Лариса проводит ещё 5 экскурсий

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Лучшие бары Мадрида

Мы окунемся в кипучую атмосферу города, прогуливаясь по самым знаменитым, оригинальным и старинным барам Мадрида, где отменно готовят и подают тапас в сопровождении пива или вина. Мадридцы никогда не проводят весь вечер в одном баре, и мы с вами не будем нарушать эту традицию: маршрут нашей прогулки пройдет по четырем барам в исторической части Мадрида, куда нечасто добираются туристы и где любят отдыхать местные жители. Здесь вы узнаете, какие вина предпочитают горожане, как правильно выбирать хамон, из чего делают знаменитую тортилью, что можно приготовить из бычьего хвоста и другие секреты мадридской кухни.

Дегустация тапас

Вы попробуете несколько вкуснейших тапас – местных закусок из сыров, колбас, хамона и морепродуктов, а также небольших порций разных блюд, которые подают в барах Мадрида к любой выпивке. Вы узнаете, «что такое тапас и с чем их едят», какие тапас популярны в разных регионах Испании, научитесь разбираться в испанских закусках и станете их настоящим ценителем.