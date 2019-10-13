6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая раскроет Мадрид с неожиданной стороны.Пройдитесь по узким улочкам, где время словно остановилось, и каждый дом рассказывает свою уникальную историю. Вас ждёт знакомство с районами, которые

сохранили свой первозданный колорит и аристократический дух. Магазины и рестораны этих кварталов поражают своим дизайном и качеством обслуживания. Местные жители, одетые с иголочки, добавят особенного шарма вашему путешествию. Завершится ваш маршрут дегустацией изысканных блюд, которые по достоинству оценят истинные гурманы. Эта экскурсия позволит вам на мгновение стать частью мадридской буржуазии и увидеть город таким, каким его видят его жители

Описание экскурсии

Судьба района Чуэка

Ещё несколько десятков лет назад неблагополучный, сегодня Чуэка — самый прогрессивный район столицы, толерантный, свободный для самовыражения и открытый для творческой молодёжи и образованных людей. Я расскажу вам, что так изменило это место, и вы увидите всё самое необычное и красивое в Чуэка. Например, Церковь святого Антона под началом падре Анхеля, куда любой желающий может зайти в любое время, взять себе кофе или попить там воды, воспользоваться вайфаем, туалетом или поменять подгузник ребёнку, о чём и говорит табличка на входе. Свобода — да и только!

Салесас и чопорная Саламанка

Салесас — промежуточный район между шумной и живой Чуэкой и более степенной Саламанкой. Это район тихих и спокойных улочек, засаженных миндальными деревьями, уютных кафе и террас и архитектурных творений в стиле модерн. Вы увидите здание каретной фабрики братьев Ламарка, в XIX веке «державших» добрую половину этого района, дом в стиле неомудехар и церковь Святой Барбары, красота и монументальность которой поражает в самое сердце. На контрасте с районом Салесас вас особенно удивит небоскрёб «Башни Колумба», построенный в навесной технике в Саламанке. Я расскажу вам об истории создания этого района и Маркизе де Саламанка, а вы составите своё представление о квартале, который считается самым дорогим и шикарным в Мадриде.

Рай для гурманов

Гастрономические лавки в этих кварталах удивят вас своим изобилием и разнообразием. На рынке де ля Пас вы отведаете сыра Пайойо из Кадиса, которого днём с огнём не сыщешь в остальном Мадриде, и, набрав разных закусок под бокал вина, будете передвигаться по рынку, спокойно их дегустируя и разглядывая прилавки. Там красуются личи и малюсенькие апельсинки, которые едят с кожурой, а улитки всё ещё шевелятся, и морские бабочки «плюются» водой. А после знакомства с рынками через неприметную фруктовую лавку, где на полках лежат артишоки, спаржа, сморчки и диковинные тропические фрукты, вы попадёте в огромный зал бывшего театра с приглушённым светом, множеством небольших столиков и резво снующими официантами с дюжиной бокалов на подносах.