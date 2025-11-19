Описание экскурсииПриглашаем посетить вас один из древнейших городов Испании. Поселения кельтов. Римский период, оставивший величественный памятник истории и архитектуры — акведук, два тысячелетия не оставляющий равнодушными путешественников. Огромное количество романских церквей XII-XIII вв., единственный в Испании действующий Королевский монастырь ордена св. Иеронима Эль-Парраль. Сеговия — один из важнейших городов времен правления династии Трастамара и яркой её представительницы — Изабеллы Католической. Королевский дворец — Алькасар, напоминающий сказочные дворцы Уолта Диснея, Кафедральный собор — последний образец пламенеющей готики. Сегодня Сеговия — один из основных городов провинции Кастилья-Леон, с населением 50 тыс. человек, находится в 90 км. на север от Мадрида. Нельзя забыть гастрономические достопримечательности. Почти в каждом ресторанчике или таверне предлагают попробовать молочного поросенка, запечённого в «живой» печи. Очень давно первый ресторатор, Дон Кандидо, ставший основателем одноименного ресторана в Сеговии, изобрел рецепт приготовления Сеговийского молочного поросенка. И в наши дни именно в этом ресторане существует традиция разбивания тарелки. Во время обеда перед посетителями на блюде выносят запечённый деликатес, сам хозяин, и только он, ребром тарелки делит порося на порции, после чего предмет посуды летит на пол и разбивается, демонстрируя этим, что тарелка не имеет подвоха. В качестве сувенира можно забрать один из осколков с автографом самого хозяина.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алькасар Сеговии
- Акведук
- Смотровая площадка
Что включено
- Транспорт, гид, платный дороги, парковка
Что не входит в цену
- Входные билеты, ресторан
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Мадрида
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Мадриду на автомобиле
Проедьте по самым интересным районам Мадрида и узнайте историю города от античности до наших дней. Увидите площади, проспекты и бульвары столицы Испании
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое свидание с Мадридом
Путешествие во времени через арабские корни и эпоху Габсбургов. Откройте для себя дух столицы Испании
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Мадриде с легкостью и юмором: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в увлекательный мир Мадрида с экскурсоводом, который знает город как свои пять пальцев
Начало: На центральной площади Соль (Puerta del Sol)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.