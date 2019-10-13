6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида

Влюбиться в изысканную столицу Испании

Ксения
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Ксения – ваш гид
Вы попадёте в несколько истинно мадридских районов, куда добирается редкий турист.

Здесь почти в каждый магазин или ресторан заходишь как в музей, и так и хочется пожать руку декоратору.

Местная публика удивляет своей зримой респектабельностью и одеждой с иголочки, а по широким улицам с обилием зелени, где лет 100 назад свободно могли разъехаться две кареты, так приятно гулять.

Позвольте Мадриду предстать для вас в лучшем свете, насладитесь любимыми блюдами испанских гурманов и почувствуйте себя одним из жителей этой столицы.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида

Что вас ожидает

Судьба района Чуэка
Ещё несколько десятков лет назад неблагополучный, сегодня Чуэка — самый прогрессивный район столицы, толерантный, свободный для самовыражения и открытый для творческой молодёжи и образованных людей. Я расскажу вам, что так изменило это место, и вы увидите всё самое необычное и красивое в Чуэка. Например, Церковь святого Антона под началом падре Анхеля, куда любой желающий может зайти в любое время, взять себе кофе или попить там воды, воспользоваться вайфаем, туалетом или поменять подгузник ребёнку, о чём и говорит табличка на входе. Свобода — да и только!

Салесас и чопорная Саламанка
Салесас — промежуточный район между шумной и живой Чуэкой и более степенной Саламанкой. Это район тихих и спокойных улочек, засаженных миндальными деревьями, уютных кафе и террас и архитектурных творений в стиле модерн. Вы увидите здание каретной фабрики братьев Ламарка, в XIX веке «державших» добрую половину этого района, дом в стиле неомудехар и церковь Святой Барбары, красота и монументальность которой поражает в самое сердце. На контрасте с районом Салесас вас особенно удивит небоскрёб «Башни Колумба», построенный в навесной технике в Саламанке. Я расскажу вам об истории создания этого района и Маркизе де Саламанка, а вы составите своё представление о квартале, который считается самым дорогим и шикарным в Мадриде.

Рай для гурманов
Гастрономические лавки в этих кварталах удивят вас своим изобилием и разнообразием. На рынке де ля Пас вы отведаете сыра Пайойо из Кадиса, которого днём с огнём не сыщешь в остальном Мадриде, и, набрав разных закусок под бокал вина, будете передвигаться по рынку, спокойно их дегустируя и разглядывая прилавки. Там красуются личи и малюсенькие апельсинки, которые едят с кожурой, а улитки всё ещё шевелятся, и морские бабочки «плюются» водой. А после знакомства с рынками через неприметную фруктовую лавку, где на полках лежат артишоки, спаржа, сморчки и диковинные тропические фрукты, вы попадёте в огромный зал бывшего театра с приглушённым светом, множеством небольших столиков и резво снующими официантами с дюжиной бокалов на подносах.

Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида
Скромное обаяние буржуазных районов Мадрида

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Ксения
Ксения
Испания - моя страсть, а Мадрид - любовь с первого взгляда! Погружаю своих путешественников в местную жизнь через гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после :)
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 октября 2019
Спасибо Ксенье за то, что разделила с нами этот день! За отличные познания в теме вкусностей и их градации. За то, что прочувствовала, что нас интересует больше. За церковь 21 века, в которой людям помогают! И за душевность!
15 июня 2019
Экскурсия очень интересная, объемная,Ксения много знает о кухне Испании, местных особенностях, побывали в районах, которые обычно не посещаются туристами. Вот только начинать корейского угощения и коктейля с чачей не совсем правильно. Но это мое мнение. Посмотрели много рынков,рыночков,баров,где проводят свой досуг мадридцы. Поразила церковь для бездомных.
20 марта 2019
Потрясающая экскурсия! Идеально подойдёт
всем,кто хочет познакомиться с настоящей испанской кухней и попробовать местные специалитеты в нетуристических заведениях. Очаровательная, знающая и очень доброжелательная гид!
13 января 2019
Превосходная экскурсия! Эта гастрономическая экскурсия удачно совмещена с ознакомлением районов, которые остаются вне внимания туристов.
30 апреля 2018
Экскурсия понравилась. Ксения доброжелательна, обязательна, весела, с интересной программой. Экскурсия прошла комфортно и непринужденно в дружеской атмосфере и оставила приятные воспоминания и вкусовые ощущения. Спасибо большое.
16 января 2018
It was great indeed!

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