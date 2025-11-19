Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Илья Ваш гид в Мадриде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-7 человек Когда По договоренности €290 за экскурсию Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.) Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем посетить вас один из древнейших городов Испании. Поселения кельтов. Римский период, оставивший величественный памятник истории и архитектуры — акведук, два тысячелетия не оставляющий равнодушными путешественников. Огромное количество романских церквей XII-XIII вв., единственный в Испании действующий Королевский монастырь ордена св. Иеронима Эль-Парраль. Сеговия — один из важнейших городов времен правления династии Трастамара и яркой её представительницы — Изабеллы Католической. Королевский дворец — Алькасар, напоминающий сказочные дворцы Уолта Диснея, Кафедральный собор — последний образец пламенеющей готики. Сегодня Сеговия — один из основных городов провинции Кастилья-Леон, с населением 50 тыс. человек, находится в 90 км. на север от Мадрида. Нельзя забыть гастрономические достопримечательности. Почти в каждом ресторанчике или таверне предлагают попробовать молочного поросенка, запечённого в «живой» печи. Очень давно первый ресторатор, Дон Кандидо, ставший основателем одноименного ресторана в Сеговии, изобрел рецепт приготовления Сеговийского молочного поросенка. И в наши дни именно в этом ресторане существует традиция разбивания тарелки. Во время обеда перед посетителями на блюде выносят запечённый деликатес, сам хозяин, и только он, ребром тарелки делит порося на порции, после чего предмет посуды летит на пол и разбивается, демонстрируя этим, что тарелка не имеет подвоха. В качестве сувенира можно забрать один из осколков с автографом самого хозяина.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату