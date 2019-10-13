6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с утончённой красотой мадридских кварталов, где каждый уголок скрывает свою историю
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая раскроет Мадрид с неожиданной стороны.
Пройдитесь по узким улочкам, где время словно остановилось, и каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Вас ждёт знакомство с районами, которые читать дальшеуменьшить
сохранили свой первозданный колорит и аристократический дух. Магазины и рестораны этих кварталов поражают своим дизайном и качеством обслуживания. Местные жители, одетые с иголочки, добавят особенного шарма вашему путешествию. Завершится ваш маршрут дегустацией изысканных блюд, которые по достоинству оценят истинные гурманы.
Эта экскурсия позволит вам на мгновение стать частью мадридской буржуазии и увидеть город таким, каким его видят его жители
Ещё несколько десятков лет назад неблагополучный, сегодня Чуэка — самый прогрессивный район столицы, толерантный, свободный для самовыражения и открытый для творческой молодёжи и образованных людей. Я расскажу вам, что так изменило это место, и вы увидите всё самое необычное и красивое в Чуэка. Например, Церковь святого Антона под началом падре Анхеля, куда любой желающий может зайти в любое время, взять себе кофе или попить там воды, воспользоваться вайфаем, туалетом или поменять подгузник ребёнку, о чём и говорит табличка на входе. Свобода — да и только!
Салесас и чопорная Саламанка
Салесас — промежуточный район между шумной и живой Чуэкой и более степенной Саламанкой. Это район тихих и спокойных улочек, засаженных миндальными деревьями, уютных кафе и террас и архитектурных творений в стиле модерн. Вы увидите здание каретной фабрики братьев Ламарка, в XIX веке «державших» добрую половину этого района, дом в стиле неомудехар и церковь Святой Барбары, красота и монументальность которой поражает в самое сердце. На контрасте с районом Салесас вас особенно удивит небоскрёб «Башни Колумба», построенный в навесной технике в Саламанке. Я расскажу вам об истории создания этого района и Маркизе де Саламанка, а вы составите своё представление о квартале, который считается самым дорогим и шикарным в Мадриде.
Рай для гурманов
Гастрономические лавки в этих кварталах удивят вас своим изобилием и разнообразием. На рынке де ля Пас вы отведаете сыра Пайойо из Кадиса, которого днём с огнём не сыщешь в остальном Мадриде, и, набрав разных закусок под бокал вина, будете передвигаться по рынку, спокойно их дегустируя и разглядывая прилавки. Там красуются личи и малюсенькие апельсинки, которые едят с кожурой, а улитки всё ещё шевелятся, и морские бабочки «плюются» водой. А после знакомства с рынками через неприметную фруктовую лавку, где на полках лежат артишоки, спаржа, сморчки и диковинные тропические фрукты, вы попадёте в огромный зал бывшего театра с приглушённым светом, множеством небольших столиков и резво снующими официантами с дюжиной бокалов на подносах.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Пуэрта дель Соль у входа в красно-белое здание бывшей королевской почти с часами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Мадриде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 786 туристов
Испания — моя страсть, а Мадрид — любовь с первого взгляда! С 2011 года погружаю своих путешественников в местную жизнь через историю, гастрономию, традиции и живое общение. Гарантирую, что вы почувствуете себя истинными мадридцами во время нашей встречи и после:)
Не все мои экскурсии опубликованы на платформе, поэтому если вам нужны музеи Мадрида или пригороды, пишите.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Oksana
Спасибо Ксенье за то, что разделила с нами этот день! За отличные познания в теме вкусностей и их градации. За то, что прочувствовала, что нас интересует больше. За церковь 21 века, в которой людям помогают! И за душевность!
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И
Ирина
Экскурсия понравилась. Ксения доброжелательна, обязательна, весела, с интересной программой. Экскурсия прошла комфортно и непринужденно в дружеской атмосфере и оставила приятные воспоминания и вкусовые ощущения. Спасибо большое.
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Е
Елизавета
Потрясающая экскурсия! Идеально подойдёт всем,кто хочет познакомиться с настоящей испанской кухней и попробовать местные специалитеты в нетуристических заведениях. Очаровательная, знающая и очень доброжелательная гид!
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Н
Николай
Превосходная экскурсия! Эта гастрономическая экскурсия удачно совмещена с ознакомлением районов, которые остаются вне внимания туристов.
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С
Сергей
Интересно, познавательно, позитивно. Рекомендую
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О
Оксана
Экскурсия очень интересная, объемная,Ксения много знает о кухне Испании, местных особенностях, побывали в районах, которые обычно не посещаются туристами. Вот только начинать корейского угощения и коктейля с чачей не совсем правильно. Но это мое мнение. Посмотрели много рынков,рыночков,баров,где проводят свой досуг мадридцы. Поразила церковь для бездомных.
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