Лариса проводит ещё 5 экскурсий

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Гастрономическая прогулка по барам Мадрида

Погрузитесь в мир мадридских вкусов с экскурсией по лучшим барам. От тапас до вина - станьте знатоком испанских блюд
Вас ждет незабываемое кулинарное приключение в сердце Испании.

Во время этой индивидуальной экскурсии вы посетите избранные бары Мадрида, где сможете попробовать подлинные испанские тапас, отобранные нашими экспертами.

Вас ожидает знакомство с традиционными
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закусками, которые стали визитной карточкой испанской кухни, а также дегустация изысканных местных вин.

Наши гиды поделятся историями о каждом блюде и напитке, помогут вам понять тонкости мадридской гастрономии и научат выбирать лучшие варианты для наслаждения вкусом.

После этой экскурсии вы не только узнаете, что такое настоящий хамон и как отличить качественное вино, но и сможете похвастаться знаниями о мадридских гастрономических традициях среди друзей

5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Погружение в культуру мадридских баров
  • 🍴 Дегустация разнообразных тапас
  • 🍇 Знакомство с местными винами
  • 🍤 Открытие секретов мадридской кухни
  • 🍻 Посещение уникальных и старинных баров
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида

Что можно увидеть

  • Историческая часть Мадрида

Описание экскурсии

Лучшие бары Мадрида

Мы окунемся в кипучую атмосферу города, прогуливаясь по самым знаменитым, оригинальным и старинным барам Мадрида, где отменно готовят и подают тапас в сопровождении пива или вина. Мадридцы никогда не проводят весь вечер в одном баре, и мы с вами не будем нарушать эту традицию: маршрут нашей прогулки пройдет по четырем барам в исторической части Мадрида, куда нечасто добираются туристы и где любят отдыхать местные жители. Здесь вы узнаете, какие вина предпочитают горожане, как правильно выбирать хамон, из чего делают знаменитую тортилью, что можно приготовить из бычьего хвоста и другие секреты мадридской кухни.

Дегустация тапас

Вы попробуете несколько вкуснейших тапас – местных закусок из сыров, колбас, хамона и морепродуктов, а также небольших порций разных блюд, которые подают в барах Мадрида к любой выпивке. Вы узнаете, «что такое тапас и с чем их едят», какие тапас популярны в разных регионах Испании, научитесь разбираться в испанских закусках и станете их настоящим ценителем.

Организационные детали

Стоимость тапас и напитков не включена в стоимость экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Puerta del Sol
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2913 туристов
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм — моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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1
3
2
1
Татьяна
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и добрый человечек☝🏻☺️. Многие скажут можно почитать информацию в интернете,но по опыту скажу,всегда удивляет полученная информация от жителя города,куда вы едите. Лариса нам много рассказала и показала интересного,вкусного. . было ненавязчиво просто приятно слушать и удивляться.
Всем рекомендую Ларису!
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и
Большое спасибо Ларисе,за проведенный с нами вечер в Мадриде🌷. Лариса профессионал своей работы. Очень душевный и
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Татьяна
Спасибо Ларисе за хорошую обратную связь до экскурсии и приятные впечатления во время самой экскурсии. Самому отыскать места, которые мы посетили благодаря ей, может и получилось бы, волею судеб, но понять - что это за место, в чем его особенность - вряд ли)
Смело заказывайте - кушайте, пейте, впечатляйтесь:-). Спасибо, Лариса
Спасибо Ларисе за хорошую обратную связь до экскурсии и приятные впечатления во время самой экскурсии. Самому
Спасибо Ларисе за хорошую обратную связь до экскурсии и приятные впечатления во время самой экскурсии. Самому
Спасибо Ларисе за хорошую обратную связь до экскурсии и приятные впечатления во время самой экскурсии. Самому
Спасибо Ларисе за хорошую обратную связь до экскурсии и приятные впечатления во время самой экскурсии. Самому
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Ирина
Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и рассказ так, чтобы мы могли побывать там, где мы еще не были. Нашлось и
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чем удивить, и чем расширить уже имеющиеся знания и представления о мадридской кухне. С удовольствием продолжим прогулку в следующий раз, чтобы узнать еще много других интересных мест, поскольку список интересных мадридских тапас-баров и ресторанов не исчерпаем 😅

Мы живем в Мадриде полгода, и уже успели изучить часть местных заведений. Лариса подстроила маршрут и
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Oksana
Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и почему и как производиться. Лариса внимательный и интересный человек, с ней было легко и приятно! Очень рекомендую, особенно тем кто уже был на разных исторических экскурсиях, это про другое и помогает дополнить картину, что бы иметь полное представление о Мадриде!
Прогулка получилась очень интересная и информативная! Многое узнали о напитках и еде в Мадриде. Что и
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С
Отличная экскурсия. Заходили в самые интересные места, мы бы сами их не нашли и не увидели бы. Каждый бар был по своему особенным. Попробовали все самое вкусное. Очень понравилось.
Отличная экскурсия. Заходили в самые интересные места, мы бы сами их не нашли и не увидели
Отличная экскурсия. Заходили в самые интересные места, мы бы сами их не нашли и не увидели
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С
Мы взяли этот тур семьёй из 5 человек. Лариса была невероятно дружелюбной, рассказывала не только о еде, но и о традициях, истории города и скрытых уголках в которые обычный турист
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может и не попасть. Особенно понравилось, что места подбирались с настоящим местным колоритом.
Мы дегустировали хамон разной выдержки, знаменитые мадридские тапас, свежие морепродукты и даже попробовали чуррос с шоколадом. К каждому блюду предлагали местные вина, вермут и херес — сочетания просто великолепные!
Очень удобно, что маршрут продуман так, чтобы и нагуляться, и насладиться вкусами, а атмосфера компании и тёплый приём в заведениях сделали вечер незабываемым.

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