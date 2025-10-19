Лариса проводит ещё 5 экскурсий

Мы окунемся в кипучую атмосферу города, прогуливаясь по самым знаменитым, оригинальным и старинным барам Мадрида, где отменно готовят и подают тапас в сопровождении пива или вина. Мадридцы никогда не проводят весь вечер в одном баре, и мы с вами не будем нарушать эту традицию: маршрут нашей прогулки пройдет по четырем барам в исторической части Мадрида, куда нечасто добираются туристы и где любят отдыхать местные жители. Здесь вы узнаете, какие вина предпочитают горожане, как правильно выбирать хамон, из чего делают знаменитую тортилью, что можно приготовить из бычьего хвоста и другие секреты мадридской кухни.
Дегустация тапас
Вы попробуете несколько вкуснейших тапас – местных закусок из сыров, колбас, хамона и морепродуктов, а также небольших порций разных блюд, которые подают в барах Мадрида к любой выпивке. Вы узнаете, «что такое тапас и с чем их едят», какие тапас популярны в разных регионах Испании, научитесь разбираться в испанских закусках и станете их настоящим ценителем.
Организационные детали
Стоимость тапас и напитков не включена в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Puerta del Sol
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2913 туристов
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм — моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и добрый человечек☝🏻☺️. Многие скажут можно почитать информацию в интернете,но по опыту скажу,всегда удивляет полученная информация от жителя города,куда вы едите. Лариса нам много рассказала и показала интересного,вкусного. . было ненавязчиво просто приятно слушать и удивляться. Всем рекомендую Ларису!
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Татьяна
Спасибо Ларисе за хорошую обратную связь до экскурсии и приятные впечатления во время самой экскурсии. Самому отыскать места, которые мы посетили благодаря ей, может и получилось бы, волею судеб, но понять - что это за место, в чем его особенность - вряд ли) Смело заказывайте - кушайте, пейте, впечатляйтесь:-). Спасибо, Лариса
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Ирина
Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и рассказ так, чтобы мы могли побывать там, где мы еще не были. Нашлось и читать дальшеуменьшить
чем удивить, и чем расширить уже имеющиеся знания и представления о мадридской кухне. С удовольствием продолжим прогулку в следующий раз, чтобы узнать еще много других интересных мест, поскольку список интересных мадридских тапас-баров и ресторанов не исчерпаем 😅
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Oksana
Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться. Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!
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С
Сергей
Отличная экскурсия. Заходили в самые интересные места, мы бы сами их не нашли и не увидели бы. Каждый бар был по своему особенным. Попробовали все самое вкусное. Очень понравилось.
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С
Сергей
Мы взяли этот тур семьёй из 5 человек. Лариса была невероятно дружелюбной, рассказывала не только о еде, но и о традициях, истории города и скрытых уголках в которые обычный турист читать дальшеуменьшить
может и не попасть. Особенно понравилось, что места подбирались с настоящим местным колоритом. Мы дегустировали хамон разной выдержки, знаменитые мадридские тапас, свежие морепродукты и даже попробовали чуррос с шоколадом. К каждому блюду предлагали местные вина, вермут и херес — сочетания просто великолепные! Очень удобно, что маршрут продуман так, чтобы и нагуляться, и насладиться вкусами, а атмосфера компании и тёплый приём в заведениях сделали вечер незабываемым.
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