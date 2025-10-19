Лариса проводит ещё 5 экскурсий

Вас ждет незабываемое кулинарное приключение в сердце Испании.Во время этой индивидуальной экскурсии вы посетите избранные бары Мадрида, где сможете попробовать подлинные испанские тапас, отобранные нашими экспертами.Вас ожидает знакомство с традиционными

закусками, которые стали визитной карточкой испанской кухни, а также дегустация изысканных местных вин. Наши гиды поделятся историями о каждом блюде и напитке, помогут вам понять тонкости мадридской гастрономии и научат выбирать лучшие варианты для наслаждения вкусом. После этой экскурсии вы не только узнаете, что такое настоящий хамон и как отличить качественное вино, но и сможете похвастаться знаниями о мадридских гастрономических традициях среди друзей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Лучшие бары Мадрида

Мы окунемся в кипучую атмосферу города, прогуливаясь по самым знаменитым, оригинальным и старинным барам Мадрида, где отменно готовят и подают тапас в сопровождении пива или вина. Мадридцы никогда не проводят весь вечер в одном баре, и мы с вами не будем нарушать эту традицию: маршрут нашей прогулки пройдет по четырем барам в исторической части Мадрида, куда нечасто добираются туристы и где любят отдыхать местные жители. Здесь вы узнаете, какие вина предпочитают горожане, как правильно выбирать хамон, из чего делают знаменитую тортилью, что можно приготовить из бычьего хвоста и другие секреты мадридской кухни.

Дегустация тапас

Вы попробуете несколько вкуснейших тапас – местных закусок из сыров, колбас, хамона и морепродуктов, а также небольших порций разных блюд, которые подают в барах Мадрида к любой выпивке. Вы узнаете, «что такое тапас и с чем их едят», какие тапас популярны в разных регионах Испании, научитесь разбираться в испанских закусках и станете их настоящим ценителем.

Организационные детали

Стоимость тапас и напитков не включена в стоимость экскурсии.