Такая экскурсия крайне важна туристам, которые не являются специалистами в изобразительном искусстве. Она позволяет в короткий промежуток времени получить яркий, запоминающийся рассказ о художниках, времени создания полотен, интересных историческаих фактах и т.д., что значительно улучшает эмоциональный эффект от посещения музея.
10 ноября 2019
Экскурсия прошла хорошо, мы остались очень довольны. Михаил помог разгадать секреты всех главных картин музея, сориентироваться в истории и в направлениях. Большое спасибо!
Ещё 32 отзыва

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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