Лариса проводит ещё 5 экскурсий

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Научитесь разбираться в испанских тапас и продегустируйте их в лучших барах города

Лариса
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Лариса – ваш гид
Эта гастрономическая экскурсия – настоящая находка для путешественников, которые желают поближе познакомиться с мадридской кухней и открыть для себя лучшие заведения города.

Вы посетите самые интересные и популярные среди горожан бары Мадрида, познакомитесь с испанскими закусками тапас, научитесь разбираться в местном вине и почувствуете себя настоящим испанцем.

После нашей веселой и содержательной дегустации вы станете настоящим знатоком испанских аперитивов и мадридских баров!
От 94 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча на площади Puerta del Sol
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Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида

Что вас ожидает

Лучшие бары Мадрида

Мы окунемся в кипучую атмосферу города, прогуливаясь по самым знаменитым, оригинальным и старинным барам Мадрида, где отменно готовят и подают тапас в сопровождении пива или вина. Мадридцы никогда не проводят весь вечер в одном баре, и мы с вами не будем нарушать эту традицию: маршрут нашей прогулки пройдет по четырем барам в исторической части Мадрида, куда нечасто добираются туристы и где любят отдыхать местные жители. Здесь вы узнаете, какие вина предпочитают горожане, как правильно выбирать хамон, из чего делают знаменитую тортилью, что можно приготовить из бычьего хвоста и другие секреты мадридской кухни.

Дегустация тапас

Вы попробуете несколько вкуснейших тапас – местных закусок из сыров, колбас, хамона и морепродуктов, а также небольших порций разных блюд, которые подают в барах Мадрида к любой выпивке. Вы узнаете, «что такое тапас и с чем их едят», какие тапас популярны в разных регионах Испании, научитесь разбираться в испанских закусках и станете их настоящим ценителем.

Организационные детали

Стоимость тапас и напитков не включена в стоимость экскурсии.

Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида
Гастрономическая прогулка по барам Мадрида

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Puerta del Sol.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Меня зовут Лариса, живу и работаю в Мадриде уже больше 10 лет. Туризм - моя профессия и мое увлечение. Если хотите познакомиться с Мадридом, то пишите, и я покажу вам мой любимый город.
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